Серпухов сквозь столетия

Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову! Вы узнаете, почему местная крепость ни разу не была взята силой, как в Средние века ковалось железо и почему это ремесло почти исчезло.
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Узнаете, как разбогатели серпуховские купцы и во что они вкладывали свои миллионы. Вас ждут храмы, мосты, древние крепости и многое другое.

Увидите место захоронения воинов Куликовской битвы, полюбуетесь скульптурой Вучетича и богатым убранством церкви Ильи Пророка.

Погрузитесь в историю Серпухова и узнайте о его значении со времён Куликовской битвы до обороны Москвы 1941 года

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Исторические крепости
  2. ⛪ Величественные храмы
  3. 🛤️ Уникальные мосты
  4. 🗿 Скульптуры и памятники
  5. 📸 Фотогеничные места

Что можно увидеть

  • Храм Воскресения Христова
  • Мост через реку Серпейка
  • Серпуховский кремль
  • Скульптура Вучетича
  • Троицкий собор
  • Церковь Ильи Пророка
  • Улица со старинными особняками
  • Дом фотохудожника Андреева
Серпухов сквозь столетия
Серпухов сквозь столетия
Серпухов сквозь столетия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1,5 часа вы:

  • Осмотрите храм Воскресения Христова, построенный на средства серпуховских купцов
  • Пройдёте по мосту через реку Серпейка и расшифруете её название
  • Подниметесь в гору к двум фрагментам серпуховского кремля
  • Понаблюдаете за лошадками, пасущимися у стен древней крепости
  • Оцените оригинальную скульптуру Вучетича рядом с Вечным огнём
  • Увидите место захоронения воинов Куликовской битвы
  • Зайдёте в Троицкий собор в стиле московского барокко

А также:

  • Со смотровой площадки насчитаете не менее десяти храмов
  • В бинокль увидите локацию, снятую в одном из современных российских сериалов
  • Сфотографируетесь у композиции «Стрельцы»
  • Полюбуетесь богатым убранством церкви Ильи Пророка
  • Пройдёте по улице со старинными особняками, которая раньше вела в Боровск
  • Увидите дом фотохудожника Андреева

Я раскрою тему вассальной верности серпуховского князя Владимира Храброго. Поделюсь значением города со времён Куликовской битвы до обороны Москвы 1941 года. Коснусь особенностей становления купеческого сословия в нашей стране. Расскажу о связях Серпухова с Великим Новгородом и другими городами.

Организационные детали

Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 600 рублей.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
4 июня 2024
Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
Валерия
3 июня 2024
В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под
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нас, тк пробки из Москвы вещь непредсказуемая. Во-вторых. Маршрут был весьма нестандартный, изначально мы удивились, что отдаляемся от площади, но Марианна нас повела секретными тропками в лучшие видовые места, мы посмотрели и пощупали старые стены кремля, посмотрели прекрасные монастыри и соборы, все было замечательное В-третьих. Марианна прекрасный рассказчик, с легкостью переплетает в своей экскурсии исторические факты, даты и пр. с занимательными историями из прошлой и современной жизни города. В-четвертых. У нас была целая фотосессия!!! Спасибо огромное, всем советую. Наш день не испортила даже погода)

В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое

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