Познавательные экскурсии на природе в Серпухове

Найдено 10 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Серпухове, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Серпухов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
«По желанию мы можем включить в маршрут историко-художественный музей, пленэр в живописном месте, урок верховой езды или водопад»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850 за всё до 7 чел.
Серпухов купеческий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
10 июня в 17:00
11 июня в 15:00
7 340 за всё до 12 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
141 отзыв
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 600 за всё до 4 чел.
Самое интересное о Серпухове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
«Соборную гору, Посад и Слободы»
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
«Насладитесь ансамблем посадских церквей с Соборной горы»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Увидите панораму города в блеске огней с высоты Соборной горы, в старинных кварталах послушаете о торгово-купеческой жизни и познакомитесь с работой оригинального зодчего»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
«Это поможет вам сохранить в памяти детали увиденной архитектуры или красоты природы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
«Мы начнем прогулку из центра города и поднимемся на Соборную гору, где находятся остатки Серпуховского кремля»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100 за всё до 5 чел.
Кусочек Италии и заповедник Поленово
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
«Поленов жил и работал в усадьбе, расположенной на холме с великолепным пейзажным обзором на речное побережье»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000 за человека
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
«Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Экскурсия и ее ведущий понравились. Честно говоря не ожидал от того что в Серпухове есть такие места, которые нам показали.
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    До этого часто бывали в Серпухове и как то не задумывались о том, что в нем есть столько интересных мест. Экскурсия проведена професионально, экскурсовод полностью в теме. По мере ее прохождении были ознакомлены со многими интересными историческими фактами. Экскурсию и экскурсовода рекомендую.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Экскурсия очень понравилась! Алина грамотно и очень интересно рассказывала о Серпухове и его истории. Мы узнали много интересных фактов (хотя
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    сами живем неподалеку, даже не догадывались, какой интересный город находится совсем рядом). Экскурсия организована очень грамотно. Было очень интересно всей нашей семье. После экскурсии Алина прислала еще массу интересных ссылок, по которым можно было узнать о Серпухове еще больше. Огромное спасибо за массу положительных впечатлений, Алина!!! Будем рады встретиться с Вами в других городах Подмосковья)))

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Алина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересно и детям и взрослым. От всей души рекомендую Алину с ее интересной программой!
    Алина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересноАлина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересноАлина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересноАлина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересно
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
  • И
    Иванова
    10 мая 2024
    Самое интересное о Серпухове
    Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
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    узнали их истории, поднялись на смотровую площадку и позвонили в колокола. Экскурсия была насыщенной и легкой одновременно. Экскурсовод очень гибко подстраивался под наши интересы. Спасибо за чудесный день!

  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Понравилась экскурсия очень: много разнообразной информации, при этом подача очень живая, с запоминающимися фактами и образами) Будем рады встрече с Алиной, на других темах и маршрутах! Спасибо)))

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Природа и пейзажи»

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  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
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