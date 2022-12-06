1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Севастополю

В 12:00 встречаем вас в аэропорту Симферополя.

Возможна встречана ж\д вокзале – по согласованию с менеджером.

Разместившись в комфортных автомобилях начинаем наш путь, едем в Севастополь.

В Севастополе обедаем (за доп. плату) и знакомимся.

Насыщенная обзорная экскурсия по центру откроет вам самые известные места города:

Графскую пристань;

памятник Нахимову;

памятник Затопленным кораблям;

Приморский бульвар;

реконструированный Матросский бульвар – самый первый бульвар Севастополя!

По желанию можно совершить морскую прогулку (за доп. плату) по бухтам города-героя с осмотром с моря города и боевых кораблей.

У вас будет время на неспешную прогулку по набережной и покупку сувениров.

Позже мы направляемся в отель, размещаемся и отдыхаем.