Добро пожаловать в Серпуховское княжество! На этой индивидуальной экскурсии вы полюбуетесь ансамблем трех церквей и узнаете, кто селился в посаде и слободах. Посетите две монастырские крепости и пройдете по стопам

Сергия Радонежского. Узнаете, как Серпухов отказался от московского трона, и увидите икону Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Поднимитесь на Соборную гору, найдите капониры в развалинах белокаменного кремля и подивитесь со смотровой площадки старинным церковным ансамблем. Прогуляйтесь по Дворянской улице, где бывали Поленов и Чехов, и разгадайте загадку Ромбовидной площади

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Серпухова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и изучения исторических мест. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить город, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия тоже возможна, однако холодная погода может ограничить время пребывания на улице.

Сейчас август — это идеальное время.