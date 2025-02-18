Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
«Продолжая наш маршрут, доберёмся до усадьбы известного художника Василия Поленова»
9 мар в 09:00
23 мар в 09:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Особняки и усадьбы Серпухова
Путешествие по Серпухову с художником обещает открыть вам тайны особняков и усадеб, наполненных историей и мистикой. Пленэр станет ярким завершением
Начало: У вокзала Серпухова
«Постоим на балконе усадьбы Вяземских на Наре конца 18 века, где стояли когда-то аристократы и сам князь Вяземский»
9 мар в 09:00
10 мар в 14:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
Отправиться в усадьбу знаменитого живописца и одно из самых красивых сёл мира
Начало: У ж/д вокзала в Серпухове
9 мар в 08:00
12 мар в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья18 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия по старому городу. Владимир очень хорошо знает историю Серпухова. Много нового мы для себя открыли. История
- ССветлана9 февраля 2025Были на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали о главных людях города, полюбовались
- ННадежда16 октября 2024Если хотите успеть все и сразу у, тогда эта экскурсия для вас. Отличная подача материала, много интересной информации👌
- ООльга20 августа 2024Владимир - очень приятный, интересный человек, умеющий очень хорошо рассказывать. На его фоне экскурсовод в самом музее Поленова был просто
- ААнна22 июля 2024Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Усадьбы и дворцы»
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