Встретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор. Вы узнаете множество интересных фактов об истории 📖 города, сфотографируете красивые 🤩 виды и получите ответы на все интересующие вопросы.

В пешеходную экскурсию ⛳ не входит Владычный женский монастырь.