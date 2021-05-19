Полезная информация о Севастополе
Что нужно знать о Севастополе: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 151 экскурсия
Местное время в Севастополе
07:1555
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Севастополь
|По-английски
|Sevastopol
|Статья о городе
|Статья о Севастополе
|Часовой пояс
|Europe/Simferopol
Подробная статья
Обзор Севастополя, популярные места и локации для размещения
Путеводитель для туриста о Городе-Герое Севастополь, какие интересные места посмотреть, в каких кафе и ресторанах нужно обязательно побывать, добраться до Севастополя и где лучше разместиться
Где находится Севастополь на карте
О поездках
Популярные экскурсии в Севастополе
4.3
63 отзыва
900
₽
за чел.
С момента основания Севастополь стал базой морского флота России. Как ни трудно догадаться, вся история города непосредственно связана с морем и флото...
3.2
5 отзывов
2000
₽
за чел.
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье — предлагаю убедиться вам в этом лично! Мы поднимемся на вершину по канатной дороге, а зате...
4.5
15 отзывов
2000
₽
за чел.
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке. Спустя 20 лет до берега Черного моря провели железную дорогу. Это повысило популярность курорта. На...
4.8
24 отзыва
650
₽
за чел.
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические» достопримечательности полуострова. Я вам покажу то, что скрыто от п...
5
10 отзывов
6550
₽
за чел.
Места сражений, судьбы и мифы Крымской и Великой Отечественной войн