Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Завтра в 15:00
5 июн в 14:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Аферисты, женихи и зимогоры: тайны старой дачи в Сестрорецке
Арт-лекция о дачной жизни начала 20 века - с её романами, скандалами и курьёзами
Начало: В Сестрорецке
Расписание: в среду, четверг и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Было интересно!
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Ю
Нам совсем не повезло с погодой (задорный мартовский ливень), но это если и омрачило экскурсию, то только на 0,01%))
Не было
Не было
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Владимир - отличный рассказчик и любит свое дело!
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Наша экскурсия получилась индивидуальной, т. к выпала на будний день, так еще и в мороз. Но не смотря на погодные
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А
Хотим выразить благодарность Владимиру за экскурсию! Приехали на выходные отдохнуть в Сестрорецк и увидели на сайте анонс этого мероприятия)) Погода
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Экскурсия очень понравилась. Мы как будто прикоснулись к исторической тайне. Владимир - потрясающий, знающий, интеллигентный, с красивой речью. Было очень приятно слушать его.
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А
Если коротко, то экскурсия была настолько хороша, что хочется приехать ещё раз в Сестрорецк, чтобы погулять по его дачно-курортной части
+1
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Спасибо,Владимир! Очень рады были пройти маршрут с вами. Необычная и очень впечатляющая экскурсия очень увлеченного человека. Открыли много нового для себя.
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Спасибо большое! Вот смотришь в интернете - что посмотреть в Сестрорецке? Парк Дубки, дачи. Но откуда этот город? Какова его
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К
В Сестрорецке впервые, но этот город меня очаровал. Экскурсию забронировала спонтанно, утром в день проведения. Два часа пролетели незаметно благодаря
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Всего 70 отзывов в Сестрорецке в категории "Летние"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку в категории «Летние»
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