Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ключевые страницы истории

Со смотровой площадки на Соборной горе вам откроются красивые 🤩 панорамы вечернего города. Вы увидите мемориал Воин-освободитель и откроете тайну захоронений воинов Куликовской битвы. Узнаете о роли Большой засечной черты и интересные факты о Муравском шляхе — том самом пути 13 века, по которому ездили в Золотую Орду.

Святыни Серпухова

Значимая часть экскурсии 🧭 будет посвящена местным храмам и монастырям. На территории Высоцкого монастыря поговорим о связанном с ним Сергии Радонежском и реликвии обители. Также вы побываете в Введенском Владычном монастыре, где изучите храмовую архитектуру, услышите о подвижниках и судьбе храмов в советские годы. Кроме того, в программе Никольский собор, Покровская старообрядческая церковь ⛪ начала 20 в., Сретенская церковь и храм Святителя Николая в Бутках начала 18 в.

Город в деталях

Я расскажу, где находились Владычная и кузнечная Космодемьянская слободы, на площади Ленина помогу представить, какой была торгово-купеческая жизнь города. Также не обойдем вниманием памятник Чехову, скульптуру Дамы с собачкой, старинный парк 🌳 имени Олега Степанова и музыкально-драматический театр имени Чехова. Кроме того, вы увидите Варгинский и Шуруповский мосты, узнаете, чем интересен Серпуховский историко-художественный музей 🖼. А на примере дома Фирсановых я расскажу об оригинальном архитекторе Клейне и его шедеврах.

Организационные детали