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Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Севастополе, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Большой Каньон Крыма: ванна молодости
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Каньон Крыма: живописное путешествие и ванна молодости
Погрузитесь в мир природной красоты Крымского каньона, где вас ждут живописные пейзажи и чистейшие горные ванны
Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2
«Приглашаем вас отправиться в путешествие в одно из самых живописных мест Крыма — Крымский каньон»
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Большой каньон Крыма
Пешая
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Большой каньон Крыма
Путешествие в горный Крым - Большой каньон. Пешеходный маршрут 10 км, винный дом «Фотисаль». Активная экскурсия для бодрости и энергии
Начало: Севастополь, пл. Нахимова,4. Доска почета. Голубой...
«Одной из визитных карточек Крыма является Большой Каньон, который расположился в Крымских горах в юго-восточной части Бахчисарайского района»
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам, средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно)
Завтра в 08:30
19 июл в 08:30
2200 ₽ за человека
Узунджа: в прохладу крымского каньона
Пешая
На автобусе
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Узунджа: в прохладу крымского каньона
Отправьтесь в незабываемое путешествие по каньону Узунджа, где вас ждут водопады, голубая вода и тень деревьев. Это место идеально для отдыха от городской суеты
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Каньон защищен от прямого солнца деревьями и скалами высотой более километра»
Расписание: По субботам в 08:00 часов
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
22 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2025
    Большой каньон Крыма
    Очень понравилась экскурсия, красота Крымской природы оставила неизгладимые впечатления! Организация мероприятия на высоте, все четко, транспорт комфортный, экскурсовод профессионал, подача информации интересная. Самые приятные впечатления!
  • Н
    Надежда
    19 августа 2024
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Интересный маршрут. По пути были остановки для купания в реке, обедов и перекусов. Переходили реку в брод, лезли по скалам,
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    заходили в пещеру. Дружная компания, веселый инструктор. Не понравилось то, что нигде на этом сайте не указано, что сложность маршрута 2. Также не успели на обратный автобус из деревне и пришлось 3 км идти по дороге, чтобы сесть уже хоть на какой-то транспорт. Иногда инструктор уходил слишком вперед, группа растягивалась, последние люди в цепочке были далекова-то.

  • В
    Вероника
    11 августа 2024
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Огромное спасибо Алексею и за атмосферу, вкусный завтрак и обед. Лучшие виды, интересные рассказы. Внимательное отношение к каждому. Это было
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    лучшее приключение лета для меня и для сына. А мы очень много где уже ходили и в Крыму, и не только. Тропа средней сложности, интересная. Очень красивая река, купались 2 раза по маршруту, очень вовремя, не так жарко:) интересная пещера и красивые виды Каньона и родник, переход в брод, тарзанка и каша дружба запомнились детям больше всего. Единственная просьба, на данный маршрут предупреждать надевать длинные брюки, много колючек на тропе.

  • С
    Сыромятников
    27 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большой Каньон Крыма: ванна молодости
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Херсонес Таврический
  3. Малахов Курган
  4. Гора Сапун
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Ай-Петри
  7. Заказник «Новый Свет»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Чуфут-Кале
  10. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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