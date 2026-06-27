Александр проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться приятной вечерней атмосферой и красивыми видами города в огнях.

Экскурсия по вечернему Серпухову откроет вам культурные и архитектурные памятники города. Вы узнаете о роли монастырей и дорог в жизни Московского княжества, увидите панораму города с высоты Соборной горы. Прогулка по старинным кварталам расскажет о торгово-купеческой жизни и познакомит с работой оригинального зодчего. Посетите Высоцкий и Владычный монастыри, мемориал Воину-освободителю, памятник Чехову и другие достопримечательности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ключевые страницы истории

Серпухов — это музей под открытым небом с уникальной атмосферой провинциального города. Со смотровых площадок мы полюбуемся красивыми панорамами вечернего города. Увидим мемориал Воину-освободителю и древние руины кремля. Старинные улицы и богатая история не оставят вас равнодушными, равно как и городские мифы и легенды.

Святыни Серпухова

Серпухов — это уникальный город—музей под открытым небом, где переплелись история и архитектура. Мы посетим некоторые церкви и монастыри, оставившие заметный след в русской истории. Высоцкий и Владычный монастыри — живая память самых выдающихся подвижниках: Святителе Московском Алексии и преподобном СергииРадонежском. Проедем путями — дорогами которые можно видеть как на старинных фотографиях, так и в кино.

Город в деталях

Я расскажу, где находились Владычная и кузнечная Космодемьянская слободы, на площади Ленина помогу представить, какой была торгово-купеческая жизнь города. Также не обойдем вниманием памятник Чехову, скульптуру Дамы с собачкой, старинный парк имени Олега Степанова и музыкально-драматический театр имени Чехова. Кроме того, вы увидите Варгинский и Шуруповский мосты, узнаете, чем интересен Серпуховский историко-художественный музей. А на примере дома Мараевых я расскажу об оригинальном архитекторе Клейне и его шедеврах.

Организационные детали