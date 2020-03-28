Последние новости коронавируса в Севастополе на сегодня со статистикой
Заразилось 129+3
Умерло 2
Выздоровело 28+4
Болеют сейчас 99
Летальность 1.55%около 16 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Севастополе находится 0.06%, 129 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 28 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 99 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Севастополе
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Севастополе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Севастополе и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Севастополе от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Севастополя по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
129+3+2%
2
28+4+17%
▼99-1
11 мая 2020
126+4+3%
2
24
▲100+4
10 мая 2020
122+3+3%
2
24+3+14%
—96
9 мая 2020
119+1+1%
2
21+3+17%
▼96-2
8 мая 2020
118+8+7%
2
18+2+13%
▲98+6
7 мая 2020
110+6+6%
2
16+1+7%
▲92+5
6 мая 2020
104+6+6%
2
15
▲87+6
5 мая 2020
98+7+8%
2
15+4+36%
▲81+3
4 мая 2020
91+2+2%
2
11+1+10%
▲78+1
3 мая 2020
89+3+3%
2+1+100%
10
▲77+2
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Севастополе по дням
Севастополь и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Севастополе
Один из первых пациентов с коронавирусом в Севастополе вылечился и выписан из больницы, но фактически стал инвалидом. Во время нахождения в больнице у него развилась вирусная пневмония с дыхательной недостаточностью. К моменту выписки у мужчины сохранилось только 30 процентов легких.
Туристы подготовили иск против отеля в Севастополе, не предупредившего их о больной коронавирусом постоялице. Инцидент произошел в одной из гостиниц Севастополя. По словам Анны Гончаровой, о случае заражения постояльцы узнали случайно, когда увидели в лобби медиков в спецодежде.
Власти Севастополя приняли решение установить блокпосты на въезде в город .На пунктах пропуска проверяются все автомобили, которые пытаются въехать в Севастополь. Блокпосты были установлены для предотвращения распространения коронавируса, указали в пресс-службе правительства.
В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) раскрыли новые региональные практики по борьбе с распространением коронавируса. Так, в ряде субъектов, в частности в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, приостановлено бронирование мест на туристических объектах. Аналогичная мера введена на Алтае.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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