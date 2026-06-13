Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 16:00
16 июн в 16:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Аферисты, женихи и зимогоры: тайны старой дачи в Сестрорецке
Арт-лекция о дачной жизни начала 20 века - с её романами, скандалами и курьёзами
Начало: В Сестрорецке
Расписание: в среду, четверг и субботу в 12:00
17 июн в 12:00
18 июн в 12:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Очень понравилась экскурсия!
Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.
Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.
Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
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Ю
Спасибо большое. Очень понравилось.
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Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу -
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Всего 74 отзыва в Сестрорецке в категории "Для студентов"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в июне 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4800. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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