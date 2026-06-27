Я проведу вас по редкому маршруту, где рядом сосуществуют дачный модерн, заводская жизнь и ключевые революционные места. Это позволит увидеть историю не фрагментами, а как живой процесс. Мы обсудим быт имперской элиты, увидим деревянные дачи эпохи модерна.
И проследим, как революция изменила смыслы и судьбы этих мест, став отправной точкой истории Страны Советов.
И проследим, как революция изменила смыслы и судьбы этих мест, став отправной точкой истории Страны Советов.
Описание экскурсии
Экскурсия построена на архивных фактах, локальных исследованиях и реальных судьбах людей — многие истории связаны с конкретными домами и жителями.
Вы увидите:
- канонерские дачи Сестрорецка: настоящий русский терем — дачу Важеевской, дом архитектора Морского собора России Косякова, виллу Правздика и многие другие. Мы поговорим о дачной культуре: как жили инженеры, чиновники и интеллигенция
- сестрорецкий курзал. Он напомнит о курортной культуре и досуге дореволюционного времени — музыке, прогулках и светской жизни
- берег Финского залива. Мы обсудим, как природный ландшафт стал фоном спокойной жизни имперской элиты и свидетелем исторических потрясений
- сестрорецкий оружейный завод. Вы узнаете о рабочем Петербурге и Сестрорецке, оборонной промышленности и роли заводов в революции
- сарай Емельянова и шалаш Ленина. Они покажут уже другую реальность — подполье, политическую борьбу и места, ставшие символами рождения советского государства
А ещё:
- Я расскажу о времени разлома — когда изящный и внешне спокойный мир Российской империи уже нёс в себе признаки грядущего крушения
- Покажу, как курортная жизнь, промышленность и рабочая среда переплелись с революционными идеями
- Соединю архитектуру, быт и политику в одном рассказе и помогу понять, почему именно в этих тихих местах произошёл один из главных переломов 20 века
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo. Есть детское кресло и бустер
- Пеший маршрут — около 4 км пешком. На экскурсии запланирован кофе-брейк в Сестрорецке — оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала города Сестрорецк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Сестрорецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 313 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
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