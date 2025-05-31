Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Каньон Крыма: живописное путешествие и ванна молодости
Погрузитесь в мир природной красоты Крымского каньона, где вас ждут живописные пейзажи и чистейшие горные ванны
Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2
«Приглашаем вас отправиться в путешествие в одно из самых живописных мест Крыма — Крымский каньон»
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Большой каньон Крыма
Путешествие в горный Крым - Большой каньон. Пешеходный маршрут 10 км, винный дом «Фотисаль». Активная экскурсия для бодрости и энергии
Начало: Севастополь, пл. Нахимова,4. Доска почета. Голубой...
«Одной из визитных карточек Крыма является Большой Каньон, который расположился в Крымских горах в юго-восточной части Бахчисарайского района»
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам, средам и субботам, с 8.30 до 18.00.(ориентировочно)
Завтра в 08:30
19 июл в 08:30
2200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Узунджа: в прохладу крымского каньона
Отправьтесь в незабываемое путешествие по каньону Узунджа, где вас ждут водопады, голубая вода и тень деревьев. Это место идеально для отдыха от городской суеты
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Каньон защищен от прямого солнца деревьями и скалами высотой более километра»
Расписание: По субботам в 08:00 часов
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
22 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2025Очень понравилась экскурсия, красота Крымской природы оставила неизгладимые впечатления! Организация мероприятия на высоте, все четко, транспорт комфортный, экскурсовод профессионал, подача информации интересная. Самые приятные впечатления!
- ННадежда19 августа 2024Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидомИнтересный маршрут. По пути были остановки для купания в реке, обедов и перекусов. Переходили реку в брод, лезли по скалам,
- ВВероника11 августа 2024Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидомОгромное спасибо Алексею и за атмосферу, вкусный завтрак и обед. Лучшие виды, интересные рассказы. Внимательное отношение к каждому. Это было
- ССыромятников27 августа 2023Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидомВсе очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Каньоны»
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