Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Вечерние огни Серпухова

Полюбоваться эффектными достопримечательностями в ночной подсветке и послушать городские истории

Александр
Александр – Гид из Серпухова
Вы проедете по историческому центру Серпухова, открывая его культурные и архитектурные памятники.

Узнаете о роли монастырей, дорог и крепостей в жизни Московского княжества.

Увидите панораму города в блеске огней с высоты Соборной горы ⛰️, в старинных кварталах послушаете о торгово-купеческой жизни и познакомитесь с работой оригинального зодчего.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Вечерние огни Серпухова
Вечерние огни Серпухова

Что вас ожидает

Ключевые страницы истории
Со смотровой площадки на Соборной горе вам откроются красивые 🤩 панорамы вечернего города. Вы увидите мемориал Воин-освободитель и откроете тайну захоронений воинов Куликовской битвы. Узнаете о роли Большой засечной черты и интересные факты о Муравском шляхе — том самом пути 13 века, по которому ездили в Золотую Орду.

Святыни Серпухова
Значимая часть экскурсии 🧭 будет посвящена местным храмам и монастырям. На территории Высоцкого монастыря поговорим о связанном с ним Сергии Радонежском и реликвии обители. Также вы побываете в Введенском Владычном монастыре, где изучите храмовую архитектуру, услышите о подвижниках и судьбе храмов в советские годы. Кроме того, в программе Никольский собор, Покровская старообрядческая церковь ⛪ начала 20 в., Сретенская церковь и храм Святителя Николая в Бутках начала 18 в.

Город в деталях
Я расскажу, где находились Владычная и кузнечная Космодемьянская слободы, на площади Ленина помогу представить, какой была торгово-купеческая жизнь города. Также не обойдем вниманием памятник Чехову, скульптуру Дамы с собачкой, старинный парк 🌳 имени Олега Степанова и музыкально-драматический театр имени Чехова. Кроме того, вы увидите Варгинский и Шуруповский мосты, узнаете, чем интересен Серпуховский историко-художественный музей 🖼. А на примере дома Фирсановых я расскажу об оригинальном архитекторе Клейне и его шедеврах.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Серпухове, в удобном для вас месте
  • Я могу организовать трансфер из Москвы и обратно — стоимость доплаты уточняйте до бронирования
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников
Вечерние огни Серпухова
Вечерние огни Серпухова
Вечерние огни Серпухова
Вечерние огни Серпухова
Вечерние огни Серпухова
Вечерние огни Серпухова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Приглашаю увидеть Серпухов глазами человека, который здесь родился и вырос. Расскажу о своих самых любимых местах города, его творцах и покровителях. Познакомлю вас с богатейшей историей края, полной разных слухов, легенд, тайн и просто удивительных случаев.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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