читать дальше путешествия выбрано не слишком удачно: зима, очень много снега, из-за сугробов не всё локации были достаточно доступны для осмотра. Надо будет приехать ещё летом и гидом хотелось бы снова видеть Татьяну.

Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за позновательно и приятно проведённое время! Лично для меня Серпухов стал открытием, вот только время для