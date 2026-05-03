Добро пожаловать в Серпухов

Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Добро пожаловать в Серпуховское княжество! На этой индивидуальной экскурсии вы полюбуетесь ансамблем трех церквей и узнаете, кто селился в посаде и слободах. Посетите две монастырские крепости и пройдете по стопам
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Сергия Радонежского.

Узнаете, как Серпухов отказался от московского трона, и увидите икону Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре.

Поднимитесь на Соборную гору, найдите капониры в развалинах белокаменного кремля и подивитесь со смотровой площадки старинным церковным ансамблем.

Прогуляйтесь по Дворянской улице, где бывали Поленов и Чехов, и разгадайте загадку Ромбовидной площади

5
134 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Серпухова
  • 🏰 Посещение монастырских крепостей
  • 🖼️ Виды на старинные церкви
  • 📜 Легенды и факты о городе
  • 👣 Прогулка по историческим местам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Серпухова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и изучения исторических мест. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить город, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия тоже возможна, однако холодная погода может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Серпухов
Добро пожаловать в Серпухов
Добро пожаловать в Серпухов

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Белокаменный кремль
  • Дворянская улица
  • Ромбовидная площадь
  • Высоцкий монастырь

Описание экскурсии

Самое-самое в Серпухове

Мы поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем. Проедем по Дворянской улице, где бывали Поленов и Чехов, найдем «спрятанный» храм и разгадаем загадку Ромбовидной площади. А также увидим икону Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре и крепость, основанную Сергием Радонежским.

Городские истории и легенды

Вы услышите множество интересных фактов о Серпухове: сколько раз он спасал Москву от захватчиков, кто построил самые красивые здания в городе и почему иконы в местных церквях стоят в пяти ярусах. А также: кто заставлял русских делать проезжие дороги, куда исчезли башни серпуховского кремля и к кому ехали московские бояре на поклон через Нару. Кроме того, я раскрою историю первых мастеровых на Руси и расскажу, где ночевала Екатерина Великая и что изменилось в городе после ее посещения.

Организационные детали

  • По желанию мы можем включить в маршрут историко-художественный музей, пленэр в живописном месте, урок верховой езды или водопад. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3352 туристов
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском вузе, но понял, что моё призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и
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я многое унаследовал от него. Я благодарен судьбе, что встретил творческих людей, которые приняли меня в круг столичных художников и гидов. Москва и Серпухов — источники моего вдохновения, я люблю бродить по их улицам в поисках сюжета для нового пейзажа или интересной экскурсии. Хочу поделиться с вами позитивной творческой энергией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
4
6
3
2
1
И
Дата посещения: 2 мая 2026
Очень благодарны и признательны за интересный, познавательный , креативный рассказ и знакомство с Серпуховым!
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Б
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
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А
по делу, емко, не скучно, при этом глубоко. Если первый раз в Серпухове и не в самую лучшую погоду - только машина и 1,5 часа.
дальше сами доходите) спасибо, Владимир
по делу, емко, не скучно, при этом глубоко. Если первый раз в Серпухове и не в самую лучшую погоду - только машина и 1,5 часа.
по делу, емко, не скучно, при этом глубоко. Если первый раз в Серпухове и не в самую лучшую погоду - только машина и 1,5 часа.
по делу, емко, не скучно, при этом глубоко. Если первый раз в Серпухове и не в самую лучшую погоду - только машина и 1,5 часа.
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Елена
Владимир открыл для нас Серпухов с другой стороны. Однозначно приедем к нему на экскурсии по другим темам. Благодаря его рассказам Серпухов предстал перед нашими глазами таким, каким он был в
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прошлые времена и каким станет еще. Мы провели отличный день, вернувшись к тем локациям, что нам понравились и к тем что не входят в тур, но о чем услышали. 1.5 часа пролетели, Владимир не просто рассказывал, он вовлекал нас в разговор, призвав думать, воображать, делать выводы. Было очень интересно и позновательно.

Владимир открыл для нас Серпухов с другой стороны. Однозначно приедем к нему на экскурсии по другим
Владимир открыл для нас Серпухов с другой стороны. Однозначно приедем к нему на экскурсии по другим
Владимир открыл для нас Серпухов с другой стороны. Однозначно приедем к нему на экскурсии по другим
Владимир открыл для нас Серпухов с другой стороны. Однозначно приедем к нему на экскурсии по другим
Владимир открыл для нас Серпухов с другой стороны. Однозначно приедем к нему на экскурсии по другим
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Е
Были сегодня на экскурсии с Владимиром, вместе с детьми 10 и 20 лет. Всё очень понравилось, замечательная подача материала, хороший маршрут. Дети в восторге, сказали, что очень интересно слушать. Владимир очень много знает и готов поделиться этими знаниями. Даже метель нам была не помеха. Время пролетело как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
Были сегодня на экскурсии с Владимиром, вместе с детьми 10 и 20 лет. Всё очень понравилось,
Были сегодня на экскурсии с Владимиром, вместе с детьми 10 и 20 лет. Всё очень понравилось,
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Т
Второе знакомство с городом. Первое оказалось неудачным. А Владимир не только открыл заново Серпухов, но и заинтересовал им. Информативно, ёмко, наглядно, ничего лишнего. Формат экскурсии позволяет многое увидеть, не устав от перемещения по старому городу, живущего современном ритме.
Внимание к гостям только подкупает.
Реализации и осуществления задуманного.
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