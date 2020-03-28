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Последние новости коронавируса в Севастополе на сегодня со статистикой

  • Заразилось 129+3
  • Умерло 2
  • Выздоровело 28+4
  • Болеют сейчас 99
  • Летальность 1.55%около 16 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Севастополе находится 0.06%, 129 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 28 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 99 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Севастополе

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Севастополе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.7 разав Севастополе летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
16 человекв среднем умирает в Севастополе на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Севастополе и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Севастополе от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Севастополя по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020129+3+2%228+4+17%99-1
11 мая 2020126+4+3%224100+4
10 мая 2020122+3+3%224+3+14%96
9 мая 2020119+1+1%221+3+17%96-2
8 мая 2020118+8+7%218+2+13%98+6
7 мая 2020110+6+6%216+1+7%92+5
6 мая 2020104+6+6%21587+6
5 мая 202098+7+8%215+4+36%81+3
4 мая 202091+2+2%211+1+10%78+1
3 мая 202089+3+3%2+1+100%1077+2
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Севастополе по дням

Севастополь и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Севастополе

Первый пациент с коронавирусом в Севастополе остался с 30 процентами легких
Первый пациент с коронавирусом в Севастополе остался с 30 процентами легких
lenta.ru
17.04.2020 20:54
Один из первых пациентов с коронавирусом в Севастополе вылечился и выписан из больницы, но фактически стал инвалидом. Во время нахождения в больнице у него развилась вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью. К моменту выписки у мужчины сохранилось только 30 процентов легких.
Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин
Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин
РБК
08.04.2020 12:45
Тот, кто приехал с целью снять квартиру или дом, будет обязан поехать в подготовленный обсерватор на 14 дней, объяснил глава города
Туристы обвинили отель в Крыму в угрозе заражения коронавирусом
Туристы обвинили отель в Крыму в угрозе заражения коронавирусом
lenta.ru
03.04.2020 21:43
Туристы подготовили иск против отеля в Севастополе, не предупредившего их о больной коронавирусом постоялице. Инцидент произошел в одной из гостиниц Севастополя. По словам Анны Гончаровой, о случае заражения постояльцы узнали случайно, когда увидели в лобби медиков в спецодежде.
На въезде в российский город федерального значения установили блокпосты
На въезде в российский город федерального значения установили блокпосты
lenta.ru
31.03.2020 18:07
Власти Севастополя приняли решение установить блокпосты на въезде в город .На пунктах пропуска проверяются все автомобили, которые пытаются въехать в Севастополь. Блокпосты были установлены для предотвращения распространения коронавируса, указали в пресс-службе правительства.
Раскрыты новые региональные практики по борьбе с коронавирусом
Раскрыты новые региональные практики по борьбе с коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 16:15
В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) раскрыли новые региональные практики по борьбе с распространением коронавируса. Так, в ряде субъектов, в частности в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, приостановлено бронирование мест на туристических объектах. Аналогичная мера введена на Алтае.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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