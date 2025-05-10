Мои заказы

Экскурсии по паркам Серпухова

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Серпухове, цены от 3870 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерние огни Серпухова
На машине
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние огни Серпухова
Проедьте по историческому центру Серпухова, откройте культурные и архитектурные памятники. Узнайте о роли монастырей и дорог в жизни Московского княжества
«Также не обойдем вниманием памятник Чехову, скульптуру Дамы с собачкой, старинный парк имени Олега Степанова и музыкально-драматический театр имени Чехова»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
3870 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
На машине
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского монастыря
«Городской театр и парк, заложенные в конце 19 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
«Отыщете заросшие пруды парка и заброшенный флигель княжеского особняка»
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Дата посещения: 9 мая 2025
    Очень понравилась экскурсия. Владмир хороший экскурсовод, знает свое дело. Узнали много нового о своем крае. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    21 ноября 2025
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия! Александр отличный экскурсовод! Знает и интересно рассказывает о истории родного города, да и вообще, о истории России. Узнали
    для себя очень много интересного и познавательного. Посмотрели вечерний Серпухов. Он красив! Передвижение на машине это супер! Удобно и быстро! Рекомендуем данную экскурсию всем! Спасибо Александру за приятно проведённое время! Нам очень понравилось!

  • Н
    Наталья
    12 сентября 2025
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо экскурсоводу Владимиру за прекрасное знание материала, доброжелательное отношение и чувство юмора.
  • О
    Ольга
    26 августа 2025
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Спасибо Владимиру за увлекательное путешествие в Поленово. Интересно, динамично, информативно. Рекомендую
  • И
    Ирина
    21 августа 2025
    Вечерние огни Серпухова
    Очень понравилась экскурсия. Александр создает спокойную, расслабленную атмосферу, чутко реагирует на запросы туриста. Я смогла посмотреть Владычинский монастырь, куда не
    добралась днем (изначально предлагался другой маршрут, но Александр скорректировал его под мои пожелания). Время подобрали так, чтобы увидеть закат с самых удачных точек, я смогла сделать прекрасные фотографии. Александр показал те места на Соборной горке, которые я сама не увидела, хотя, казалось, все там обошла. Прекрасно погуляли в районе площади Ленина, зашли в Распятский монастырь. От экскурсии осталось ощущение отлично проведенного времени.

  • М
    Мария
    2 июля 2025
    Вечерние огни Серпухова
    Александр отличный экскурсовод. Все вдумчиво и с разъяснениями. Максимально эффективный формат экскурсии. Дело в том, что объекты Серпухова находятся очень
    разрозненно, и вот такой формат, на автомобиле, позволяет посетить их в должном количестве за короткое время. Экскурсия сопровождается ретро фотографиями, что позволяет увидеть, как было и как стало. Воодушевляет, что Александр приправляет свой рассказ своими воспоминаниями и воспоминаниями очевидцев событий, некогда живших здесь ранее. Именно это добавляет особую нотку реалистичности. Так же хочется добавить, что Александр максимально эмпатичный человек, располагает к себе и старается сделать прогулку максимально комфортной и интересной, так же максимально погружен в жизнь местного сообщества и я бы самого Александра назвала солью земли Серпухова. Так что однозначно рекомендуем и желаем всем интересных прогулок по старинному городу! Мария и Юлия)

  • Н
    Надежда
    14 июня 2025
    Вечерние огни Серпухова
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсионную вечернюю прогулку по Серпухову!
    Мы с семьей душевно провели вечер несмотря на дождливую погоду!
    Уверена, что еще обратимся и встретимся.
    Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    1 мая 2025
    Вечерние огни Серпухова
    Благодарю за содержательное знакомство с Серпуховым. Уверена что еще приеду. Невозможно все за один раз охватить. Город с богатым историческим наследием!
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Вечерние огни Серпухова
    Большая благодарность Александру за то, что открыл нам Серпухов с новой стороны - город с богатейшей историей. Александр прекрасный рассказчик, увлеченный и влюбленный в свой край. Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    1 января 2025
    Вечерние огни Серпухова
    Нам очень понравилось полуторачасовое путешествие по Серпухову с Александром. Интересные факты, доступная подача, даже для тех, кто теряется в ходе истории) Рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 декабря 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Для путешествий рекомендую и город, и гида.
    Серпухов неожиданно удивил нас своей местностью, историей, красотой, душой. Хочется еще вернуться чтобы побывать
    там, где не успели и заглянуть в любимые места. Огромное спасибо Александру как интересному рассказчику, который с любовью знакомил нас со своим родным городом и был терпелив к детским проказам. С большим удовольствием рекомендую Александра!

  • Н
    Надежда
    16 октября 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Если хотите успеть все и сразу у, тогда эта экскурсия для вас.
    Отличная подача материала, много интересной информации👌
  • Т
    Татьяна
    15 октября 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Удобный формат проведения экскурсии - на автомобиле. Не нужно в незнакомом городе искать место встречи - гид забрал и привёз к месту
    проживания. Маршрут подбирается по интересам и пожеланиям туристов. У экскурсовода глубокие знания материала. Рекомендую небольшим компаниям, семьям, парам.
  • О
    Ольга
    20 августа 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Владимир - очень приятный, интересный человек, умеющий очень хорошо рассказывать. На его фоне экскурсовод в самом музее Поленова был просто
    блеклым - пересказывал только заранее выученную экскурсию. И после нее остались еще вопросы, на которые смог ответить Владимир. В целом, сама экскурсия составлена логично и интересно. Пару моментов, которые мы не учли заранее. Владимир почему-то не знал, что нас пятеро и мы не поместимся в одну машину (а именно в такси Владимира). И получилось так, что такси проехало по мосту через Оку без пробок, а мы во второй машине еще минут 30-40 стояли в пробке. Из-за этого экскурсия чуть сдвинулась, к музею Поленова мы уже приехали впритык к экскурсии и бежали на нее. Экскурсия была час, с 13.00 до 14.00, потом мы еще чуть-чуть погуляли по усадьбе и отправились на машине в Бехово. В 15.00 мы были там, но все были уже такие голодные и уставшие (хотя особо ничего не делали), что ни о каком пленэре уже, к сожалению, не было и речи. Жаль - хотелось забрать шедевр с собой. Если бы мы чуть глубже вникли, что времени на обед между Поленовым и пленэром в музее не будет, мы бы по-другому настроились (или взяли еду с собой). Это на заметку другим, кто поедет. А так экскурсия отличная! Большое спасибо!!!

  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Александр замечательный экскурсовод. Слушать его рассказ очень интересно, приятно, что на все вопросы у Александра имеются ответы. Очень внимателен, чуток
    и деликатен, готов подстраиваться под интересы и обстоятельства путешественников. Давал дельные рекомендации о том, что еще имеет смысл посетить и посмотреть в нашем путешествии. Даже по поводу того, где лучше всего пообедать, его совет оказался очень полезным для нас. Ещё Александр невероятно отзывчивый. В процессе экскурсии я вслух огорчилась, что потеряла защитную крышечку от фотоаппарата. Сама я не поняла, где это могло произойти. На следующий день Александр позвонил мне и сообщил, что нашел эту крышечку в траве, когда проводил экскурсию по тому же маршруту с другими туристами. Более того! Александр любезно привез эту эту крышечку мне в гостиницу. Такие чудесные люди живут в Серпухове. Конечно, рекомендую.

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек.
    Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно.
    Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
  • Р
    Раиса
    30 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
  • О
    ОЛЬГА
    11 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
    Это сложнее, чем для взрослых. Глубокие знания, прекрасная речь, эмоциональность,, высокое гражданское чувство. Внук сказал при прощании, что Александр лучший экскурсовод. Я согласна.

