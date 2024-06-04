Неспешные экскурсии Сергиева Посада для пенсионеров

Найдено 15 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Сергиевом Посаде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад: с горки на горку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
176 отзывов
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
🚶 Пешая
Групповая
1 час
108 отзывов
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170 за человека
Сергиев Посад сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
95 отзывов
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
4 990 за всё до 18 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад в деталях
🚶 Пешая
Групповая
1 час
14 отзывов
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 июня в 14:00
800 за человека
Пешком по улочкам Сергиева Посада
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
138 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910 за человека
По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500 за всё до 12 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Добро пожаловать в Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700 за всё до 4 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 12 чел.
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.
Поход-квест «Дороги Смутного времени»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
6 часов
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
25002 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Сергиев Посад в деталях
    Люблю не тривиальные экскурсии. Эта как раз такая. Мы прошли по городу не избитым маршрутом, узнали истории города, которых нет
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    в интернете. Михаил очень приятный человек, сразу сориентировался, что нам нужно. Возможно, помог опыт преподавания. Рассказ велся как познавательная беседа, в которую он очень умело нас вовлёк. У меня было такое впечатление, что меня провёл по своему городу мой хороший знакомый, который любит свой город и хорошо знает его историю. Советую всем эту экскурсию. Не смотрите на название, экскурсия не заумная, а познавательная и интересная. Будет интересно всем и детям, и взрослым, и даже очень взрослым. Но, если нужна общая банальная история по главной улице, то вам не сюда. Всем кто любит, что то новенькое, рекомендую этот маршрут и гида!

  • В
    Влада
    3 июня 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
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    чтобы почувствовать энергию места, но при этом нам никто не мешал. Наш гид Дмитрий рассказал много фактов, которые удивили. Получили огромное удовольствие. Однозначно порекомендуем друзьям гида и место.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
  • Т
    Тимур
    3 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Все прошло замечательно.
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
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    Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Нам очень понравилась экскурсия - и детям 10-11 лет, и взрослым. Анна - интересный рассказчик, профессионал, знаток истории города и истории России, рекомендуем! Обязательно съездим еще и послушаем Анну.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Сергей очень увлекательно провёл экскурсию, доступно довёл историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не упустив деталей, активно отвечал на вопросы. Рекомендую! 👍
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍
    Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Сергиев Посад: с горки на горку
  2. Сергиев Посад: у стен святой обители
  3. История и символы Троице-Сергиевой лавры
  4. Сергиев Посад сквозь столетия
  5. Троицкая Лавра - главный монастырь в России
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
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