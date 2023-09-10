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этнографии не только по маршруту экскурсии, но и вообще о Крыме. Крепость Чуфут-кале просто потрясает своим величеством и древности, Успенский монастырь - необыкновенной красотой, Бисерный храм - это вообще что-то невообразимое!!! Огромное спасибо за экскурсию!