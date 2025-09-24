Индивидуальная
до 4 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
Откройте для себя Серпухов и Тарусу, два города с богатой историей. Вас ждут монастыри, крепости и вдохновляющие виды на Оку
Начало: У Владычного монастыря
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Серпуховской земли
Откройте для себя старинный Серпухов с его историей и культурой. Прогуляйтесь по Соборной горе и насладитесь видами на набережной Нары
Начало: На Тульской улице
26 сен в 10:00
30 сен в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Познавательный серпуховский уик-энд
Путешествие в Серпухов откроет перед вами многослойную историю города. Узнайте о сражениях, купцах и культуре, наслаждаясь панорамами и архитектурой
Начало: В районе остановки «Земляной мост»
Завтра в 10:00
26 сен в 10:30
6300 ₽ за всё до 4 чел.
