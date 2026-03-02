Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: На площади Ленина
«Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Погрузитесь в историю Серпухова, посетив Соборную гору и Высоцкий монастырь. Уникальные факты и потрясающие виды ждут вас
Начало: На ул. 1-я Московская
«Пеший путь на Соборную гору займёт полтора часа»
5 мар в 10:00
6 мар в 10:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Серпухов и Покровская старообрядческая церковь-музей
Соборная гора, монастыри и уникальный храм - духовная история города за один день
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
- ЛЛариса2 марта 2026Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за позновательно и приятно проведённое время! Лично для меня Серпухов стал открытием, вот только время для
- ССветлана28 февраля 2026Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла отлично!! Прекрасно прогулялись по городу,узнали много интересного из истории города, и даже
- ВВладимир15 декабря 2025Очень познавательно и очень душевно!
Высокопрофессионально.
- ИИрина8 декабря 2025Это то самое спокойное и глубокое краеведение с искренним желанием помочь "влюбить" в Серпухов. Татьяна прекрасно излагает, чувствуется, как ей
- ААнатолий9 ноября 2025Татьяна замечательный экскурсовод. Прекрасно знает историю Серпухова. Было очень интересно и познавательно. Отлично провела экскурсию. Мы очень рады, что нашим экскурсоводом была Татьяна. Очень рекомендуем ее, как профессионала своего дела.
- ЕЕлена6 ноября 2025Были на экскурсии с подругой 4 ноября. Марианна доходчиво все рассказывала по ходу маршрута. Интересно было немного отвлечься и посетить
- ААнна4 ноября 2025Марианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье очень понравилось! Благодарим за уделанное нам время 🌸🌸🌸
- ИИрина4 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, гид Татьяна отлично рассказала об истории Серпухова и его известных жителях, исторических личностях, которые внесли свой вклад
- ГГалина28 октября 2025Марианна потрясающий гид! Спасибо за интересную экскурсию.
- ЕЕлена30 сентября 2025Гид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивую погоду. Очаровались красотой города и монастырями, узнали много новой культурной и исторической информации.
