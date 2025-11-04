И Ирина Экскурсия была содержательная, узнали много интересных фактов о городе Серпухове и его знаменитых жителях. Получили много полезной информации о том, что можно посмотреть вне рамок экскурсии. Однозначно будем рекомендовать своим знакомым.

У Ульяна города. Спасибо Владимиру. Хотим приехать ещё раз.

Из небольших недостатков - очень медленно отвечает на сообщения для решения орг. вопросов накануне поездки; нет прозрачности в формировании стоимости мероприятия.

Общее впечатление хорошее. Всей компании понравилось! Спасибо. Компанией из 9 взрослых с Владимиром проехали по Серпухову. За эти два часа полюбили город, оценили, как он изменился за последние годы. Захотелось почитать побольше про город, историю, людей этого

Юлия Замечательная экскурсия! Открыли для себя город с новой стороны и узнали много интересных историй! Обязательно вернемся ❤️

В Валерий Очень неожиданно для небольшого города такое количество интересных исторических объектов, историй и локаций. Два часа с интересным рассказчиком пролетели незаметно, даже двое мало интересующихся подростков 14-15 лет были вовлечены в процесс)) Владимиру спасибо огромное за удивительное путешествие

Наталья себя тоже) оказались втянуты в познавательную беседу и нисколько не сопротивлялись этому процессу (что удивительно)). Время пролетело как один миг, несмотря на то что было очень много информации и загадок. Владимир заряжает любовью к жизни, к истории нашей Родины и верой в многообразие выборов и удовольствие от творчества. Как хорошо, что есть такие специалисты! Вечер получился незабываемым! Благодарим Владимира за высокую энергию, бесподобное чувство юмора, глубокое погружение в историю и недюжинные педагогические способности! Наши подростки неожиданно для нас (и, по всей видимости, и для

Ксения Спасибо большое Владимиру за такую яркую и интересную экскурсию по городу. Время пролетело незаметно, узнали много интересного о городе и основных важных моментах в его истории. Полюбовались прекрасными видами.

О Ольга города,художник,сам участвует в проектах!

2 часа(а фактически получилось 2.5) пролетели как один миг, при этом столько мест посмотрели, столько историй, легенд услышали, просто чудесно!!!

Своим друзьям и знакомым будем рекомендовать посетить замечательный город Серпухов, и чтобы лучше его узнать и понять обратиться к знатоку и патриоту города Владимиру! С уважением, Ольга, Ирина и Татьяна! Сегодня были у Владимира на экскурсии "Особняки и усадьбы Серпухова с художником". Экскурсия была обалденная, гид -выше всех похвал, великолепный рассказчик, очень ратует за возрождение исторических и культурных ценностей своего

Т Татьяна Сегодня были на экскурсии, остались только положительные и приятные эмоции! Экскурсовод Владимир, отличный рассказчик и экскурсовод! Проживаем не далеко, но столько нового и интересного о городе я не знала! Спасибо большое, нам очень понравилось!!!

Ксения С пониманием отнесся к нашему опозданию из-за того, что мы пропустили поворот, за что мы ему очень благодарны. По-человечески и в целом большое спасибо за экскурсию! Осталось желание снова вернуться сюда! Владимир очень интересно и много рассказывал о городе. Мы много ездим по России и приятно видеть людей, которым действительно нравится то, что они делают. Владимир как раз из таких людей.

С Софья Сколько людей достойных в Серпухове жили, трудились и обогатили его и в прямом и в переносном смысле! Владимир умеет не просто рассказать, а в игровой форме заинтересовать слушателя. Талантливо и живо! Мы не заметили, как время экскурсии пролетело. Если ещё получится - посетим другие его экскурсии. Своим всем будем рекомендовать. Нам очень понравилась экскурсия по старому городу. Владимир очень хорошо знает историю Серпухова. Много нового мы для себя открыли. История города -это отражение всех значимых событий в жизни России дореволюционной.