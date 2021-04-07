Он поражает своей флорой, скальными обрывами, водными перекатами и водопадами, горными ваннами с чистейшей водой. В мае там можно встретить цветущие лесные пионы, множество разнообразных птиц, искупаться в горной купели.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
10 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Аптечка
Что не входит
Дополнительная опция по желанию: фотосессия на маршруте 3000 руб.
Место начала и завершения
г. Севастополь, улица Гоголя, 2
Важная информация
Взять с собой:
Удобная обувь (кроссовки), одежда по погоде, рюкзак или поясная сумка для нужных вещей, чтобы руки были свободны, головной убор
Вода (минимум 0,5 л на чел. )
Что-то из еды для перекуса на маршруте.
Купальные принадлежности (если есть желание искупаться в горной купели)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.