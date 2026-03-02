Мои заказы

Экскурсии к горам Серпухова

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Серпухове, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
На машине
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: На площади Ленина
«Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Погрузитесь в историю Серпухова, посетив Соборную гору и Высоцкий монастырь. Уникальные факты и потрясающие виды ждут вас
Начало: На ул. 1-я Московская
«Пеший путь на Соборную гору займёт полтора часа»
5 мар в 10:00
6 мар в 10:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Купеческий Серпухов и Покровская старообрядческая церковь-музей
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Серпухов и Покровская старообрядческая церковь-музей
Соборная гора, монастыри и уникальный храм - духовная история города за один день
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 марта 2026
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за позновательно и приятно проведённое время! Лично для меня Серпухов стал открытием, вот только время для
    читать дальше

    путешествия выбрано не слишком удачно: зима, очень много снега, из-за сугробов не всё локации были достаточно доступны для осмотра. Надо будет приехать ещё летом и гидом хотелось бы снова видеть Татьяну.

    Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за позновательно и приятно проведённое время! Лично для меня Серпухов стал открытием, вот только время для путешествия выбрано не слишком удачно: зима, очень много снега, из-за сугробов не всё локации были достаточно доступны для осмотра. Надо будет приехать ещё летом и гидом хотелось бы снова видеть Татьяну.
  • С
    Светлана
    28 февраля 2026
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла отлично!! Прекрасно прогулялись по городу,узнали много интересного из истории города, и даже
    читать дальше

    нашли несколько павлинчиков в засыпанным снегом городе!))) Высоцкий монастырь покорил своей величественностью и умиротворён-ностью.! Представляю как там красиво летом!! Отдельное спасибо Марианне за атмосферные фотки с прогулки!!

    Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла отлично!! Прекрасно прогулялись по городу,узнали много интересного из истории города, и даже нашли несколько павлинчиков в засыпанным снегом городе!))) Высоцкий монастырь покорил своей величественностью и умиротворён-ностью.! Представляю как там красиво летом!! Отдельное спасибо Марианне за атмосферные фотки с прогулки!!
  • В
    Владимир
    15 декабря 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Очень познавательно и очень душевно!
    Высокопрофессионально.
  • И
    Ирина
    8 декабря 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Это то самое спокойное и глубокое краеведение с искренним желанием помочь "влюбить" в Серпухов. Татьяна прекрасно излагает, чувствуется, как ей
    читать дальше

    хочется показать с наилучшей стороны любимый край, она глубоко погружена в историю и культуру, и, что важно, Татьяна подстраивается под в чем-то несуразных и одновременно начитанных экскурсантов. Обязательно вернемся к Татьяне и в Серпухов (или Тарусу, или еще куда-нибудь).

  • А
    Анатолий
    9 ноября 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Татьяна замечательный экскурсовод. Прекрасно знает историю Серпухова. Было очень интересно и познавательно. Отлично провела экскурсию. Мы очень рады, что нашим экскурсоводом была Татьяна. Очень рекомендуем ее, как профессионала своего дела.
  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Были на экскурсии с подругой 4 ноября. Марианна доходчиво все рассказывала по ходу маршрута. Интересно было немного отвлечься и посетить
    читать дальше

    музей кукол, покормить лошадей. Немного подвела погода-моросил мелкий дождь, поэтому панорамные виды города со смотровых площадок были не такими яркими, но это не помешало отыскать павлинчиков-символ Серпухова, проехать по территории старого города с купеческими домами, посетить храмы с роскошными росписями и, наконец, отобедать в местном кафе «Овсянка»-очень вкусно и быстро обслуживают. Приезжайте в Серпухов, найдете много интересного для себя.

  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Марианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье очень понравилось! Благодарим за уделанное нам время 🌸🌸🌸
    Марианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье очень понравилось! Благодарим за уделанное нам время 🌸🌸🌸
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Экскурсия очень понравилась, гид Татьяна отлично рассказала об истории Серпухова и его известных жителях, исторических личностях, которые внесли свой вклад
    читать дальше

    в образование и развитие города. Оказывается в городе есть даже свой музыкально-драматический театр(единственный в Подмосковье), богатая коллекция произведений русского искусства в историко-художественном музее. Об этом узнали благодаря экскурсии. Конечно приедем сюда ещё не раз. И картины посмотреть, и просто прогуляться по городу очень интересно.

    Экскурсия очень понравилась, гид Татьяна отлично рассказала об истории Серпухова и его известных жителях, исторических личностях, которые внесли свой вклад в образование и развитие города. Оказывается в городе есть даже свой музыкально-драматический театр(единственный в Подмосковье), богатая коллекция произведений русского искусства в историко-художественном музее. Об этом узнали благодаря экскурсии. Конечно приедем сюда ещё не раз. И картины посмотреть, и просто прогуляться по городу очень интересно.
  • Г
    Галина
    28 октября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Марианна потрясающий гид! Спасибо за интересную экскурсию.
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Гид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивую погоду. Очаровались красотой города и монастырями, узнали много новой культурной и исторической информации.
    Гид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивую погоду. Очаровались красотой города и монастырями, узнали много новой культурной и исторической информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора;
  2. Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь;
  3. Купеческий Серпухов и Покровская старообрядческая церковь-музей.
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Соборная гора;
  2. Высоцкий монастырь;
  3. Самое главное;
  4. Серпуховский кремль;
  5. Троицкий собор;
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь;
  7. Покровская церковь;
  8. Памятник воину-освободителю;
  9. Успенская Церковь;
  10. Здание железнодорожного вокзала.
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в марте 2026
Сейчас в Серпухове в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 7500. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2026 год по теме «Горы», 44 ⭐ отзыва, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май