Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Старинные крепости и храмы Серпухова

Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам

Александр
Александр – Гид из Серпухова
Я расскажу, как в Серпухове появились захоронения воинов Куликовской битвы и чем запомнилась в городской летописи перестройка кремля на Соборной горе.

Вы услышите историю 📖 Большой засечной черты и важного пути 16-17 вв., Муравского шляха.

А также поговорим о трех чудесных спасениях города, обители Сергия Радонежского и значении «Пояса Богородицы» на Оке.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 100 ₽ за экскурсию

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Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова

Что вас ожидает

Серпухов — город 🏙️ трех крепостей
Вы объедете все три, посетите действующие монастыри и смотровые площадки Старого города. Пройдете по следам Сергия Радонежского в Высоцком монастыре. Полюбуетесь видом церквей, расположенных на четырех холмах посада. Отыщете спрятанный храм 17 века, некогда являвшийся украшением посада. Услышите увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и оборонительной роли Серпухова. Проедете по Муравскому шляху — одной из старейших улиц города. Увидите место захоронения воинов Куликовской битвы. А также выясните, что такое «Пояс Богородицы» на Оке и «Большая засечная черта».

Чудесное спасение города
Я расскажу о трех достоверно известных случаях, когда город был спасен от разрушения: во времена крымских набегов, во время войны 1812 года и обороны Москвы в ВОВ. О быте бедного сословия, тяготах и лишениях в смутные времена. Вы сможете ненадолго погрузиться в прошлое, сопоставить противоречивые факты и мифы. И осмыслить величие этой земли и силу духа наших предков.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек. Стоимость доплаты за трансфер уточняйте до бронирования в личных сообщениях.
  • Экскурсия начинается в Серпухове. Также можно организовать трансфер из Москвы и обратно.
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я родился в ближайшем Подмосковье и с детства полюбил историю, изучал архитектуру старых русских городов. Образование высшее техническое. Много читал о Москве и других городах «Золотого кольца». Мне очень нравится путешествовать по городам. В моих автобусных экскурсиях часто участвуют музыканты. Я придумываю разные тематические развлекательные программы для экскурсантов в дороге. Рассказываю только любопытные факты и легенды из русской истории.
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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