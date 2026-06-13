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Интересные экскурсии для школьного возраста в Сестрорецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Сестрорецке, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Сестрорецк: дачная столица России
На машине
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 19:00
29 июн в 16:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
29 июн в 16:00
30 июн в 10:00
7890 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Сестрорецк: дачная столица России
Очень понравилась экскурсия!

Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.

Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
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Ю
Сестрорецк: дачная столица России
Спасибо большое. Очень понравилось.
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Мария
Сестрорецк: дачная столица России
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу -
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организовать культурно-развлекательный выезд для 9-го класса. Выбрали локацию, в которой никто из детей пока еще не был - Сестрорецкий Курорт. Иван замечательно адаптировал экскурсию под наш запрос и сделал увлекательный квест с маршрутными листами. Потом он распределил наших девятиклассников на небольшие команды и начал квест-экскурсию. Детям было интересно и весело, все остались очень довольны! От души рекомендуем Ивана как настоящего профессионала, харизматичного гида, умеющего найти подход и к взрослым, и к детям!

Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было
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Всего 77 отзывов в Сестрорецке в категории "Для школьников"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сестрорецкие заводы - три века славных дел;
  2. Сестрорецк: дачная столица России;
  3. Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов.
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в июне 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7890. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сестрорецке на 2026 год для школьников, 77 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август