Познакомьтесь с многовековой историей Евпатории во время экскурсии по Старому городу.
Вы увидите Розовое озеро, религиозные памятники разных конфессий и прогуляетесь по узким улочкам исторического района «Малый Иерусалим».
Описание экскурсии
Природная достопримечательность
Экскурсия начинается с посещения Розового озера, известного необычным цветом воды. Это место предоставляет возможности для фотографирования и знакомства с природными особенностями Западного Крыма.
Архитектурное наследие
В историческом районе «Малый Иерусалим» вы увидите древние ворота Одун Базар Капусы — памятник средневековой архитектуры. Также в программу входит осмотр комплекса Караимских кенас, представляющего культуру караимского народа.
Религиозные памятники
Маршрут включает знакомство с культовыми сооружениями разных конфессий: синагогой Егия Капай, мечетью Джума-Джами и собором Святого Николая. Эти памятники архитектуры демонстрируют многоконфессиональный характер города.
Завершение маршрута
Программа завершается прогулкой по Евпаторийской набережной, где можно познакомиться с атмосферой приморского города. В районе «Малый Иерусалим» доступна покупка сувениров, напоминающих о посещении Евпатории.
- Экскурсия предполагает пешие переходы по историческому центру.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по Старому городу.
По средам в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро
- Район «Малый Иерусалим»
- Ворота Одун Базар Капусы
- Синагога Егия Капай
- Комплекс Караимских кенас без посещения
- Мечеть Джума-Джами
- Собор Святого Николая
- Евпаторийская набережная
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Запас воды
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты - 750 руб.
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия предполагает пешие переходы по историческому центру
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по Старому городу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Севастополя
