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Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову

Индивидуальная пешеходная экскурсия по древнему Серпухову
4.6
81 отзыв
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову

Описание экскурсии

Встретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор. Вы узнаете множество интересных фактов об истории города, сфотографируете красивые виды и получите ответы на все интересующие вопросы. В пешеходную экскурсию не входит Владычный женский монастырь. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная площадь
  • Высоцкий и Распятский монастыри
  • Усадьба Сологубов
  • Троицкий собор и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Посещение Владычного женского монастыря.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Наш экскурсовод Татьяна, любящий и знающий свой город человек, провела очень интересную экскурсию с переплетением древней и современной истории города. Огромное спасибо
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И
Для Серпухова 2,5 часа экскурсии - этого мало, сразу сказала нам наш экскурсовод Галина Николаевна! И это правда, замечательный город! Галина Николаевна настоящий патриот своего дела: очень интересно, последовательно и главное с душой ❤ Спасибо огромное!!!
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С
Познакомились с увлеченным эрудированным человеком - Галиной Николаевной. Узнали массу интересных сведений о городе и его знаменитых жителях. Немного подвела погода, но все равно впечатление замечательное.
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О
Спасибо большое Галине Николаевне!
Познавательно, интересно!
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И
На обзорной экскурсии по Серпухову довольно подробно познакомились с городом, его богатой и древней историей и нынешним днём. Экскурсовод Татьяна очень знающий, начитанный человек, щедро делилась информацией, провела нас по
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самым знаковым местам - Красная гора, остатки древнего Кремля, военный мемориал, интересные, богатые историей провинциальные улочки, обновленная Торговая площадь, парк на берегу Нары, Высоцкий монастырь, историко- художественный музей с богатейшей коллекцией. Большая благодарность Татьяне за насыщенную прогулку! Мы почувствовали ее заинтересованность и погруженность в предмет, которыми она и нас заразила)

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С
Побывали на экскурсии с Галиной Николаевной по вечернему Серпухову. Очень понравилась и подача материала и маршрут, и, конечно же, сам город. Спасибо!
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