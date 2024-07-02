Экскурсии выходного дня в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Серпухове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
🚗 На машине
Квест
3 часа
49 отзывов
Популярное предложение
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
Сегодня в 09:30
7 июля в 09:00
6 700 за всё до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 11:00
7 июля в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Мы брали экскурсию - квест на компанию из 6 взрослых и 5 детей, на трех машинах. И ездили/гуляли по Серпухову
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    4 (!) часа. Сама задумка очень интересная: искать павлинчиков, отгадывать загадки, загадывать желания. Попутно узнавая об истории города, его жителях и достопримечательностях. Наш гид, Владимир - необычайно увлеченный своим делом человек, кладезь знаний, отличный рассказчик, умеет найти подход к детям и обыграть разные ситуации. Понравилась фишка с ленточками. Единственное, что маршрут для нас (дети от 5 до 8 лет) оказался длинноват. Первые два с половиной часа прошли на ура, дети радостно кричали "Павлин-мавлин", изучали карту, терли скульптуры, но вот последний час экскурсии дался нам уже не легко, к сожалению. Но в целом твердая пятерка и гиду, и его программе.

  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Марианна очень много и интересно рассказывает, но иногда хотелось бы поменьше))) но это мое восприятие - я визуал. И фотографирует сама на свой проф фотоаппарат, получились 👍
    Марианна очень много и интересно рассказывает, но иногда хотелось бы поменьше))) но это мое восприятие -
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Спасибо Марианне за проведенную экскурсию! Мы остались довольны! Хороший маршрут и приятный экскурсовод, старается учесть все пожелания по маршруту. Советую!
    Спасибо Марианне за проведенную экскурсию! Мы остались довольны! Хороший маршрут и приятный экскурсовод, старается учесть все
  • Н
    Надежда
    27 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Великолепная экскурсия, интересные локации, парню 11 лет тоже было очень понравилось)
    Великолепная экскурсия, интересные локации, парню 11 лет тоже было очень понравилось)Великолепная экскурсия, интересные локации, парню 11 лет тоже было очень понравилось)Великолепная экскурсия, интересные локации, парню 11 лет тоже было очень понравилось)Великолепная экскурсия, интересные локации, парню 11 лет тоже было очень понравилось)Великолепная экскурсия, интересные локации, парню 11 лет тоже было очень понравилось)
  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Сегодня 12 июня мы посетили экскурсию по Серпухову на авто с Татьяной. Благодарим от всего сердца нашего экскурсовода за интересное,
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    объемное, исторически- насыщенное знакомство с Городом! Мы влюбились в Серпухов! В Его Монастыри, архитектуру, людей, парки и улочки! Музеи и кафе! Спасибо большое за профессиональную, душевную подачу материала! Катерина.

  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!
    Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!
  • С
    Семён
    10 мая 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Владимир сделал визит в небольшой город неожиданно запоминающимся и интересным. Лично мне было немного не по себе от напора, но
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    моей семье более чем зашло, и сейчас через сутки могу сказать, что в голове осталось очень много. Владимир делает Серпухов не много не мало центром планеты, и весьма убедительно и настойчиво доказывает свою позицию. Дети в восторге, взрослые тоже не скучают.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
  2. Серпухов сквозь столетия
  3. Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Высоцкий монастырь
  2. Самое главное
  3. Серпуховский кремль
  4. Соборная гора
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Старый город
  9. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июле 2024
Сейчас в Серпухове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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