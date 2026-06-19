Александр проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия по Серпухову откроет тайны древних крепостей и храмов. Узнайте о захоронениях воинов Куликовской битвы и перестройке кремля. Посетите Высоцкий и Владычный монастыри, услышите о трех чудесных спасениях города. Погрузитесь в историю и осмыслите величие земли, на которой жили наши предки. Комфортный транспорт включен в стоимость, экскурсия начинается в Серпухове

Описание экскурсии

Серпухов — город трех крепостей

Мы проедем по всем трем. Побываем на месте древнего белокаменного кремля и со смотровой площадки увидим древние рубежи. Полюбуетесь видом церквей, расположенных на четырех холмах посада. Услышим увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и как Екатерина II город от запущения спасла. По Московской улице — до Высоцкого монастыря, проедем через исторический центр к другой твердыне, Владычному монастырю. А также выясните, что такое «Пояс Богородицы» на Оке и «Большая засечная черта».

Чудесное спасение города

Я расскажу о трех достоверно известных случаях, когда город был спасен от разрушения: во времена крымских набегов, во время войны 1812 года и обороны Москвы в ВОВ. О быте бедного сословия, тяготах и лишениях в смутные времена. Вы сможете ненадолго погрузиться в прошлое, сопоставить противоречивые факты и мифы. И осмыслить величие этой земли и силу духа наших предков.

Организационные детали