Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты

В Парке живой истории «Федюхины высоты» состоится 9-й Крымский военно-исторический фестиваль. Здесь встретятся легионеры

5
3 отзыва
В Парке живой истории "Федюхины высоты" состоится 9-й Крымский военно-исторический фестиваль. Здесь встретятся легионеры и золотоискатели, янычары и петровцы, генуэзцы и солдаты Крымской войны.

Гостей ожидает 11 исторических площадок с детально воссозданными полевыми лагерями, фортификационными сооружениями и постройками, предметами быта, мебелью, одеждой и военным снаряжением.

Вас ждут Античность, Древняя Русь IX–XIII вв, европейское Средневековье, Крымская война, Гражданская и Великая Отечественная война.
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Крымский военно-исторический фестиваль Федюхины Высоты
Ближайшие даты:
9
сен

Что вас ожидает 🤩

Новый формат экскурсий
Новый формат экскурсий
Надев наушники, мы станем актёрами «спектакля на ногах»: улицы и исторические объекты города становятся декорациями
Площадка Крымской войны
Площадка Крымской войны
Можем поучаствовать в строительстве фортификаций и сыграть в боулинг пушечными ядрами
Площадка Активности
Площадка Активности
Научимся морскому делу: морские термины, строевые команды, спасение утопающих и перетягивание каната
Русская площадка
Русская площадка
Научимся накладывать гипсовую повязку хирурга Пирогова и примерять эфирную маску
Англо-французская площадка
Англо-французская площадка
Посетим воссозданные торговые лавки и мастерские французского городка Камьеш

Программа тура по дням

1 день

Михайловская батарея, исторический центр города Севастополя

10.30 - 11.00. Встреча туристов (по согласованию менеджером) под часами на башне на ж/д вокзале.

11.30 - 12.00. Встреча группы в а/п Симферополь.

Переезд в Севастополь на северную сторону. 

Посещаем Михайловскую батарею

Батарея построена в 1845 г. 

С 2010 г в батарее работает Военно-исторический музей. 

В 30 залах богатая коллекция экспонатов: 10 000!!! 

В коллекции: военная форма, знаки отличия, боевое оружие, фотографии, реконструкция сражений и лазарета времен первой обороны Севастополя. 

Изюминка музея — инсталляции исторических событий, которые происходили в стенах Михайловской батареи в XIX веке. 18 голландских печей, расставленных по анфиладе, деревянный пол, фонари. 

Огромное орудие Единорог весом 1 пуд установлен на своем историческом месте, для него воссоздан поворотный крепостной лафет. 

Переезд городским катером в центр Севастополя.

Время на обед в кафе (за доп. плату).

Прогула-экскурсия по центру Севастополя в новом формате "Слушая Город"

Это и приятная прогулка по городу, и экскурсия, и спектакль, и квест, и разговор с собой. 

Как только участники променада надевают наушники, город превращается в живого собеседника и реалистичную сцену: его улицы и исторические объекты становятся декорациями, а сами участники прогулки — актёрами «спектакля на ногах». 

Технология 3D звука переносит вас в виртуальную реальность спектакля, и погружает в себя. 

Свободное время в центре. 

Переезд в отель, размещение.

Михайловская батарея, исторический центр города СевастополяМихайловская батарея, исторический центр города СевастополяМихайловская батарея, исторический центр города СевастополяМихайловская батарея, исторический центр города Севастополя
2 день

Малахов курган, Сапун-гора, Парк "Федюхины высоты"

Завтрак.

Экскурсия по Севастополю. 

Переезд на Малахов курган. 

Обзорная экскурсия (без посещения выставки). 

Мемориальный комплекс, памятник двух оборон Севастополя. 

О событиях Крымской и Великой Отечественной войн сегодня напоминают более 20-ти памятников и памятных обозначений мемориального комплекса. 

Переезд на Сапун-гору. Экскурсия. 

Экспозиция боевой техники и вооружения времен ВОВ и советской: артиллерия, военно-морская и бронетанковая техника, танки и самоходные установки, трофейная немецкая артиллерия. 

Вечный огонь. Обелиск Славы. Часовня Св. Великомученика Георгия Победоносца.

Время на обед в кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).

Посещение Военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах

Фестиваль пройдет в Крыму в 9-й раз и поведает о значимых для Крыма эпохах. 

Здесь встретятся легионеры и золотоискатели, янычары и петровцы, генуэзцы и солдаты Крымской войны. 

Гостей ожидает 11 исторических площадок с детально воссозданными полевыми лагерями, фортификационными сооружениями и постройками, предметами быта, мебелью, одеждой и военным снаряжением. 

Вас ждут Античность, Древняя Русь IX–XIII вв, европейское Средневековье, Крымская война, Гражданская и Великая Отечественная война. 

На площадке Крымской войны гости могут поучаствовать в строительстве фортификаций, а отдыхая от трудов, сыграть в боулинг пушечными ядрами. 

Гости познакомятся с бытом солдат русских и англо-французских, увидят артиллерию, боеприпасы и оружие, инженерные средства, униформу и гражданский костюм, военный лагерь. 

На площадке Активности гостям предложат обучиться морскому делу: морские термины, строевые команды, спасение утопающих, перетягивание каната, мастер-класс по морским узлам. 

На русской площадке работает операционный кабинет, где посетителей научат накладывать гипсовую повязку хирурга Пирогова и примерять эфирную маску. 

На англо-французской площадке будут торговые лавки и мастерские французского городка Камьеш, что располагался на берегах Камышовой бухты Севастополя.

Возвращение в отель.

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3 день

Балаклава, Парк "Федюхины высоты"

Завтрак. 

Выселение из отеля.

Экскурсия по Балаклаве. 

Прогулка-экскурсия по набережной. 

Вы познакомитесь с удивительной историей этого городка, увидите места, связанные с именем русского писателя А.И. Куприна, украинской поэтессы Леси Украинки. 

Балаклавская бухта — одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту, со стороны открытого моря гавань вообще не видна, поэтому в ней не бывает штормов. 

На утесе высятся башни средневековой Генуэзской крепости Чембало, XIV в. 

По желанию морская прогулка по бухте с выходом в открытое море (от 500 руб./чел 30 минут). 

С катера Вы увидите вход в сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок "объект 825", крепость Чембало, неприступные скалы. 

В пути остановка на обед (доп. плата).

Посещение Военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах. 

Предлагаем день посвятить эпохе Средневековья, посетить Loco Cimbali, локацию XV века. 

500 лет назад Федюхины высоты были северной границей консульства Чембало. 

Это торговый форпост генуэзцев с подсобным хозяйством. 

В центре поселения Loco Cimbali откроется таверна и постоялый двор. 

Гости знакомятся с бытом и воинским искусством генуэзцев, вооружением, одеждой, обмундированием эпохи, побывают в лагере наемников Средневековья. 

Гости увидят гладиаторские бои и тренировки легионеров, познакомятся с рецептами римской кухни.

Трансфер в Симферополь. 

Завершение тура.

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Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе г. Севастополя или Балаклаве: Атлантика, Фордевинд, Баланджур, Дельта.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:

  • 2-хместное размещение – 14 000 руб.;
  • 1-номестное размещение – 17 200 руб.;
  • Ребенок с 5 до 12 лет включительно – 13 300 руб.

Указаны возможные варианты проживания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-хместных номерах с удобствами
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
  • Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда)
  • Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
  • Входные билеты в музеи и на фестиваль Федюхины Высоты
  • Трансфер из аэропорта/вокзала в гостиницу и обратно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Е
6 янв 2022
Гид Андрей сделал поездку ещё и познавательной – постоянно рассказывал о местности, историю, факты. Получилась отличная в меру насыщенная поездка, где не нужно было ни о чем заботиться. Отдохнули хорошо:)

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