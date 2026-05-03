Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Добро пожаловать в Серпуховское княжество! На этой индивидуальной экскурсии вы полюбуетесь ансамблем трех церквей и узнаете, кто селился в посаде и слободах. Посетите две монастырские крепости и пройдете по стопам читать дальшеуменьшить
Сергия Радонежского.
Узнаете, как Серпухов отказался от московского трона, и увидите икону Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре.
Поднимитесь на Соборную гору, найдите капониры в развалинах белокаменного кремля и подивитесь со смотровой площадки старинным церковным ансамблем.
Прогуляйтесь по Дворянской улице, где бывали Поленов и Чехов, и разгадайте загадку Ромбовидной площади
Лучшее время для посещения Серпухова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и изучения исторических мест. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить город, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия тоже возможна, однако холодная погода может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная гора
Белокаменный кремль
Дворянская улица
Ромбовидная площадь
Высоцкий монастырь
Описание экскурсии
Самое-самое в Серпухове
Мы поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем. Проедем по Дворянской улице, где бывали Поленов и Чехов, найдем «спрятанный» храм и разгадаем загадку Ромбовидной площади. А также увидим икону Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре и крепость, основанную Сергием Радонежским.
Городские истории и легенды
Вы услышите множество интересных фактов о Серпухове: сколько раз он спасал Москву от захватчиков, кто построил самые красивые здания в городе и почему иконы в местных церквях стоят в пяти ярусах. А также: кто заставлял русских делать проезжие дороги, куда исчезли башни серпуховского кремля и к кому ехали московские бояре на поклон через Нару. Кроме того, я раскрою историю первых мастеровых на Руси и расскажу, где ночевала Екатерина Великая и что изменилось в городе после ее посещения.
Организационные детали
По желанию мы можем включить в маршрут историко-художественный музей, пленэр в живописном месте, урок верховой езды или водопад. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3352 туристов
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском вузе, но понял, что моё призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и читать дальшеуменьшить
я многое унаследовал от него. Я благодарен судьбе, что встретил творческих людей, которые приняли меня в круг столичных художников и гидов. Москва и Серпухов — источники моего вдохновения, я люблю бродить по их улицам в поисках сюжета для нового пейзажа или интересной экскурсии. Хочу поделиться с вами позитивной творческой энергией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Исаева
Дата посещения: 2 мая 2026
Очень благодарны и признательны за интересный, познавательный , креативный рассказ и знакомство с Серпуховым!
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Б
Белла
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
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А
Ана
по делу, емко, не скучно, при этом глубоко. Если первый раз в Серпухове и не в самую лучшую погоду - только машина и 1,5 часа. дальше сами доходите) спасибо, Владимир
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Елена
Владимир открыл для нас Серпухов с другой стороны. Однозначно приедем к нему на экскурсии по другим темам. Благодаря его рассказам Серпухов предстал перед нашими глазами таким, каким он был в читать дальшеуменьшить
прошлые времена и каким станет еще. Мы провели отличный день, вернувшись к тем локациям, что нам понравились и к тем что не входят в тур, но о чем услышали. 1.5 часа пролетели, Владимир не просто рассказывал, он вовлекал нас в разговор, призвав думать, воображать, делать выводы. Было очень интересно и позновательно.
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Е
Елена
Были сегодня на экскурсии с Владимиром, вместе с детьми 10 и 20 лет. Всё очень понравилось, замечательная подача материала, хороший маршрут. Дети в восторге, сказали, что очень интересно слушать. Владимир очень много знает и готов поделиться этими знаниями. Даже метель нам была не помеха. Время пролетело как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
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Т
Татьяна
Второе знакомство с городом. Первое оказалось неудачным. А Владимир не только открыл заново Серпухов, но и заинтересовал им. Информативно, ёмко, наглядно, ничего лишнего. Формат экскурсии позволяет многое увидеть, не устав от перемещения по старому городу, живущего современном ритме. Внимание к гостям только подкупает. Реализации и осуществления задуманного.
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