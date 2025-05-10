Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние огни Серпухова
Проедьте по историческому центру Серпухова, откройте культурные и архитектурные памятники. Узнайте о роли монастырей и дорог в жизни Московского княжества
«Также не обойдем вниманием памятник Чехову, скульптуру Дамы с собачкой, старинный парк имени Олега Степанова и музыкально-драматический театр имени Чехова»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
3870 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского монастыря
«Городской театр и парк, заложенные в конце 19 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
«Отыщете заросшие пруды парка и заброшенный флигель княжеского особняка»
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 мая 2025Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы ПоленоваДата посещения: 9 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Владмир хороший экскурсовод, знает свое дело. Узнали много нового о своем крае. Рекомендую.
- ЕЕлена21 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Александр отличный экскурсовод! Знает и интересно рассказывает о истории родного города, да и вообще, о истории России. Узнали
- ННаталья12 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Спасибо экскурсоводу Владимиру за прекрасное знание материала, доброжелательное отношение и чувство юмора.
- ООльга26 августа 2025Спасибо Владимиру за увлекательное путешествие в Поленово. Интересно, динамично, информативно. Рекомендую
- ИИрина21 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Александр создает спокойную, расслабленную атмосферу, чутко реагирует на запросы туриста. Я смогла посмотреть Владычинский монастырь, куда не
- ММария2 июля 2025Александр отличный экскурсовод. Все вдумчиво и с разъяснениями. Максимально эффективный формат экскурсии. Дело в том, что объекты Серпухова находятся очень
- ННадежда14 июня 2025Спасибо Александру за прекрасную экскурсионную вечернюю прогулку по Серпухову!
Мы с семьей душевно провели вечер несмотря на дождливую погоду!
Уверена, что еще обратимся и встретимся.
Спасибо большое!
- ЕЕлена1 мая 2025Благодарю за содержательное знакомство с Серпуховым. Уверена что еще приеду. Невозможно все за один раз охватить. Город с богатым историческим наследием!
- ООльга5 января 2025Большая благодарность Александру за то, что открыл нам Серпухов с новой стороны - город с богатейшей историей. Александр прекрасный рассказчик, увлеченный и влюбленный в свой край. Рекомендуем!
- ЕЕкатерина1 января 2025Нам очень понравилось полуторачасовое путешествие по Серпухову с Александром. Интересные факты, доступная подача, даже для тех, кто теряется в ходе истории) Рекомендую!
- ЕЕлена5 декабря 2024Для путешествий рекомендую и город, и гида.
Серпухов неожиданно удивил нас своей местностью, историей, красотой, душой. Хочется еще вернуться чтобы побывать
- ННадежда16 октября 2024Если хотите успеть все и сразу у, тогда эта экскурсия для вас.
Отличная подача материала, много интересной информации👌
- ТТатьяна15 октября 2024Удобный формат проведения экскурсии - на автомобиле. Не нужно в незнакомом городе искать место встречи - гид забрал и привёз к месту
проживания. Маршрут подбирается по интересам и пожеланиям туристов. У экскурсовода глубокие знания материала. Рекомендую небольшим компаниям, семьям, парам.
- ООльга20 августа 2024Владимир - очень приятный, интересный человек, умеющий очень хорошо рассказывать. На его фоне экскурсовод в самом музее Поленова был просто
- ЕЕлена16 августа 2024Александр замечательный экскурсовод. Слушать его рассказ очень интересно, приятно, что на все вопросы у Александра имеются ответы. Очень внимателен, чуток
- ААнна22 июля 2024Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек.
Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно.
Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ООльга17 мая 2024Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
- РРаиса30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
- ООЛЬГА11 марта 2024Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в декабре 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3870 до 10 700. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2025 год по теме «Парки», 57 ⭐ отзывов, цены от 3870₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль