Индивидуальная экскурсия

10ч 16 000 ₽ за 1-4 чел.

Морская прогулка на САП-борде - «Затерянные миры» Крыма Мы будем перемещаться к берегам, на которые невозможно или очень сложно попасть с суши

В любой день (при допустимом прогнозе погоды) с 8:00 до 18:00