Пещерные монастыри притягивают уединенностью и атмосферой неспешности, они расположились в горах, вдали от шумных городов. Время здесь словно замирает. Золотыми отблесками играет на солнце купол древнего храма VIII века на вершине скалы. Прямо под ним в пещерах - действующие монастыри.
Описание экскурсииДревние пещерные монастыри расположились в горах, вдали от шумных городов. Здесь царит атмосфера неспешности и уединения. Группу сопровождает экскурсовод, к месту начала пешей части из точки сбора доставляет комфортабельный автобус. Челтер-Мармара находится на обрыве горы Челтер-Кая в Балаклавском районе Севастополя. Четыре яруса монастыря вмещают более 50 пещер, которые хранят свою историю, начиная с VIII века. Здесь можно увидеть быт древних монахов: скромные кельи, трапезные, подсобные помещения и даже 4 небольшие церкви. Монастырь действует и в наши дни, сейчас о памятнике археологии и объекте культурного наследия федерального значения заботятся монахи Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря. Шулдан означает «отдающий эхо». Этот пещерный монастырь создан Византийскими монахами-беженцами и добраться к нему не просто без знания «секретных» путей и восхождения по крутой лестнице. Купол храма VIII века на вершине скалы играет на солнце золотыми отблесками. Здесь соединились вместе и красивые места, и византийская архитектура храма, и действующие монастыри в пещерах прямо под ним. В маршрут входит посещение Генеральских озер, вода которых известна своим изумрудным цветом. Путь к водоемам, которые имеют искусственное происхождение, лежит по лесным тропам. В советские годы место было популярно среди высокопоставленных чинов, отсюда и пошло название. Важная информация: Круглогодичный авто-пешеходный маршрут протяженностью около 9 км, он подходит даже для детей от 6 лет. Группу сопровождает экскурсовод, к месту начала пешей части из точки сбора доставляет комфортабельный автобус. Необходима удобная спортивная обувь с не скользящей подошвой.
По воскресеньям в 09:00 часов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шульская долина
- Монастырь Челтер-Мармара
- Генеральские озера
- Гора Шулдан-Кая
- Монастырь Шулдан
Что включено
- Трансфер и запас воды
- Услуги гида-экскурсовода
- Аренда сидушки и трекинговых палок
- Регистрация в спасательной службе
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 09:00 часов.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Круглогодичный авто-пешеходный маршрут протяженностью около 9 км
- Он подходит даже для детей от 6 лет. Группу сопровождает экскурсовод
- К месту начала пешей части из точки сбора доставляет комфортабельный автобус. Необходима удобная спортивная обувь с не скользящей подошвой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
