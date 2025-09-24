Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Серпухове, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
Откройте для себя Серпухов и Тарусу, два города с богатой историей. Вас ждут монастыри, крепости и вдохновляющие виды на Оку
Начало: У Владычного монастыря
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища Серпуховской земли
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Серпуховской земли
Откройте для себя старинный Серпухов с его историей и культурой. Прогуляйтесь по Соборной горе и насладитесь видами на набережной Нары
Начало: На Тульской улице
26 сен в 10:00
30 сен в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Познавательный серпуховский уик-энд
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Познавательный серпуховский уик-энд
Путешествие в Серпухов откроет перед вами многослойную историю города. Узнайте о сражениях, купцах и культуре, наслаждаясь панорамами и архитектурой
Начало: В районе остановки «Земляной мост»
Завтра в 10:00
26 сен в 10:30
6300 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
  2. Сокровища Серпуховской земли
  3. Познавательный серпуховский уик-энд
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Высоцкий монастырь
  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Самое главное
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Набережная
  8. Площадь Ленина
  9. Покровская церковь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в сентябре 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 5 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь