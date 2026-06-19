Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Старинные крепости и храмы Серпухова

Погрузитесь в историю Серпухова: от древних крепостей до легендарных спасений города. Узнайте о значении «Пояса Богородицы» и местных святынях
Экскурсия по Серпухову откроет тайны древних крепостей и храмов. Узнайте о захоронениях воинов Куликовской битвы и перестройке кремля. Посетите Высоцкий и Владычный монастыри, услышите о трех чудесных спасениях города. Погрузитесь в историю и осмыслите величие земли, на которой жили наши предки. Комфортный транспорт включен в стоимость, экскурсия начинается в Серпухове
4.9
168 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древних крепостей
  • ⛪ Виды на храмы и монастыри
  • 🕰 Исторические рассказы
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 📜 Уникальные факты о городе
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова
Старинные крепости и храмы Серпухова

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Высоцкий монастырь
  • Владычный монастырь

Описание экскурсии

Серпухов — город трех крепостей

Мы проедем по всем трем. Побываем на месте древнего белокаменного кремля и со смотровой площадки увидим древние рубежи. Полюбуетесь видом церквей, расположенных на четырех холмах посада. Услышим увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и как Екатерина II город от запущения спасла. По Московской улице — до Высоцкого монастыря, проедем через исторический центр к другой твердыне, Владычному монастырю. А также выясните, что такое «Пояс Богородицы» на Оке и «Большая засечная черта».

Чудесное спасение города

Я расскажу о трех достоверно известных случаях, когда город был спасен от разрушения: во времена крымских набегов, во время войны 1812 года и обороны Москвы в ВОВ. О быте бедного сословия, тяготах и лишениях в смутные времена. Вы сможете ненадолго погрузиться в прошлое, сопоставить противоречивые факты и мифы. И осмыслить величие этой земли и силу духа наших предков.

Организационные детали

  • * Автомобиль сегмента комфорт+ включён в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 10) при условии дополнительного авто. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
  • Экскурсия начинается в Серпухове. Возможно начать от ж/д вокзала. Стоимость доплаты за трансфер из пригородов Серпухова уточняйте до бронирования в личных сообщениях. Возможна также организация полностью пешеходной экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Тульская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2880 туристов
Приглашаю увидеть Серпухов глазами человека, который здесь родился и вырос. Расскажу о своих самых любимых местах города, его творцах и покровителях. Познакомлю вас с богатейшей историей края, полной разных слухов, легенд, тайн и просто удивительных случаев.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 168 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
164
4
2
3
2
2
1
О
Дата посещения: 18 июн 2026
Александр, благодарим за прекрасную экскурсию! Всё было на высшем уровне!
Александр, благодарим за прекрасную экскурсию! Всё было на высшем уровне!
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А
Дата посещения: 16 апр 2026
Все очень интересно и познавательно. Прекрасный экскурсовод Александр поведал историю любимого города и его жителей.
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Ольга
Спасибо за замечательную экскурсию по Серпухову!
Спасибо за замечательную экскурсию по Серпухову!
Спасибо за замечательную экскурсию по Серпухову!
Спасибо за замечательную экскурсию по Серпухову!
Спасибо за замечательную экскурсию по Серпухову!
Спасибо за замечательную экскурсию по Серпухову!
Спасибо за замечательную экскурсию по Серпухову!
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Марина
13 мая посетили тихий и уютный Серпухов с темой «Старинные крепости и храмы Серпухова» с гидом Александром. И в этой теме раскрылась вся история города, судьбы людей,интересные и неожиданные факты. Благодарим Александра за экскурсию, время просто пролетело, а узнали мы очень и очень много!
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Я
Замечательная экскурсия! Очень интересная и познавательная! Александр экскурсовод с большими знаниями и кругозором!
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О
Сегодня, 2 октября, я прибыла в Серпухов. Заказала экскурсию, и скажу, что осталась очень довольна всем увиденным и услышанным. Красоту города Серпухов, обилие храмов, интереснейшую историю бытия этого незаурядного места мне помог познать экскурсовод Александр. Его профессионализм и интеллигентность оставили наилучшее впечатление об этом дне. Спасибо большое!
Сегодня, 2 октября, я прибыла в Серпухов. Заказала экскурсию, и скажу, что осталась очень довольна всем
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