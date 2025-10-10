Увлекательная экскурсия в Западный Крым с его особым колоритом, атмосферой и природой. Город Евпатория обладает удивительной историей.
Многие народы, проживающие здесь в течении 25 веков, оставили свой след с особенностями своей
Многие народы, проживающие здесь в течении 25 веков, оставили свой след с особенностями своей
Описание экскурсииВ Крыму есть очень много удивительных мест, которые нужно обязательно посетить. И одно из них- это конечно же Евпатория, с ее богатейшей историей, особой атмосферой и необычной природой и климатом. Как будет проходить наша экскурсия:
- В 8ч. 00м на площади Нахимова начинается экскурсия. На комфортабельном экскурсионном автобусе мы отправляемся в Западную часть Крыма, древний город Евпаторию. По дороге из окна автобуса Вы будете осматривать достопримечательности и местный пейзаж в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода. Время в пути- около 2х часов.
- В Евпатории Вас ждет увлекательная экскурсия по Старому городу, которая получила емкое название-"Малый Иерусалим". Общая продолжительность экскурсии и свободное время в Старом городе - 3ч. Вы увидите достопримечательности, которые относятся к разным историческим эпохам и культурам: - Караимские кеннасы- молитвенные учреждения древних караимов. - Текие дервишей- единственный в Крыму мусульманский монастырь дервешей (нищенствующих монахов, членов религиозного братства) 15-16 веков. - Старинную синагогу Егие Капай(1912г). -Турецкие бани. - Свято Никольский собор - Мечеть Джума Джами. -Вход в Малый Иерусалим украшают величественные Гезлевские ворота, сохранившиеся до наших дней со времен эпохи Средневековья. Пройдя через них, Вы словно окажетесь в другом времени, почувствуете дыхание удивительной истории Евпатории. Здесь же, на 2м этаже, находится очень атмосферное кафе с самым вкусным кофе в Крыму.
- Знакомство с Евпаторией завершится вкусным обедом в кафе с восточной, караимской и еврейской кухней и чашечкой ароматного турецкого кофе. (1 час) ✔Так же Вы можете посетить магазин натуральной косметики Крыма(30 минут).
- Летом- отдых на пляже.
- Познакомившись с историей Евпатории, мы отправляемся в окрестности города, где нас ждет встреча с удивительным явлением природы- озером Сасык- сиваш, или "Розовым" озером."Розовое" озеро- уникальная достопримечательность Крымского полуострова, привлекающая своим необычным цветом и целебными свойствами воды, соли и грязи. Это самое большое соленое озеро Крыма. Его площадь 75 квадратных км. Название водоема с крымско- татарского языка переводится как "зловонная грязь". Но, несмотря на неблагозвучное имя, озеро выглядит фантастически- розовый цвет придает ему неземной вид. Время посещения "Розового" озера- 1 час.
- Возвращение в Севастополь на пл. Нахимова ориентировочно к 19 часам. 🔵Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, количества туристов и темпа группы. Важная информация: ✅Экскурсия авто- пешеходная. ✅Степень сложности- легкая. ✅Возрастных ограничений нет. ✅Необходимо иметь удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности. Для посещения "Розового" озера возьмите сменную обувь и пресную воду.
по четвергам и воскресеньям в 8ч. 00мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Евпаторийская трасса и ее достопримечательности
- Евпатория
- «Розовое» озеро
Что включено
- Услуги сертифицированного экскурсовода.
- Транспортные услуги. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.
- / «Розовое/» озеро
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Входные билеты: Текие Дервишей 400р, караимские кенассы 300р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: ✅пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам и воскресеньям в 8ч. 00мин.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅Экскурсия авто - пешеходная
- ✅Степень сложности - легкая
- ✅Возрастных ограничений нет
- ✅Необходимо иметь удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности
- Для посещения «Розового» озера возьмите сменную обувь и пресную воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 окт 2025
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии из Севастополя
Водная прогулка
Модный маршрут: Ай - Петри, водопад Учан Су, озеро Черепах и имение Харакс
Начало: ✅ Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Ежедневно в 8ч. 30 мин.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3450 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Инкерман: древний монастырь, крепость Каламита, завод «INKERMAN»
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: ежедневно в 13 часов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1450 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к вам в авто - Прогулка по Евпатория
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300 ₽ за человека