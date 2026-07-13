Описание экскурсииВстретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор. Вы узнаете множество интересных фактов об истории города, сфотографируете красивые виды и получите ответы на все интересующие вопросы. В пешеходную экскурсию не входит Владычный женский монастырь. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Высоцкий и Распятский монастыри
- Усадьба Сологубов
- Троицкий собор и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Посещение Владычного женского монастыря.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Наш экскурсовод Татьяна, любящий и знающий свой город человек, провела очень интересную экскурсию с переплетением древней и современной истории города. Огромное спасибо
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И
Для Серпухова 2,5 часа экскурсии - этого мало, сразу сказала нам наш экскурсовод Галина Николаевна! И это правда, замечательный город! Галина Николаевна настоящий патриот своего дела: очень интересно, последовательно и главное с душой ❤ Спасибо огромное!!!
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С
Познакомились с увлеченным эрудированным человеком - Галиной Николаевной. Узнали массу интересных сведений о городе и его знаменитых жителях. Немного подвела погода, но все равно впечатление замечательное.
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О
Спасибо большое Галине Николаевне!
Познавательно, интересно!
Познавательно, интересно!
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И
На обзорной экскурсии по Серпухову довольно подробно познакомились с городом, его богатой и древней историей и нынешним днём. Экскурсовод Татьяна очень знающий, начитанный человек, щедро делилась информацией, провела нас по
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С
Побывали на экскурсии с Галиной Николаевной по вечернему Серпухову. Очень понравилась и подача материала и маршрут, и, конечно же, сам город. Спасибо!
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