Александр проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться приятной вечерней атмосферой и красивыми видами города в огнях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная гора
Высоцкий монастырь
Владычный монастырь
Мемориал Воину-освободителю
Памятник Чехову
Серпуховский историко-художественный музей
Дом Мараевых
Описание экскурсии
Ключевые страницы истории
Серпухов — это музей под открытым небом с уникальной атмосферой провинциального города. Со смотровых площадок мы полюбуемся красивыми панорамами вечернего города. Увидим мемориал Воину-освободителю и древние руины кремля. Старинные улицы и богатая история не оставят вас равнодушными, равно как и городские мифы и легенды.
Святыни Серпухова
Серпухов — это уникальный город—музей под открытым небом, где переплелись история и архитектура. Мы посетим некоторые церкви и монастыри, оставившие заметный след в русской истории. Высоцкий и Владычный монастыри — живая память самых выдающихся подвижниках: Святителе Московском Алексии и преподобном СергииРадонежском. Проедем путями — дорогами которые можно видеть как на старинных фотографиях, так и в кино.
Город в деталях
Я расскажу, где находились Владычная и кузнечная Космодемьянская слободы, на площади Ленина помогу представить, какой была торгово-купеческая жизнь города. Также не обойдем вниманием памятник Чехову, скульптуру Дамы с собачкой, старинный парк имени Олега Степанова и музыкально-драматический театр имени Чехова. Кроме того, вы увидите Варгинский и Шуруповский мосты, узнаете, чем интересен Серпуховский историко-художественный музей. А на примере дома Мараевых я расскажу об оригинальном архитекторе Клейне и его шедеврах.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Серпухове, в удобном для вас месте
Автомобиль сегмента комфорт+ включён в стоимость
Я могу также провести экскурсию для большего количества участников — стоимость доплаты уточняйте до бронирования
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2880 туристов
Приглашаю увидеть Серпухов глазами человека, который здесь родился и вырос. Расскажу о своих самых любимых местах города, его творцах и покровителях. Познакомлю вас с богатейшей историей края, полной разных слухов, легенд, тайн и просто удивительных случаев.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Ольга
Благодарим Александра за знакомство с Серпуховым и за его рекомендации, что посетить и где вкусно поесть. Несмотря на дождик, экскурсия состоялась, а Александр постарался сделать все, чтобы мы не промокли. спасибо большое!
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Анна
Вечером, в свете огней, старинные улицы Серпухова выглядят ещё более притягательно, чем днём, и со смотровых площадок открываются далёкие перспективы на соседние области - очень красиво. Спасибо Вам, Александр, за интересное, комфортное путешествие по историческому прошлому Серпухова.
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Т
Татьяна
Удобный формат проведения экскурсии - на автомобиле. Не нужно в незнакомом городе искать место встречи - гид забрал и привёз к месту проживания. Маршрут подбирается по интересам и пожеланиям туристов. У экскурсовода глубокие знания материала. Рекомендую небольшим компаниям, семьям, парам.
+2
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Ольга
Провели прекрасный день в Серпухове. Один из пунктов нашего путешествия было знакомство с достопримечательностями города. Александр провёл замечательную экскурсию! Мы не только узнали много интересных моментов истории, но и побывали на старинных улочках, поднялись на смотровую площадку, любовались закатным солнцем! Александр прекрасно знает город, его историю, архитектуру. Ни один из наших вопросов не остался без ответа! Спасибо!
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Надежда
Спасибо Александру за прекрасную экскурсионную вечернюю прогулку по Серпухову! Мы с семьей душевно провели вечер несмотря на дождливую погоду! Уверена, что еще обратимся и встретимся. Спасибо большое!
+2
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И
Ирина
Очень неожиданно, но экскурсия оказалась великолепной! Александр прекрасный рассказчик, приятный человек и классный профессионал. Для меня Серпухов открылся в полной красе! Очень рекомендую экскурсию. Приеду сюда еще раз обязательно!