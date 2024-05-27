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рассказать самое интересное в Серпухове за те 2 часа, которые Вы мне предоставили, так как я сокращал программу и пытался пройти маршрут быстрее, чем мы это делаем обычно. Наша экскурсия посвящена древней истории и наследию города, и, возможно, на фоне Вашего рассказа, как местного жителя, о современной жизни города, мои истории оказались не самыми яркими. Кроме этого, мы были вынуждены передвигаться на 2 автомобилях, во время пеших прогулок группа иногда разделялась, что, возможно, повлияло на качество экскурсии. Ещё раз, мне очень жаль, что мне не удалось адаптировать маршрут и рассказ под Ваши условия.