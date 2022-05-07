10.30 - 11.00. Встреча туристов (по согласованию менеджером) под часами на башне на ж/д вокзале.
11.30 - 12.00. Встреча группы в а/п Симферополь.
Переезд в Севастополь на северную сторону.
Посещаем Михайловскую батарею.
Батарея построена в 1845 г.
С 2010 г в батарее работает Военно-исторический музей.
В 30 залах богатая коллекция экспонатов: 10 000!!!
В коллекции: военная форма, знаки отличия, боевое оружие, фотографии, реконструкция сражений и лазарета времен первой обороны Севастополя.
Изюминка музея — инсталляции исторических событий, которые происходили в стенах Михайловской батареи в XIX веке. 18 голландских печей, расставленных по анфиладе, деревянный пол, фонари.
Огромное орудие Единорог весом 1 пуд установлен на своем историческом месте, для него воссоздан поворотный крепостной лафет.
Переезд городским катером в центр Севастополя.
Время на обед в кафе (за доп. плату).
Прогула-экскурсия по центру Севастополя в новом формате "Слушая Город".
Это и приятная прогулка по городу, и экскурсия, и спектакль, и квест, и разговор с собой.
Как только участники променада надевают наушники, город превращается в живого собеседника и реалистичную сцену: его улицы и исторические объекты становятся декорациями, а сами участники прогулки — актёрами «спектакля на ногах».
Технология 3D звука переносит вас в виртуальную реальность спектакля, и погружает в себя.
Свободное время в центре.
Переезд в отель, размещение.
Завтрак.
Экскурсия по Севастополю.
Переезд на Малахов курган.
Обзорная экскурсия (без посещения выставки).
Мемориальный комплекс, памятник двух оборон Севастополя.
О событиях Крымской и Великой Отечественной войн сегодня напоминают более 20-ти памятников и памятных обозначений мемориального комплекса.
Переезд на Сапун-гору. Экскурсия.
Экспозиция боевой техники и вооружения времен ВОВ и советской: артиллерия, военно-морская и бронетанковая техника, танки и самоходные установки, трофейная немецкая артиллерия.
Вечный огонь. Обелиск Славы. Часовня Св. Великомученика Георгия Победоносца.
Время на обед в кафе (заказ блюд по меню за доп. плату).
Посещение Военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.
Фестиваль пройдет в Крыму в 9-й раз и поведает о значимых для Крыма эпохах.
Здесь встретятся легионеры и золотоискатели, янычары и петровцы, генуэзцы и солдаты Крымской войны.
Гостей ожидает 11 исторических площадок с детально воссозданными полевыми лагерями, фортификационными сооружениями и постройками, предметами быта, мебелью, одеждой и военным снаряжением.
Вас ждут Античность, Древняя Русь IX–XIII вв, европейское Средневековье, Крымская война, Гражданская и Великая Отечественная война.
На площадке Крымской войны гости могут поучаствовать в строительстве фортификаций, а отдыхая от трудов, сыграть в боулинг пушечными ядрами.
Гости познакомятся с бытом солдат русских и англо-французских, увидят артиллерию, боеприпасы и оружие, инженерные средства, униформу и гражданский костюм, военный лагерь.
На площадке Активности гостям предложат обучиться морскому делу: морские термины, строевые команды, спасение утопающих, перетягивание каната, мастер-класс по морским узлам.
На русской площадке работает операционный кабинет, где посетителей научат накладывать гипсовую повязку хирурга Пирогова и примерять эфирную маску.
На англо-французской площадке будут торговые лавки и мастерские французского городка Камьеш, что располагался на берегах Камышовой бухты Севастополя.
Возвращение в отель.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия по Балаклаве.
Прогулка-экскурсия по набережной.
Вы познакомитесь с удивительной историей этого городка, увидите места, связанные с именем русского писателя А.И. Куприна, украинской поэтессы Леси Украинки.
Балаклавская бухта — одна из самых удобных на Чёрном море: скалы полностью прикрывают вход в бухту, со стороны открытого моря гавань вообще не видна, поэтому в ней не бывает штормов.
На утесе высятся башни средневековой Генуэзской крепости Чембало, XIV в.
По желанию морская прогулка по бухте с выходом в открытое море (от 500 руб./чел 30 минут).
С катера Вы увидите вход в сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок "объект 825", крепость Чембало, неприступные скалы.
В пути остановка на обед (доп. плата).
Посещение Военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.
Предлагаем день посвятить эпохе Средневековья, посетить Loco Cimbali, локацию XV века.
500 лет назад Федюхины высоты были северной границей консульства Чембало.
Это торговый форпост генуэзцев с подсобным хозяйством.
В центре поселения Loco Cimbali откроется таверна и постоялый двор.
Гости знакомятся с бытом и воинским искусством генуэзцев, вооружением, одеждой, обмундированием эпохи, побывают в лагере наемников Средневековья.
Гости увидят гладиаторские бои и тренировки легионеров, познакомятся с рецептами римской кухни.
Трансфер в Симферополь.
Завершение тура.
Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе г. Севастополя или Балаклаве: Атлантика, Фордевинд, Баланджур, Дельта.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:
Указаны возможные варианты проживания.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.