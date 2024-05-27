Подмосковный Серпухов хранит множество исторических и культурных сокровищ. На Соборной горе можно насладиться видами и увидеть фрагменты белокаменного кремля. В церкви, которая никогда не закрывалась, находятся бронзовый иконостас и изразцовые
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические памятники
- 📜 Увлекательные рассказы о городе
- 🏞️ Потрясающие виды с Соборной горы
- 🕍 Посещение действующих монастырей
- 🖼️ Архитектурные шедевры Клейна
- 🚶 Прогулка по улице Чехова
- 🦚 Поиск бронзовых павлинят
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Церковь
- Высоцкий монастырь
- Улица Чехова
- Владычный монастырь
- Привокзальная площадь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На Соборной горе вы насладитесь головокружительными видами, обнаружите фрагменты необычного белокаменного кремля, фундаменты древнего храма и редкую авторскую модель всемирно известного памятника.
- На территории посада зайдём в церковь, которая никогда не закрывалась на протяжении 250 лет. Вы увидите потрясающий бронзовый иконостас и погреетесь у изразцовых печей.
- В центре города вы узнаете о главных общественных зданиях и услышите увлекательные истории о благотворителях, которые их построили.
- В Высоцком монастыре поговорим о знаменитой чудотворной иконе, Афанасии Старшем и Афанасии Младшем. Кроме того, вы увидите церковь архитектора Клейна, одного из самых востребованных зодчих конца 19 — начала 20 века.
- На улице Чехова вспомним о жизни великого писателя в этих местах и познакомимся с потрясающим наследием купцов Мараевых.
- Во Владычном монастыре изучим архитектуру великолепного древнего собора и сфотографируемся на фоне символа Серпухова.
- Наконец, на Привокзальной площади разберёмся, какими были первые российские вокзалы, и исследуем детали грандиозного памятника двум героям древней истории.
- А ещё во время прогулки будем искать бронзовых павлинят!
Организационные детали
Транспорт
- В стоимость включён транспорт для 3 человек.
- Если вы будете на своей машине (должно быть свободное место для гида), стоимость экскурсии составит 10000₽.
- Мы можем провести экскурсию на нашем транспорте для большего числа участников: для компании из 4-6 человек экскурсия будет стоить 24000₽ (арендуем минивэн с водителем), для 7-15 человек — 28000₽ (арендуем микроавтобус с водителем).
Как проходит экскурсия
- Большая часть экскурсии проходит пешком, с короткими переездами на автомобиле.
- В любом случае мы движемся в удобном для вас темпе и делаем остановки по вашему желанию.
- Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдение дресс-кода — колени и плечи должны быть закрыты.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Серпухове
Провели экскурсии для 258 туристов
Привет! Меня зовут Анатолий, я и мои коллеги проводим увлекательные экскурсии в Москве и Подмосковье уже около 20 лет. Мы применяем принцип 5 чувств: на наших экскурсиях вы получите максимумЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
27 мая 2024
Я из Серпухова и заказывала экскурсию для людей, которые приехали ко мне из разных городов России и Беларуси.
В конце экскурсии мои гости сказали, что гид знал не достаточно, и такую экскурсию сложно назвать увлекательной.
В конце экскурсии мои гости сказали, что гид знал не достаточно, и такую экскурсию сложно назвать увлекательной.
Анатолий
Ответ организатора:
Наталья, мне очень жаль, для Вас и Ваших гостей экскурсия не оказалась достаточно увлекательной. Возможно, мне не удалось показать и
С
Света
1 мая 2024
Очень интересная была экскурсия. Познавательная, информационная, разноплановая. Гид рассказывал очень живо и материал легко запоминался. Рассказ о городе был не шаблонный и поэтому очень понравилась экскурсия. Нам было очень интересно и мы поняли, что надо еще раз обязательно приехать в город, т. к. не все места мы успели посетить. Спасибо организатору.
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