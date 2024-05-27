Сокровища древнего Серпухова

Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Подмосковный Серпухов хранит множество исторических и культурных сокровищ. На Соборной горе можно насладиться видами и увидеть фрагменты белокаменного кремля. В церкви, которая никогда не закрывалась, находятся бронзовый иконостас и изразцовые
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печи. В Высоцком монастыре находится знаменитая чудотворная икона и церковь архитектора Клейна. На улице Чехова можно узнать о жизни великого писателя и наследии купцов Мараевых. Во Владычном монастыре изучим архитектуру древнего собора.

На Привокзальной площади разберёмся с историей первых российских вокзалов и найдём бронзовых павлинят

4
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальные исторические памятники
  2. 📜 Увлекательные рассказы о городе
  3. 🏞️ Потрясающие виды с Соборной горы
  4. 🕍 Посещение действующих монастырей
  5. 🖼️ Архитектурные шедевры Клейна
  6. 🚶 Прогулка по улице Чехова
  7. 🦚 Поиск бронзовых павлинят

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Церковь
  • Высоцкий монастырь
  • Улица Чехова
  • Владычный монастырь
  • Привокзальная площадь
Сокровища древнего Серпухова
Сокровища древнего Серпухова
Сокровища древнего Серпухова
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • На Соборной горе вы насладитесь головокружительными видами, обнаружите фрагменты необычного белокаменного кремля, фундаменты древнего храма и редкую авторскую модель всемирно известного памятника.
  • На территории посада зайдём в церковь, которая никогда не закрывалась на протяжении 250 лет. Вы увидите потрясающий бронзовый иконостас и погреетесь у изразцовых печей.
  • В центре города вы узнаете о главных общественных зданиях и услышите увлекательные истории о благотворителях, которые их построили.
  • В Высоцком монастыре поговорим о знаменитой чудотворной иконе, Афанасии Старшем и Афанасии Младшем. Кроме того, вы увидите церковь архитектора Клейна, одного из самых востребованных зодчих конца 19 — начала 20 века.
  • На улице Чехова вспомним о жизни великого писателя в этих местах и познакомимся с потрясающим наследием купцов Мараевых.
  • Во Владычном монастыре изучим архитектуру великолепного древнего собора и сфотографируемся на фоне символа Серпухова.
  • Наконец, на Привокзальной площади разберёмся, какими были первые российские вокзалы, и исследуем детали грандиозного памятника двум героям древней истории.
  • А ещё во время прогулки будем искать бронзовых павлинят!

Организационные детали

Транспорт

  • В стоимость включён транспорт для 3 человек.
  • Если вы будете на своей машине (должно быть свободное место для гида), стоимость экскурсии составит 10000₽.
  • Мы можем провести экскурсию на нашем транспорте для большего числа участников: для компании из 4-6 человек экскурсия будет стоить 24000₽ (арендуем минивэн с водителем), для 7-15 человек — 28000₽ (арендуем микроавтобус с водителем).

Как проходит экскурсия

  • Большая часть экскурсии проходит пешком, с короткими переездами на автомобиле.
  • В любом случае мы движемся в удобном для вас темпе и делаем остановки по вашему желанию.
  • Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдение дресс-кода — колени и плечи должны быть закрыты.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Н
27 мая 2024
Я из Серпухова и заказывала экскурсию для людей, которые приехали ко мне из разных городов России и Беларуси.
В конце экскурсии мои гости сказали, что гид знал не достаточно, и такую экскурсию сложно назвать увлекательной.
Анатолий
Анатолий
Ответ организатора:
Наталья, мне очень жаль, для Вас и Ваших гостей экскурсия не оказалась достаточно увлекательной. Возможно, мне не удалось показать и
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рассказать самое интересное в Серпухове за те 2 часа, которые Вы мне предоставили, так как я сокращал программу и пытался пройти маршрут быстрее, чем мы это делаем обычно. Наша экскурсия посвящена древней истории и наследию города, и, возможно, на фоне Вашего рассказа, как местного жителя, о современной жизни города, мои истории оказались не самыми яркими. Кроме этого, мы были вынуждены передвигаться на 2 автомобилях, во время пеших прогулок группа иногда разделялась, что, возможно, повлияло на качество экскурсии. Ещё раз, мне очень жаль, что мне не удалось адаптировать маршрут и рассказ под Ваши условия.

С
1 мая 2024
Очень интересная была экскурсия. Познавательная, информационная, разноплановая. Гид рассказывал очень живо и материал легко запоминался. Рассказ о городе был не шаблонный и поэтому очень понравилась экскурсия. Нам было очень интересно и мы поняли, что надо еще раз обязательно приехать в город, т. к. не все места мы успели посетить. Спасибо организатору.

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