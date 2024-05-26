1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
«По желанию мы можем включить в маршрут историко-художественный музей, пленэр в живописном месте, урок верховой езды или водопад»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
10 июня в 17:00
11 июня в 15:00
7 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
«Соборную гору, Посад и Слободы»
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
«Насладитесь ансамблем посадских церквей с Соборной горы»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Увидите панораму города в блеске огней с высоты Соборной горы, в старинных кварталах послушаете о торгово-купеческой жизни и познакомитесь с работой оригинального зодчего»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
«Это поможет вам сохранить в памяти детали увиденной архитектуры или красоты природы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
«Мы начнем прогулку из центра города и поднимемся на Соборную гору, где находятся остатки Серпуховского кремля»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
«Поленов жил и работал в усадьбе, расположенной на холме с великолепным пейзажным обзором на речное побережье»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
«Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид26 мая 2024Экскурсия и ее ведущий понравились. Честно говоря не ожидал от того что в Серпухове есть такие места, которые нам показали.
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ООльга17 мая 2024Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
- ТТатьяна14 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Алина грамотно и очень интересно рассказывала о Серпухове и его истории. Мы узнали много интересных фактов (хотя
- ТТатьяна12 мая 2024Алина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересно и детям и взрослым. От всей души рекомендую Алину с ее интересной программой!
- ММария12 мая 202410 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
- ННаталья11 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
- ЮЮлия10 мая 2024Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
- ИИванова10 мая 2024Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
- ИИрина8 мая 2024Понравилась экскурсия очень: много разнообразной информации, при этом подача очень живая, с запоминающимися фактами и образами) Будем рады встрече с Алиной, на других темах и маршрутах! Спасибо)))
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Природа и пейзажи»
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