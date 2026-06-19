Александр проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в историю Серпухова: от древних крепостей до легендарных спасений города. Узнайте о значении «Пояса Богородицы» и местных святынях
Экскурсия по Серпухову откроет тайны древних крепостей и храмов. Узнайте о захоронениях воинов Куликовской битвы и перестройке кремля. Посетите Высоцкий и Владычный монастыри, услышите о трех чудесных спасениях города. Погрузитесь в историю и осмыслите величие земли, на которой жили наши предки. Комфортный транспорт включен в стоимость, экскурсия начинается в Серпухове
Мы проедем по всем трем. Побываем на месте древнего белокаменного кремля и со смотровой площадки увидим древние рубежи. Полюбуетесь видом церквей, расположенных на четырех холмах посада. Услышим увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и как Екатерина II город от запущения спасла. По Московской улице — до Высоцкого монастыря, проедем через исторический центр к другой твердыне, Владычному монастырю. А также выясните, что такое «Пояс Богородицы» на Оке и «Большая засечная черта».
Чудесное спасение города
Я расскажу о трех достоверно известных случаях, когда город был спасен от разрушения: во времена крымских набегов, во время войны 1812 года и обороны Москвы в ВОВ. О быте бедного сословия, тяготах и лишениях в смутные времена. Вы сможете ненадолго погрузиться в прошлое, сопоставить противоречивые факты и мифы. И осмыслить величие этой земли и силу духа наших предков.
Организационные детали
* Автомобиль сегмента комфорт+ включён в стоимость
Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 10) при условии дополнительного авто. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Экскурсия начинается в Серпухове. Возможно начать от ж/д вокзала. Стоимость доплаты за трансфер из пригородов Серпухова уточняйте до бронирования в личных сообщениях. Возможна также организация полностью пешеходной экскурсии.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Тульская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2880 туристов
Приглашаю увидеть Серпухов глазами человека, который здесь родился и вырос. Расскажу о своих самых любимых местах города, его творцах и покровителях. Познакомлю вас с богатейшей историей края, полной разных слухов, легенд, тайн и просто удивительных случаев.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 168 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Ольга
Дата посещения: 18 июн 2026
Александр, благодарим за прекрасную экскурсию! Всё было на высшем уровне!
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А
Алевтина
Дата посещения: 16 апр 2026
Все очень интересно и познавательно. Прекрасный экскурсовод Александр поведал историю любимого города и его жителей.
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Ольга
Спасибо за замечательную экскурсию по Серпухову!
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Марина
13 мая посетили тихий и уютный Серпухов с темой «Старинные крепости и храмы Серпухова» с гидом Александром. И в этой теме раскрылась вся история города, судьбы людей,интересные и неожиданные факты. Благодарим Александра за экскурсию, время просто пролетело, а узнали мы очень и очень много!
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Я
Яценко
Замечательная экскурсия! Очень интересная и познавательная! Александр экскурсовод с большими знаниями и кругозором!
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О
ОКСАНА
Сегодня, 2 октября, я прибыла в Серпухов. Заказала экскурсию, и скажу, что осталась очень довольна всем увиденным и услышанным. Красоту города Серпухов, обилие храмов, интереснейшую историю бытия этого незаурядного места мне помог познать экскурсовод Александр. Его профессионализм и интеллигентность оставили наилучшее впечатление об этом дне. Спасибо большое!
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