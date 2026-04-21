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история? Что такое Сестрорецкий разлив? Все знают винтовку Мосина, но что это? Кто это? Владимир увлеченный молодой человек! Он влюблен в историю этого города. И она великолепна и сильна! Где-то порой трагична, где-то величива. Но после общения с ним, ты понимаешь, что ты не в просто курортном районе Санкт-Петербурга, ты в городе, который имел огромное оборонительное значение для России. Здесь были сделаны удивительные инженерные открытия и постройки. Господа, не пожалейте денег, идите скорее и узнавайте историю маленького города с большим историческим значением! Владимир спасибо большое!