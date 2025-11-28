Мои заказы

Евпатория: Малый Иерусалим

Познакомьтесь с многовековой историей Евпатории во время экскурсии по Старому городу.

Вы увидите Розовое озеро, религиозные памятники разных конфессий и прогуляетесь по узким улочкам исторического района «Малый Иерусалим».
Описание экскурсии

Природная достопримечательность

Экскурсия начинается с посещения Розового озера, известного необычным цветом воды. Это место предоставляет возможности для фотографирования и знакомства с природными особенностями Западного Крыма.

Архитектурное наследие

В историческом районе «Малый Иерусалим» вы увидите древние ворота Одун Базар Капусы — памятник средневековой архитектуры. Также в программу входит осмотр комплекса Караимских кенас, представляющего культуру караимского народа.

Религиозные памятники

Маршрут включает знакомство с культовыми сооружениями разных конфессий: синагогой Егия Капай, мечетью Джума-Джами и собором Святого Николая. Эти памятники архитектуры демонстрируют многоконфессиональный характер города.

Завершение маршрута

Программа завершается прогулкой по Евпаторийской набережной, где можно познакомиться с атмосферой приморского города. В районе «Малый Иерусалим» доступна покупка сувениров, напоминающих о посещении Евпатории. Важная информация:
  • Экскурсия предполагает пешие переходы по историческому центру.
  • Рекомендуется удобная обувь для прогулок по Старому городу.

По средам в 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро
  • Район «Малый Иерусалим»
  • Ворота Одун Базар Капусы
  • Синагога Егия Капай
  • Комплекс Караимских кенас без посещения
  • Мечеть Джума-Джами
  • Собор Святого Николая
  • Евпаторийская набережная
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Запас воды
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты - 750 руб.
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия предполагает пешие переходы по историческому центру
  • Рекомендуется удобная обувь для прогулок по Старому городу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Севастополя

