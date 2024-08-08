3 часа
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
Сегодня в 09:00
17 авг в 17:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
Сегодня в 09:00
18 авг в 15:00
8 700₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Серпухову с обедом и мороженым
Серпухов - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Погрузитесь в его прошлое и настоящее, наслаждаясь вкусной едой и увлекательными рассказами
Начало: В чайной «Матрёна»
31 авг в 13:00
21 сен в 13:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир8 августа 2024Были на квесте с дочкой, 12 лет. Экскурсовод буквально влюблëн в свой город. От чего и экскурсия получилась под стать, очень увлекательной. Посмотрели Серпухов, узнали историю города и его вклад в историю всей нашей страны. Точно РЕКОМЕНДУЮ!!
- ЕЕкатерина30 июля 2024Были на экскурсии 26.07.2024. Подросток 13 лет с (бодрой) бабушкой 77 лет. Всем все понравилось: экскурсия пешеходно-автомобильная, маршрут оптимальный, экскурсовод
- ААнна22 июля 2024Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
- ТТатьяна2 июля 2024Мы брали экскурсию - квест на компанию из 6 взрослых и 5 детей, на трех машинах. И ездили/гуляли по Серпухову
- ООльга17 мая 2024Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Нескучные экскурсии»
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