Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья

Серпухов — город старинных церквей и монастырей, а также потрясающих видов.
Не зря сюда многие десятилетия приезжают кинематографисты за беспроигрышными сценами российской глубинки.
Вот и вам мы предлагаем прогуляться по этому живописному городу и познакомиться поближе с его историей.
Описание аудиогида
Об экскурсии Ваша прогулка начнётся от железнодорожного вокзала Серпухова и пройдёт по его главным достопримечательностям. Вы увидите Соборную гору с остатками стен Кремля, посетите две старинные монашеские обители, историко-художественный музей с картинами Левитана и Саврасова. Познакомитесь с многовековой историей старинного русского города и узнаете, почему его символом стал павлин. А закончится ваша прогулка в Введенском Владычном монастыре, где вы послушаете о том, какую роль он. сыграл в восхождении Бориса Годунова на престол. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важно знать • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
Звоните или пишите в Whats
App на +7 (812) 602 74-95.
Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать? 1.
Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении We
Go
Trip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456» 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии». 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
Как моя семья или друзья откроют экскурсию? Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Серпуховской музейно-выставочный центр
- Площадь Владимира Храброго
- Собор Николы Белого
- Соборная гора
- Троицкий собор
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации кафе и ресторанов, где можно отдохнуть в конце экскурсии
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билеты в музеи приобретаются самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ворошилова, 214
Завершение: Ул. Октябрьская, 40
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
I
Innamrs
17 июл 2022
Замечательная экскурсия! Обязательно рекомендую всем любителям пеших экскурсий в чужом городе!
с
светлана
15 фев 2022
Очень хорошая экскурсия
