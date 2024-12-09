1 час
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по росписи пряников и экскурсия в Сергиевом Посаде
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
941₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Посадские сласти: от коврижки до «коровки» - с дегустацией
Полакомиться пряниками, ландринами и калачами и раскрыть секрет исчезнувшей «Загорской коровки»
Начало: У железнодорожной станции в Сергиевом Посаде
«Состав сластей для дегустации может быть изменён, но включает не менее трёх наименований»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
4 янв в 14:00
5 янв в 14:00
1400₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Пряничный домик своими руками
Добро пожаловать в мир сладостей! Узнайте, как сделать пряничный домик, и насладитесь атмосферой уюта и тепла в Сергиевом Посаде
Начало: На Вознесенской улице
«В нашей уютной мастерской вы смастерите домик своими руками — и заодно узнаете о процессе изготовления пряников, познакомитесь с традиционными рецептами и шедеврами кулинаров»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Завтра в 12:00
26 дек в 12:00
1060₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 декабря 2024Очень приятная атмосфера мероприятия, оказалось занимательное и творческое занятие по росписи пряников. И даже сами пряники вкусные!!!
- ЮЮлия27 ноября 2024Побывали на мастер-классе по росписи пряничного домика и пряников. Процесс очень увлекательный и для детей, и для взрослых. Очень остались довольны результатом!
- ППолина2 ноября 2024Спасибо большое за тёплый приём, увлекательный рассказ, душевно проведённое время, вкусные пряники и просто отличное настроение. Спасибо Вам большое за чумовое время, проведённое вместе. Однозначно топ3 мест, которые обязан посетить каждый в Сергиевом Посаде. ❤️❤️❤️ P.s пряники просто отпад
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в декабре 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 941 до 1400. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сергиева Посада, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025