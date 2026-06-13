Мои заказы

Семейные развлекательные экскурсии Сестрорецка

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Сестрорецке, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Сестрорецк: дачная столица России
На машине
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 19:00
29 июн в 16:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
29 июн в 16:00
30 июн в 10:00
7890 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Сестрорецк: дачная столица России
Очень понравилась экскурсия!

Иван классный гид: интересный рассказчик и очень позитивный человек.
Нам так понравился Сестрорецк, что ещё после экскурсии сами гуляли по городу до вечера, хотя изначально не планировали.

Желаем Ивану успехов в его начинаниях, пусть все получится 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Сестрорецк: дачная столица России
Спасибо большое. Очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Добрый день!
Выражаю огромную благодарность гиду Владимиру за проведение индивидуальной экскурсии в Сестрорецке, понравилось ВСЕ - от построения живописного и познавательного
читать дальшеуменьшить

маршрута до повествования истории, в данном случае, города и конечно же старинных прекраснейших дач ушедшей эпохи. Рекомендую, великолепный гид, чувствуется, искренне любит свой милый город!!!
Огромное спасибо!!! Удачи!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Сестрорецк: дачная столица России
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было решить непростую задачу -
читать дальшеуменьшить

организовать культурно-развлекательный выезд для 9-го класса. Выбрали локацию, в которой никто из детей пока еще не был - Сестрорецкий Курорт. Иван замечательно адаптировал экскурсию под наш запрос и сделал увлекательный квест с маршрутными листами. Потом он распределил наших девятиклассников на небольшие команды и начал квест-экскурсию. Детям было интересно и весело, все остались очень довольны! От души рекомендуем Ивана как настоящего профессионала, харизматичного гида, умеющего найти подход и к взрослым, и к детям!

Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было
Побывали уже на второй экскурсии с Иваном, и снова в восторге! В этот раз нужно было
Вам был полезен этот отзыв?
О
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Было интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Нам совсем не повезло с погодой (задорный мартовский ливень), но это если и омрачило экскурсию, то только на 0,01%))
Не было
читать дальшеуменьшить

совсем никаких ожиданий, скорее даже недоумение (вроде Сестрорецк=дачи, а тут какой-то завод…), но у Владимира редкий дар - не только два часа удерживать внимание, но и так вести повествование, что действительно запоминаешь многие факты (а для современных жертв клипового мышления - это прям успех).
Тоже вернемся летом)

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Владимир - отличный рассказчик и любит свое дело!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Наша экскурсия получилась индивидуальной, т. к выпала на будний день, так еще и в мороз. Но не смотря на погодные
читать дальшеуменьшить

условия наша прогулка состоялась и была весьма познавательной. Владимир максимально вовлечен в свое дело и город. Нам очень понравилось. Обязатеоьно вернемся летом на речную прогулку на сапах.

Владимир, спасибо за Ваш труд, и за то дело, которым, как мы успели заметить Вы живете. Желаем удачи!

Морозостойкие подружки из Питера👍

Вам был полезен этот отзыв?
А
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Хотим выразить благодарность Владимиру за экскурсию! Приехали на выходные отдохнуть в Сестрорецк и увидели на сайте анонс этого мероприятия)) Погода
читать дальшеуменьшить

в конце ноября,конечно, была мягко говоря, непрогулочная, но мы рискнули! И не прогадали))Очень погруженно, интересно, легко мы прогулялись по дождливому Сестрорецку и узнали много интересного о городе, об истории, конечно же о заводах. Очень приятно было провести время в компании такого человека, как Владимир, искренне любящего и знающего историю родного края!

Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Экскурсия очень понравилась. Мы как будто прикоснулись к исторической тайне. Владимир - потрясающий, знающий, интеллигентный, с красивой речью. Было очень приятно слушать его.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 77 отзывов в Сестрорецке в категории "Можно с детьми"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сестрорецке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сестрорецкие заводы - три века славных дел;
  2. Сестрорецк: дачная столица России;
  3. Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов.
Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в июне 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7890. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сестрорецке на 2026 год по теме «Можно с детьми», 77 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август