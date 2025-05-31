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лучшее приключение лета для меня и для сына. А мы очень много где уже ходили и в Крыму, и не только. Тропа средней сложности, интересная. Очень красивая река, купались 2 раза по маршруту, очень вовремя, не так жарко:) интересная пещера и красивые виды Каньона и родник, переход в брод, тарзанка и каша дружба запомнились детям больше всего. Единственная просьба, на данный маршрут предупреждать надевать длинные брюки, много колючек на тропе.