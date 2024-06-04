Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову! Вы узнаете, почему местная крепость ни разу не была взята силой, как в Средние века ковалось железо и почему это ремесло почти исчезло.

Узнаете, как разбогатели серпуховские купцы и во что они вкладывали свои миллионы. Вас ждут храмы, мосты, древние крепости и многое другое. Увидите место захоронения воинов Куликовской битвы, полюбуетесь скульптурой Вучетича и богатым убранством церкви Ильи Пророка. Погрузитесь в историю Серпухова и узнайте о его значении со времён Куликовской битвы до обороны Москвы 1941 года

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Серпухове

Марианна Ваш гид в Серпухове

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1,5 часа вы:

Осмотрите храм Воскресения Христова, построенный на средства серпуховских купцов

Пройдёте по мосту через реку Серпейка и расшифруете её название

Подниметесь в гору к двум фрагментам серпуховского кремля

Понаблюдаете за лошадками, пасущимися у стен древней крепости

Оцените оригинальную скульптуру Вучетича рядом с Вечным огнём

Увидите место захоронения воинов Куликовской битвы

Зайдёте в Троицкий собор в стиле московского барокко

А также:

Со смотровой площадки насчитаете не менее десяти храмов

В бинокль увидите локацию, снятую в одном из современных российских сериалов

Сфотографируетесь у композиции «Стрельцы»

Полюбуетесь богатым убранством церкви Ильи Пророка

Пройдёте по улице со старинными особняками, которая раньше вела в Боровск

Увидите дом фотохудожника Андреева

Я раскрою тему вассальной верности серпуховского князя Владимира Храброго. Поделюсь значением города со времён Куликовской битвы до обороны Москвы 1941 года. Коснусь особенностей становления купеческого сословия в нашей стране. Расскажу о связях Серпухова с Великим Новгородом и другими городами.

Организационные детали

Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 600 рублей.