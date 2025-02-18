Экскурсии по усадьбам и дворцам Серпухова

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Серпухове, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
«Продолжая наш маршрут, доберёмся до усадьбы известного художника Василия Поленова»
9 мар в 09:00
23 мар в 09:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
Особняки и усадьбы Серпухова на прогулке с художником
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Особняки и усадьбы Серпухова
Путешествие по Серпухову с художником обещает открыть вам тайны особняков и усадеб, наполненных историей и мистикой. Пленэр станет ярким завершением
Начало: У вокзала Серпухова
«Постоим на балконе усадьбы Вяземских на Наре конца 18 века, где стояли когда-то аристократы и сам князь Вяземский»
9 мар в 09:00
10 мар в 14:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
Отправиться в усадьбу знаменитого живописца и одно из самых красивых сёл мира
Начало: У ж/д вокзала в Серпухове
9 мар в 08:00
12 мар в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    18 февраля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на прогулке с художником
    Нам очень понравилась экскурсия по старому городу. Владимир очень хорошо знает историю Серпухова. Много нового мы для себя открыли. История
    читать дальше

    города -это отражение всех значимых событий в жизни России дореволюционной. Сколько людей достойных в Серпухове жили, трудились и обогатили его и в прямом и в переносном смысле! Владимир умеет не просто рассказать, а в игровой форме заинтересовать слушателя. Талантливо и живо! Мы не заметили, как время экскурсии пролетело. Если ещё получится - посетим другие его экскурсии. Своим всем будем рекомендовать.

  • С
    Светлана
    9 февраля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на прогулке с художником
    Были на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали о главных людях города, полюбовались
    читать дальше

    особняками. Представили какими они были раньше. Владимир интересный рассказчик, на многие детали обратил наше внимание. Много успели осмотреть, тк к значимым местам подъезжали на автомобиле. Рекомендуем данную экскурсию и экскурсовода, как первую для знакомства с городом Серпухов.

    Были на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали оБыли на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали оБыли на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали оБыли на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали оБыли на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали оБыли на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали оБыли на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали оБыли на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали оБыли на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали о
  • Н
    Надежда
    16 октября 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Если хотите успеть все и сразу у, тогда эта экскурсия для вас. Отличная подача материала, много интересной информации👌
  • О
    Ольга
    20 августа 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Владимир - очень приятный, интересный человек, умеющий очень хорошо рассказывать. На его фоне экскурсовод в самом музее Поленова был просто
    читать дальше

    блеклым - пересказывал только заранее выученную экскурсию. И после нее остались еще вопросы, на которые смог ответить Владимир. В целом, сама экскурсия составлена логично и интересно. Пару моментов, которые мы не учли заранее. Владимир почему-то не знал, что нас пятеро и мы не поместимся в одну машину (а именно в такси Владимира). И получилось так, что такси проехало по мосту через Оку без пробок, а мы во второй машине еще минут 30-40 стояли в пробке. Из-за этого экскурсия чуть сдвинулась, к музею Поленова мы уже приехали впритык к экскурсии и бежали на нее. Экскурсия была час, с 13.00 до 14.00, потом мы еще чуть-чуть погуляли по усадьбе и отправились на машине в Бехово. В 15.00 мы были там, но все были уже такие голодные и уставшие (хотя особо ничего не делали), что ни о каком пленэре уже, к сожалению, не было и речи. Жаль - хотелось забрать шедевр с собой. Если бы мы чуть глубже вникли, что времени на обед между Поленовым и пленэром в музее не будет, мы бы по-другому настроились (или взяли еду с собой). Это на заметку другим, кто поедет. А так экскурсия отличная! Большое спасибо!!!

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
  2. Особняки и усадьбы Серпухова на прогулке с художником
  3. Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Высоцкий монастырь
  2. Серпуховский кремль
  3. Самое главное
  4. Соборная гора
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Покровская церковь
  9. Кремль
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в марте 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 6 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май