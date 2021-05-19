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Что нужно знать о Севастополе: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 151 экскурсия
Местное время в Севастополе
07:1555
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСевастополь
По-английскиSevastopol
Статья о городеСтатья о Севастополе
Часовой поясEurope/Simferopol

Подробная статья

Севастополь
Обзор Севастополя, популярные места и локации для размещения
Путеводитель для туриста о Городе-Герое Севастополь, какие интересные места посмотреть, в каких кафе и ресторанах нужно обязательно побывать, добраться до Севастополя и где лучше разместиться

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