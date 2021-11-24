Фиолент

Удивительный, очаровательный край, поражающий каждого, кто приезжает сюда, один из неповторимых уголков Крыма. Он окутан историями и легендами, которые Вы непременно услышите. В советское время город был засекреченным. Здесь дислоцировалась главная военная база подводного флота. Въезд осуществлялся по пропускам

Балаклава

Здесь после масштабной реконструкции, на всеобщее обозрение представлен сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок.

Это стратегический объект, "Объект 825 ГТС"…. он приоткроет вам свои тайны.

Также вас ждут умопомрачительные виды на Балаклавскую бухты сверху, самая низкая в Европе набережная, на которой всегда пахнет морем и свеже-пожаренной рыбкой с чебуреками, уникальный памятник архитектуры — храм 12 апостолов, остатки имения Юсуповых, былины и сказания о Балаклаве, и многое другое.

Важно знать:

В летний период возможно купание в море, (в связи с чем время экскурсии рассчитано на пять и более часов) а в межсезонье — морская прогулка по бухте (за дополнительную плата)