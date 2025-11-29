Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пещерные монастыри притягивают уединенностью и атмосферой неспешности, они расположились в горах, вдали от шумных городов. Время здесь словно замирает. Золотыми отблесками играет на солнце купол древнего храма VIII века на вершине скалы. Прямо под ним в пещерах - действующие монастыри. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии Древние пещерные монастыри расположились в горах, вдали от шумных городов. Здесь царит атмосфера неспешности и уединения. Группу сопровождает экскурсовод, к месту начала пешей части из точки сбора доставляет комфортабельный автобус. Челтер-Мармара находится на обрыве горы Челтер-Кая в Балаклавском районе Севастополя. Четыре яруса монастыря вмещают более 50 пещер, которые хранят свою историю, начиная с VIII века. Здесь можно увидеть быт древних монахов: скромные кельи, трапезные, подсобные помещения и даже 4 небольшие церкви. Монастырь действует и в наши дни, сейчас о памятнике археологии и объекте культурного наследия федерального значения заботятся монахи Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря. Шулдан означает «отдающий эхо». Этот пещерный монастырь создан Византийскими монахами-беженцами и добраться к нему не просто без знания «секретных» путей и восхождения по крутой лестнице. Купол храма VIII века на вершине скалы играет на солнце золотыми отблесками. Здесь соединились вместе и красивые места, и византийская архитектура храма, и действующие монастыри в пещерах прямо под ним. В маршрут входит посещение Генеральских озер, вода которых известна своим изумрудным цветом. Путь к водоемам, которые имеют искусственное происхождение, лежит по лесным тропам. В советские годы место было популярно среди высокопоставленных чинов, отсюда и пошло название. Важная информация: Круглогодичный авто-пешеходный маршрут протяженностью около 9 км, он подходит даже для детей от 6 лет. Группу сопровождает экскурсовод, к месту начала пешей части из точки сбора доставляет комфортабельный автобус. Необходима удобная спортивная обувь с не скользящей подошвой.

