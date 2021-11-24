Тайны Балаклавы и мыса Фиолент

Добро пожаловать в Крым

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2 отзыва
Добро пожаловать в Крым.

Я хочу показать вам два интересных места на юге Крыма — мыс Фиолент и Балаклава.

Со мной вы прогуляетесь по центру Балаклавы и посетите Свято-Георгиевский монастырь.

Я расскажу вам историю этих мест и поделюсь местными легендами.

В летнее время вы сможете искупаться в теплом море, а межсезонье — поплавать на кораблике.
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент

Что вы увидите 🤩

  • Мыс Фиолент
  • Самое уникальное место Фиолента — Георгиевский монастырь
  • Балаклавская набережная
  • Крепость Чембало (обзорно)
  • Храм 12 апостолов
  • секретный объект
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Фиолент

Удивительный, очаровательный край, поражающий каждого, кто приезжает сюда, один из неповторимых уголков Крыма. Он окутан историями и легендами, которые Вы непременно услышите. В советское время город был засекреченным. Здесь дислоцировалась главная военная база подводного флота. Въезд осуществлялся по пропускам

Балаклава

Здесь после масштабной реконструкции, на всеобщее обозрение представлен сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок.
Это стратегический объект, "Объект 825 ГТС"…. он приоткроет вам свои тайны.
Также вас ждут умопомрачительные виды на Балаклавскую бухты сверху, самая низкая в Европе набережная, на которой всегда пахнет морем и свеже-пожаренной рыбкой с чебуреками, уникальный памятник архитектуры — храм 12 апостолов, остатки имения Юсуповых, былины и сказания о Балаклаве, и многое другое.

Важно знать:

    В летний период возможно купание в море, (в связи с чем время экскурсии рассчитано на пять и более часов) а в межсезонье — морская прогулка по бухте (за дополнительную плата)

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Транспортно-экскурсионное обслуживание
    Что не входит?
    • морские прогулки
    • входные билеты в музей
    Место начала и завершения?
    Пл. Нахимова
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 11:30, кроме понедельника и вторника
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 11:30, кроме понедельника и вторника

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