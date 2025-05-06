Увлекательная, познавательная экскурсия в город Инкерман, знаменитый своей древней историей.

Завод марочных вин в Инкермане (1961.) Толчком к созданию уникального предприятия стало появление в этом районе штолен-катакомб после массовой добычи известняка на восстановление Севастополя после Великой Отечественной войны. В полученных же туннелях круглогодично сохранялись постоянная температура и влажность, что очень важно для правильной выдержки алкоголя. Экскурсия по заводу очень увлекательная и познавательная. Заводские специалисты контролируют все стадии производства, начиная от подготовки лозы и до розлива напитка по бутылкам. Вы посетите цеха, где проходит первичная обработка винограда и подготовительная процедура виноматериалов. Но самое интересное Вас ждет в подземных туннелях, где вино выдерживают в огромных дубовых бочках. Экскурсия с сотрудником завода длится 1 час.

История Инкермана началась в 6 веке нашей эры со строительства на Монастырской скале крепости. Ее название затерялось в веках. Лишь на морских картах 16 века появилось современное название крепости- Каламита, что означает "хорошая пристань". Поднявшись на скалу к развалинам древней крепости, Вы перенесетесь на много веков назад, почувствуете атмосферу того времени, узнаете много фактов об этом интереснейшем месте.

А в глубинах Монастырской скалы расположился Свято- Климентовский пещерный мужской монастырь-- старейшая святая обитель Крыма. Создание монастыря связано с именем папы римского Климента, который был сослан сюда на каменоломни за свою веру в 92г. нашей эры. Монастырь- свидетель многих исторических событий, пережил этапы запустения и расцвета и продолжает жить и сегодня. В монастыре находится 5 интереснейших храмов- три пещерных и два наземных, хозяйственные и подсобные помещения, монастырское кладбище и святой источник, который в настоящее время не действует.

Дегустация. Благодаря дубовым бочкам и уникальному климату подземных галерей (их глубина достигает 30 м), вино Инкермана обретает совершенно особый оттенок вкуса, что другим крымским сортам просто-напросто несвойственен. Даже сухие вина здесь полностью лишены кислотности. Проходит дегустация 8 позиций под руководством специалистов. Отзывы путешественников единогласны: впечатления от этого мероприятия сильнейшие. (30 мин.) По завершении дегустации экскурсанты могут приобрести напиток понравившихся сортов для домашнего использования, а также в подарок родным и друзьям – при организации работает фирменный магазин. Как будет проходить экскурсий:.

Дегустация. Благодаря дубовым бочкам и уникальному климату подземных галерей (их глубина достигает 30 м), вино Инкермана обретает совершенно особый оттенок вкуса, что другим крымским сортам просто-напросто несвойственен. Даже сухие вина здесь полностью лишены кислотности. Проходит дегустация 8 позиций под руководством специалистов. Отзывы путешественников единогласны: впечатления от этого мероприятия сильнейшие. (30 мин.) По завершении дегустации экскурсанты могут приобрести напиток понравившихся сортов для домашнего использования, а также в подарок родным и друзьям – при организации работает фирменный магазин. Как будет проходить экскурсий:.

✔ Дегустация. Благодаря дубовым бочкам и уникальному климату подземных галерей (их глубина достигает 30 м), вино Инкермана обретает совершенно особый оттенок вкуса, что другим крымским сортам просто-напросто несвойственен. Даже сухие вина здесь полностью лишены кислотности. Проходит дегустация 8 позиций под руководством специалистов. Отзывы путешественников единогласны: впечатления от этого мероприятия сильнейшие. (30 мин.) По завершении дегустации экскурсанты могут приобрести напиток понравившихся сортов для домашнего использования, а также в подарок родным и друзьям – при организации работает фирменный магазин. Как будет проходить экскурсий: