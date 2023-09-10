Экскурсии по пещерам Севастополя

Найдено 7 экскурсий в категории «Пещеры» в Севастополе, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
В долину Кара-Коба на лошадях
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
1 отзыв
Путешествие на лошадях в долину Кара-Коба - уникальный маршрут в Севастополе
Исследуйте красоты можжевелового леса и тайны долины Кара-Коба в компании опытного инструктора
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
«Что вас ждет Кара-Коба с тюрского переводиться как «черная пещера»»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
«пещерный город Чуфут-Кале — для тех, кто любит прогулки в горы, • «иудейская крепость», она же Джуфт-Кале «двойная крепость»»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Мраморная и Эмине-Баир-Хосар - красивейшие оборудованные пещеры мира»
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
«Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
Конная экскурсия в Эски-Кермен: приключение в Севастополе
Погрузитесь в атмосферу Крыма, исследуя древний пещерный город на спине благородного скакуна
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
«Продолжим путь через тенистый лес, перевалив через неприступную скалу Стена, дойдём до Бахчисарайского района к горному озеру, которое находиться чуть выше древнего пещерного города Эски-Кермен»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
Севастополь - по морю и по суше
Индивидуальная
7 часов
Севастополь - по морю и по суше
Начало: Ваше место проживания в черте города Севастополя
«По желанию посетим действующий пещерный Свято-Климентовский мужской монастырь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 сентября 2023
    Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
    Понравилось все!!! Борис - прекрасный гид, глубоко знающий предме8т, стремятся за короткое время экскурсии дать максимум сведений об истории, географии,
    читать дальше

    этнографии не только по маршруту экскурсии, но и вообще о Крыме. Крепость Чуфут-кале просто потрясает своим величеством и древности, Успенский монастырь - необыкновенной красотой, Бисерный храм - это вообще что-то невообразимое!!! Огромное спасибо за экскурсию!

  • К
    Константин
    30 июля 2023
    Гора Ай-Петри и Ялта
    Все понравилось - отлично провели день с экскурсоводом Викторией!
  • И
    Ирина
    12 мая 2023
    Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
    Спасибо огромное за великолепную прогулку!!!! Безумно живописный маршрут, монастырь Челтер-Мармара невозможно описать словами, это те места, в которых нужно обязательно побывать! Огромное спасибо, нашему гиду, прекрасной девушке Марии!!!!
  • И
    Ирина
    7 августа 2021
    Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
    Инкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
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  3. Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
  4. Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
  5. Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
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  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Пещеры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 250 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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