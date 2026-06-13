Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 19:00
29 июн в 16:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
29 июн в 16:00
30 июн в 10:00
7890 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Очень понравилась экскурсия!
Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.
Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.
Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
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Ю
Спасибо большое. Очень понравилось.
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Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу -
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Всего 77 отзывов в Сестрорецке в категории "Для школьников"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Для школьников»
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Сейчас в Сестрорецке в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7890. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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