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Экскурсии проходящие только летом в Сестрорецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Сестрорецке, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Сестрорецк: дачная столица России
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 15:00
5 июн в 14:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Аферисты, женихи и зимогоры: тайны старой дачи в Сестрорецке
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Аферисты, женихи и зимогоры: тайны старой дачи в Сестрорецке
Арт-лекция о дачной жизни начала 20 века - с её романами, скандалами и курьёзами
Начало: В Сестрорецке
Расписание: в среду, четверг и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Было интересно!
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Ю
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Нам совсем не повезло с погодой (задорный мартовский ливень), но это если и омрачило экскурсию, то только на 0,01%))
Не было
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совсем никаких ожиданий, скорее даже недоумение (вроде Сестрорецк=дачи, а тут какой-то завод…), но у Владимира редкий дар - не только два часа удерживать внимание, но и так вести повествование, что действительно запоминаешь многие факты (а для современных жертв клипового мышления - это прям успех).
Тоже вернемся летом)

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Ольга
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Владимир - отличный рассказчик и любит свое дело!
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Ольга
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Наша экскурсия получилась индивидуальной, т. к выпала на будний день, так еще и в мороз. Но не смотря на погодные
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условия наша прогулка состоялась и была весьма познавательной. Владимир максимально вовлечен в свое дело и город. Нам очень понравилось. Обязатеоьно вернемся летом на речную прогулку на сапах.

Владимир, спасибо за Ваш труд, и за то дело, которым, как мы успели заметить Вы живете. Желаем удачи!

Морозостойкие подружки из Питера👍

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А
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Хотим выразить благодарность Владимиру за экскурсию! Приехали на выходные отдохнуть в Сестрорецк и увидели на сайте анонс этого мероприятия)) Погода
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в конце ноября,конечно, была мягко говоря, непрогулочная, но мы рискнули! И не прогадали))Очень погруженно, интересно, легко мы прогулялись по дождливому Сестрорецку и узнали много интересного о городе, об истории, конечно же о заводах. Очень приятно было провести время в компании такого человека, как Владимир, искренне любящего и знающего историю родного края!

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Елена
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Экскурсия очень понравилась. Мы как будто прикоснулись к исторической тайне. Владимир - потрясающий, знающий, интеллигентный, с красивой речью. Было очень приятно слушать его.
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А
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Если коротко, то экскурсия была настолько хороша, что хочется приехать ещё раз в Сестрорецк, чтобы погулять по его дачно-курортной части
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и послушать рассказ Владимира и о ней:)

Два часа экскурсии пролетели незаметно, несмотря на ноябрьскую погоду – настолько было интересно! Был разрушен шаблон о том, что Сестрорецк – это только деревянные дачные домики на побережье Финского залива. Мы узнали историю создания завода, его известных работников и изменения в природе этого края, которые произошли из-за строительства. И не только это!

Владимир заряжает любовью к Курортном району и его истории. Рекомендую его экскурсию – это намного интереснее школьных уроков истории:)

Если коротко, то экскурсия была настолько хороша, что хочется приехать ещё раз в Сестрорецк, чтобы погулять
Если коротко, то экскурсия была настолько хороша, что хочется приехать ещё раз в Сестрорецк, чтобы погулять
Если коротко, то экскурсия была настолько хороша, что хочется приехать ещё раз в Сестрорецк, чтобы погулять
Если коротко, то экскурсия была настолько хороша, что хочется приехать ещё раз в Сестрорецк, чтобы погулять+1
Если коротко, то экскурсия была настолько хороша, что хочется приехать ещё раз в Сестрорецк, чтобы погулять
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светлана
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Спасибо,Владимир! Очень рады были пройти маршрут с вами. Необычная и очень впечатляющая экскурсия очень увлеченного человека. Открыли много нового для себя.
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Анна
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Спасибо большое! Вот смотришь в интернете - что посмотреть в Сестрорецке? Парк Дубки, дачи. Но откуда этот город? Какова его
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история? Что такое Сестрорецкий разлив? Все знают винтовку Мосина, но что это? Кто это? Владимир увлеченный молодой человек! Он влюблен в историю этого города. И она великолепна и сильна! Где-то порой трагична, где-то величива. Но после общения с ним, ты понимаешь, что ты не в просто курортном районе Санкт-Петербурга, ты в городе, который имел огромное оборонительное значение для России. Здесь были сделаны удивительные инженерные открытия и постройки. Господа, не пожалейте денег, идите скорее и узнавайте историю маленького города с большим историческим значением! Владимир спасибо большое!

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К
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
В Сестрорецке впервые, но этот город меня очаровал. Экскурсию забронировала спонтанно, утром в день проведения. Два часа пролетели незаметно благодаря
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четкой, последовательной, интересной подаче материала. Владимир замечательный экскурсовод, приводил много фактов, демонстрировал фотографии давно минувших лет, рассказывал легенды. Благодарю за это увлекательное путешествие в прошлое города и обязательно вернусь вновь.

В Сестрорецке впервые, но этот город меня очаровал. Экскурсию забронировала спонтанно, утром в день проведения. Два
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Всего 70 отзывов в Сестрорецке в категории "Летние"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Сестрорецку в июне 2026
Сейчас в Сестрорецке в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4800. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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