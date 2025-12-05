Мои заказы

Операция «Павлин»: квест-экскурсия в Серпухове

Найти пернатых красавчиков, загадать желание и попутно узнать историю города
Миниатюрные павлинчики, символы города, уже давно обитают в разных уголках Серпухова. В ходе квеста вы отыщете их. По пути узнаете историю города. На месте потрёте павлинам клювы и загадаете желание у каждого из них. А ещё соберёте код из цифр и откроете чемодан с сувенирами.
Описание квеста

  • Мы отправимся искать 12 павлинчиков с помощью карт с QR-кодами или распечатанных карточек с заданиями.
  • Проедем от исторической части Серпухова до современной.
  • В пути по наводящим вопросам вы будете угадывать, какого именно павлина едете искать.
  • По дороге узнаете историю о Серпуховском княжестве и князьях, роли серпуховичей в Куликовской битве и многом другом.
  • Посмотрите на старинное здание театра и усадьбу купчихи Мараевой.
  • Прогуляетесь по набережной и у вокзала, принимавшего Антона Чехова и Льва Толстого.
  • В конце разгадаете код и получите приятные сюрпризы.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на взрослых и детей от 3 лет.
  • Отдельно оплачиваются сувениры в размере 300 ₽ за чел. Можно обойтись без сувениров или организовать их только для детей. Детали обсудим в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Соборной горы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 553 туристов
Я коренная серпуховичка и журналист, пишущий о культуре. Гид-экскурсовод, аккредитованный Министерством культуры Московской области. Создала в Серпухове Музей печати. Много путешествую и знаю, что интересно гостям. Жду вас на своих экскурсиях!

