Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Серпухов — город 🏙️ трех крепостей

Вы объедете все три, посетите действующие монастыри и смотровые площадки Старого города. Пройдете по следам Сергия Радонежского в Высоцком монастыре. Полюбуетесь видом церквей, расположенных на четырех холмах посада. Отыщете спрятанный храм 17 века, некогда являвшийся украшением посада. Услышите увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и оборонительной роли Серпухова. Проедете по Муравскому шляху — одной из старейших улиц города. Увидите место захоронения воинов Куликовской битвы. А также выясните, что такое «Пояс Богородицы» на Оке и «Большая засечная черта».

Чудесное спасение города

Я расскажу о трех достоверно известных случаях, когда город был спасен от разрушения: во времена крымских набегов, во время войны 1812 года и обороны Москвы в ВОВ. О быте бедного сословия, тяготах и лишениях в смутные времена. Вы сможете ненадолго погрузиться в прошлое, сопоставить противоречивые факты и мифы. И осмыслить величие этой земли и силу духа наших предков.

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