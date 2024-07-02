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Квест
3 часа
Популярное предложение
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
Сегодня в 09:30
7 июля в 09:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 11:00
7 июля в 10:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 июля 2024Мы брали экскурсию - квест на компанию из 6 взрослых и 5 детей, на трех машинах. И ездили/гуляли по Серпухову
- ТТатьяна1 июля 2024Марианна очень много и интересно рассказывает, но иногда хотелось бы поменьше))) но это мое восприятие - я визуал. И фотографирует сама на свой проф фотоаппарат, получились 👍
- ААнна29 июня 2024Спасибо Марианне за проведенную экскурсию! Мы остались довольны! Хороший маршрут и приятный экскурсовод, старается учесть все пожелания по маршруту. Советую!
- ННадежда27 июня 2024Великолепная экскурсия, интересные локации, парню 11 лет тоже было очень понравилось)
- ЕЕкатерина12 июня 2024Сегодня 12 июня мы посетили экскурсию по Серпухову на авто с Татьяной. Благодарим от всего сердца нашего экскурсовода за интересное,
- ЮЮлия11 мая 2024Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!
- ССемён10 мая 2024Владимир сделал визит в небольшой город неожиданно запоминающимся и интересным. Лично мне было немного не по себе от напора, но
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На выходные»
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