Что вас ожидает

Самое-самое в Серпухове

Мы поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем. Проедем по Дворянской улице, где бывали Поленов и Чехов, найдем «спрятанный» храм и разгадаем загадку Ромбовидной площади. А также увидим икону Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре и крепость, основанную Сергием Радонежским.

Городские истории и легенды

Вы услышите множество интересных фактов о Серпухове: сколько раз он спасал Москву от захватчиков, кто построил самые красивые здания в городе и почему иконы в местных церквях стоят в пяти ярусах. А также: кто заставлял русских делать проезжие дороги, куда исчезли башни серпуховского кремля и к кому ехали московские бояре на поклон через Нару. Кроме того, я раскрою историю первых мастеровых на Руси и расскажу, где ночевала Екатерина Великая и что изменилось в городе после ее посещения.

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