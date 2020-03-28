Заразилось 129 +3

Умерло 2

Выздоровело 28 +4

Болеют сейчас 99

Летальность 1.55% около 16 чел. на 1000 заболевших

В Севастополе находится 0.06%, 129 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 28 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 99 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Севастополе График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Севастополе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.7 раза в Севастополе летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 16 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Севастополе

Карта распространения коронавируса в Севастополе и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Севастополе от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Севастополя по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 129 +3+2% 2 28 +4+17% ▼ 99-1 11 мая 2020 126 +4+3% 2 24 ▲ 100+4 10 мая 2020 122 +3+3% 2 24 +3+14% — 96 9 мая 2020 119 +1+1% 2 21 +3+17% ▼ 96-2 8 мая 2020 118 +8+7% 2 18 +2+13% ▲ 98+6 7 мая 2020 110 +6+6% 2 16 +1+7% ▲ 92+5 6 мая 2020 104 +6+6% 2 15 ▲ 87+6 5 мая 2020 98 +7+8% 2 15 +4+36% ▲ 81+3 4 мая 2020 91 +2+2% 2 11 +1+10% ▲ 78+1 3 мая 2020 89 +3+3% 2 +1+100% 10 ▲ 77+2 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Севастополе по дням