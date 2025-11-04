Экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать Серпухов через призму его исторических особняков и усадеб.
Гости смогут узнать о загадочных историях владельцев, неожиданных поступках и мистических событиях, связанных с этими местами.
В программе также
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная прогулка с художником
- 🏰 Тайны старинных усадеб
- 🖼️ Пленэр в живописных местах
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🏛️ Посещение художественного музея
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Усадьба Вяземских
- Городская усадьба графини Соллогуб
- Серпуховский художественный музей
- Дом Поленова
Описание экскурсии
Городские усадьбы Серпухова
- Постоим на балконе усадьбы Вяземских на Наре конца 18 века, где стояли когда-то аристократы и сам князь Вяземский
- Найдём скрытый от глаз горожан замок, в котором императрица провела одну ночь в Серпухове
- Осмотрим сохранившуюся городскую усадьбу графини Марии Фёдоровны Соллогуб
- Увидим усадьбу купцов-староверов, в которой сейчас находится самый большой художественный музей в Московской области
- Посетим квартал с особняком начала 20 века с удивительной историей миллионера Коншина
- Посмотрим на старую городскую застройку через пенсне Чехова.
- Найдём действующий храм-призрак
Спрятанный замок
Городская застройка скрывает необычное здание в центре старого Серпухова. Вместе мы отыщем его расположение на карте 18 века. Вы узнаете, кто был его первым владельцем и какие знаменитости посещали это место. Я расскажу, как самый богатый человек в России изменил внешний облик этого огромного строения и кем были его необычные обитатели.
Организационные детали
- Экскурсия для 1–4 человек проходит на машине Haval f7 2024
- Группа 5–8 человек может передвигаться на моей и на своей машине. В этом случае в пути я буду вести рассказ по громкой связи для путешественников в другой машине
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты:
— в Серпуховский художественный музей: 450 ₽ взрослый и 350 ₽ детский
— в Дом Барина с дворянскими интерьерами и утварью с экскурсией: 500 ₽
- После завершения экскурсии при желании мы можем провести пленэр в одном из выбранных вами или по моей рекомендации мест. Будем рисовать виды города с натуры в стиле скетчинга или акрилом на мольберте (есть планшеты с крепежом для бумаги). Материалы включены в стоимость пленэра (2000 ₽ в час)
- При желании мы можем дополнить экскурсию поездкой в Подмоклово и Поленово с посещением дома-музея Поленова (условия обсуждаются в переписке).
- Возможно проведение экскурсии для групп до 18 человек на микроавтобусе (стоимость согласовывается в переписке)
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Серпухова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Владимир — ваш гид в Серпухове
Провёл экскурсии для 2793 туристов
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском ВУЗе, но понял, что моё призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
И
Ирина
4 ноя 2025
Экскурсия была содержательная, узнали много интересных фактов о городе Серпухове и его знаменитых жителях. Получили много полезной информации о том, что можно посмотреть вне рамок экскурсии. Однозначно будем рекомендовать своим знакомым.
У
Ульяна
6 окт 2025
Компанией из 9 взрослых с Владимиром проехали по Серпухову. За эти два часа полюбили город, оценили, как он изменился за последние годы. Захотелось почитать побольше про город, историю, людей этого
Юлия
27 сен 2025
Замечательная экскурсия! Открыли для себя город с новой стороны и узнали много интересных историй! Обязательно вернемся ❤️
В
Валерий
17 авг 2025
Очень неожиданно для небольшого города такое количество интересных исторических объектов, историй и локаций. Два часа с интересным рассказчиком пролетели незаметно, даже двое мало интересующихся подростков 14-15 лет были вовлечены в процесс)) Владимиру спасибо огромное за удивительное путешествие
Наталья
17 июл 2025
Вечер получился незабываемым! Благодарим Владимира за высокую энергию, бесподобное чувство юмора, глубокое погружение в историю и недюжинные педагогические способности! Наши подростки неожиданно для нас (и, по всей видимости, и для
Ксения
5 июл 2025
Спасибо большое Владимиру за такую яркую и интересную экскурсию по городу. Время пролетело незаметно, узнали много интересного о городе и основных важных моментах в его истории. Полюбовались прекрасными видами.
О
Ольга
25 апр 2025
Сегодня были у Владимира на экскурсии "Особняки и усадьбы Серпухова с художником". Экскурсия была обалденная, гид -выше всех похвал, великолепный рассказчик, очень ратует за возрождение исторических и культурных ценностей своего
Т
Татьяна
13 апр 2025
Сегодня были на экскурсии, остались только положительные и приятные эмоции! Экскурсовод Владимир, отличный рассказчик и экскурсовод! Проживаем не далеко, но столько нового и интересного о городе я не знала! Спасибо большое, нам очень понравилось!!!
Ксения
9 мар 2025
Владимир очень интересно и много рассказывал о городе. Мы много ездим по России и приятно видеть людей, которым действительно нравится то, что они делают. Владимир как раз из таких людей.
С
Софья
18 фев 2025
Нам очень понравилась экскурсия по старому городу. Владимир очень хорошо знает историю Серпухова. Много нового мы для себя открыли. История города -это отражение всех значимых событий в жизни России дореволюционной.
С
Светлана
9 фев 2025
Были на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали о главных людях города, полюбовались особняками. Представили какими они были раньше. Владимир интересный рассказчик, на многие детали обратил наше внимание. Много успели осмотреть, тк к значимым местам подъезжали на автомобиле. Рекомендуем данную экскурсию и экскурсовода, как первую для знакомства с городом Серпухов.
