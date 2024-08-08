Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Серпухове, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
51 отзыв
3 часа
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
Сегодня в 09:00
17 авг в 17:00
7 200 за всё до 4 чел.
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
На машине
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
Сегодня в 09:00
18 авг в 15:00
8 700 за всё до 7 чел.
Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
На машине
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Серпухову с обедом и мороженым
Серпухов - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Погрузитесь в его прошлое и настоящее, наслаждаясь вкусной едой и увлекательными рассказами
Начало: В чайной «Матрёна»
31 авг в 13:00
21 сен в 13:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    8 августа 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Были на квесте с дочкой, 12 лет. Экскурсовод буквально влюблëн в свой город. От чего и экскурсия получилась под стать, очень увлекательной. Посмотрели Серпухов, узнали историю города и его вклад в историю всей нашей страны. Точно РЕКОМЕНДУЮ!!
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Были на экскурсии 26.07.2024. Подросток 13 лет с (бодрой) бабушкой 77 лет. Всем все понравилось: экскурсия пешеходно-автомобильная, маршрут оптимальный, экскурсовод
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    внимательный. Организовал трансфер от отеля и обратно (сначала планировали группой 7 человек, затем поехало только двое, в обоих случаях был предложен соответствующий транспорт). Узнали необычные и интересные факты о Серпухове, весело провели время.

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Мы брали экскурсию - квест на компанию из 6 взрослых и 5 детей, на трех машинах. И ездили/гуляли по Серпухову
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    4 (!) часа. Сама задумка очень интересная: искать павлинчиков, отгадывать загадки, загадывать желания. Попутно узнавая об истории города, его жителях и достопримечательностях. Наш гид, Владимир - необычайно увлеченный своим делом человек, кладезь знаний, отличный рассказчик, умеет найти подход к детям и обыграть разные ситуации. Понравилась фишка с ленточками. Единственное, что маршрут для нас (дети от 5 до 8 лет) оказался длинноват. Первые два с половиной часа прошли на ура, дети радостно кричали "Павлин-мавлин", изучали карту, терли скульптуры, но вот последний час экскурсии дался нам уже не легко, к сожалению. Но в целом твердая пятерка и гиду, и его программе.

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
  2. Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
  3. Неожиданный Серпухов: групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Высоцкий монастырь
  3. Соборная гора
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Набережная
  9. Старый город
  10. Покровская церковь
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 8 700. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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