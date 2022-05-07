1 день

Михайловская батарея, исторический центр города Севастополя

10.30 - 11.00. Встреча туристов (по согласованию менеджером) под часами на башне на ж/д вокзале.

11.30 - 12.00. Встреча группы в а/п Симферополь.

Переезд в Севастополь на северную сторону.

Посещаем Михайловскую батарею.

Батарея построена в 1845 г.

С 2010 г в батарее работает Военно-исторический музей.

В 30 залах богатая коллекция экспонатов: 10 000!!!

В коллекции: военная форма, знаки отличия, боевое оружие, фотографии, реконструкция сражений и лазарета времен первой обороны Севастополя.

Изюминка музея — инсталляции исторических событий, которые происходили в стенах Михайловской батареи в XIX веке. 18 голландских печей, расставленных по анфиладе, деревянный пол, фонари.

Огромное орудие Единорог весом 1 пуд установлен на своем историческом месте, для него воссоздан поворотный крепостной лафет.

Переезд городским катером в центр Севастополя.

Время на обед в кафе (за доп. плату).

Прогула-экскурсия по центру Севастополя в новом формате "Слушая Город".

Это и приятная прогулка по городу, и экскурсия, и спектакль, и квест, и разговор с собой.

Как только участники променада надевают наушники, город превращается в живого собеседника и реалистичную сцену: его улицы и исторические объекты становятся декорациями, а сами участники прогулки — актёрами «спектакля на ногах».

Технология 3D звука переносит вас в виртуальную реальность спектакля, и погружает в себя.

Свободное время в центре.

Переезд в отель, размещение.