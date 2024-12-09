Е Елена Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской Очень приятная атмосфера мероприятия, оказалось занимательное и творческое занятие по росписи пряников. И даже сами пряники вкусные!!!

Ю Юлия Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской Побывали на мастер-классе по росписи пряничного домика и пряников. Процесс очень увлекательный и для детей, и для взрослых. Очень остались довольны результатом!