Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 19:00
29 июн в 16:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
29 июн в 16:00
30 июн в 10:00
7890 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Очень понравилась экскурсия!
Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.
Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.
Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
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Ю
Спасибо большое. Очень понравилось.
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Е
Добрый день!
Выражаю огромную благодарность гиду Владимиру за проведение индивидуальной экскурсии в Сестрорецке, понравилось ВСЕ - от построения живописного и познавательного
Выражаю огромную благодарность гиду Владимиру за проведение индивидуальной экскурсии в Сестрорецке, понравилось ВСЕ - от построения живописного и познавательного
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Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу -
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О
Было интересно!
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Ю
Нам совсем не повезло с погодой (задорный мартовский ливень), но это если и омрачило экскурсию, то только на 0,01%))
Не было
Не было
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Владимир - отличный рассказчик и любит свое дело!
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Наша экскурсия получилась индивидуальной, т. к выпала на будний день, так еще и в мороз. Но не смотря на погодные
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А
Хотим выразить благодарность Владимиру за экскурсию! Приехали на выходные отдохнуть в Сестрорецк и увидели на сайте анонс этого мероприятия)) Погода
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Экскурсия очень понравилась. Мы как будто прикоснулись к исторической тайне. Владимир - потрясающий, знающий, интеллигентный, с красивой речью. Было очень приятно слушать его.
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Всего 77 отзывов в Сестрорецке в категории "Можно с детьми"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Можно с детьми»
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