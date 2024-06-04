Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову! Вы узнаете, почему местная крепость ни разу не была взята силой, как в Средние века ковалось железо и почему это ремесло почти исчезло.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические крепости
- ⛪ Величественные храмы
- 🛤️ Уникальные мосты
- 🗿 Скульптуры и памятники
- 📸 Фотогеничные места
Что можно увидеть
- Храм Воскресения Христова
- Мост через реку Серпейка
- Серпуховский кремль
- Скульптура Вучетича
- Троицкий собор
- Церковь Ильи Пророка
- Улица со старинными особняками
- Дом фотохудожника Андреева
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1,5 часа вы:
- Осмотрите храм Воскресения Христова, построенный на средства серпуховских купцов
- Пройдёте по мосту через реку Серпейка и расшифруете её название
- Подниметесь в гору к двум фрагментам серпуховского кремля
- Понаблюдаете за лошадками, пасущимися у стен древней крепости
- Оцените оригинальную скульптуру Вучетича рядом с Вечным огнём
- Увидите место захоронения воинов Куликовской битвы
- Зайдёте в Троицкий собор в стиле московского барокко
А также:
- Со смотровой площадки насчитаете не менее десяти храмов
- В бинокль увидите локацию, снятую в одном из современных российских сериалов
- Сфотографируетесь у композиции «Стрельцы»
- Полюбуетесь богатым убранством церкви Ильи Пророка
- Пройдёте по улице со старинными особняками, которая раньше вела в Боровск
- Увидите дом фотохудожника Андреева
Я раскрою тему вассальной верности серпуховского князя Владимира Храброго. Поделюсь значением города со времён Куликовской битвы до обороны Москвы 1941 года. Коснусь особенностей становления купеческого сословия в нашей стране. Расскажу о связях Серпухова с Великим Новгородом и другими городами.
Организационные детали
Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 600 рублей.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Серпухове
Меня зовут Марианна, я выпускница Института журналистики и ГИТРа, член Серпуховского фотоклуба. Среди моих интересов: история, театр, литература, видеосъёмка, треккинг, альпинизм и мотокросс. Постоянно путешествую по разным городам России. Будучи москвичкой в четырёх поколениях, переехала в Серпуховский район из Москвы в 2006 году, влюбившись в его природу и жизненный уклад.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 июня 2024
Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
Валерия
3 июня 2024
В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под
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