Александр проводит ещё 1 экскурсию

Серпухов — город 🏙️ трех крепостей Вы объедете все три, посетите действующие монастыри и смотровые площадки Старого города. Пройдете по следам Сергия Радонежского в Высоцком монастыре. Полюбуетесь видом церквей, расположенных на четырех холмах посада. Отыщете спрятанный храм 17 века, некогда являвшийся украшением посада. Услышите увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и оборонительной роли Серпухова. Проедете по Муравскому шляху — одной из старейших улиц города. Увидите место захоронения воинов Куликовской битвы. А также выясните, что такое «Пояс Богородицы» на Оке и «Большая засечная черта».
Чудесное спасение города Я расскажу о трех достоверно известных случаях, когда город был спасен от разрушения: во времена крымских набегов, во время войны 1812 года и обороны Москвы в ВОВ. О быте бедного сословия, тяготах и лишениях в смутные времена. Вы сможете ненадолго погрузиться в прошлое, сопоставить противоречивые факты и мифы. И осмыслить величие этой земли и силу духа наших предков.
Организационные детали
Экскурсию можно провести и для большего числа человек. Стоимость доплаты за трансфер уточняйте до бронирования в личных сообщениях.
Экскурсия начинается в Серпухове. Также можно организовать трансфер из Москвы и обратно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я родился в ближайшем Подмосковье и с детства полюбил историю, изучал архитектуру старых русских городов. Образование высшее техническое. Много читал о Москве и других городах «Золотого кольца». Мне очень нравится путешествовать по городам. В моих автобусных экскурсиях часто участвуют музыканты. Я придумываю разные тематические развлекательные программы для экскурсантов в дороге. Рассказываю только любопытные факты и легенды из русской истории.