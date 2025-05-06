Увлекательное путешествие в пригород Севастополя, древний город Инкерман, знаменитый своими достопримечательностями: древним Свято -Климентовским пещерным монастырем, средневековой крепостью Каламита и заводом марочных вин "INKERMAN".
Описание экскурсии
Увлекательная, познавательная экскурсия в город Инкерман, знаменитый своей древней историей.
Завод марочных вин в Инкермане (1961.) Толчком к созданию уникального предприятия стало появление в этом районе штолен-катакомб после массовой добычи известняка на восстановление Севастополя после Великой Отечественной войны. В полученных же туннелях круглогодично сохранялись постоянная температура и влажность, что очень важно для правильной выдержки алкоголя. Экскурсия по заводу очень увлекательная и познавательная. Заводские специалисты контролируют все стадии производства, начиная от подготовки лозы и до розлива напитка по бутылкам. Вы посетите цеха, где проходит первичная обработка винограда и подготовительная процедура виноматериалов. Но самое интересное Вас ждет в подземных туннелях, где вино выдерживают в огромных дубовых бочках. Экскурсия с сотрудником завода длится 1 час.
- История Инкермана началась в 6 веке нашей эры со строительства на Монастырской скале крепости. Ее название затерялось в веках. Лишь на морских картах 16 века появилось современное название крепости- Каламита, что означает "хорошая пристань". Поднявшись на скалу к развалинам древней крепости, Вы перенесетесь на много веков назад, почувствуете атмосферу того времени, узнаете много фактов об этом интереснейшем месте.
- А в глубинах Монастырской скалы расположился Свято- Климентовский пещерный мужской монастырь-- старейшая святая обитель Крыма. Создание монастыря связано с именем папы римского Климента, который был сослан сюда на каменоломни за свою веру в 92г. нашей эры. Монастырь- свидетель многих исторических событий, пережил этапы запустения и расцвета и продолжает жить и сегодня. В монастыре находится 5 интереснейших храмов- три пещерных и два наземных, хозяйственные и подсобные помещения, монастырское кладбище и святой источник, который в настоящее время не действует.
- Дегустация. Благодаря дубовым бочкам и уникальному климату подземных галерей (их глубина достигает 30 м), вино Инкермана обретает совершенно особый оттенок вкуса, что другим крымским сортам просто-напросто несвойственен. Даже сухие вина здесь полностью лишены кислотности. Проходит дегустация 8 позиций под руководством специалистов. Отзывы путешественников единогласны: впечатления от этого мероприятия сильнейшие. (30 мин.) По завершении дегустации экскурсанты могут приобрести напиток понравившихся сортов для домашнего использования, а также в подарок родным и друзьям – при организации работает фирменный магазин. Как будет проходить экскурсий:.
- Начало в 13ч. 00мин. на площади Нахимова. Мы проедем по Севастополю, осматривая в окно автобуса его достопримечательности в сопровождении рассказа экскурсовода.
- Экскурсия в пещерный монастырь святого Климента.
- Экскурсия на Монастырскую скалу к крепости Каламита. (для тех кто выбрал для посещения скальный монастырь и крепость Каламиту.) ✔ Экскурсия на винодельческое предприятие и дегустация. (для тех, кто выбрал для посещения скальный монастырь и завод "INKERMAN") Внимание! В этой экскурсии предусмотрено посещение на выбор: Монастырь Святого Климента и крепость Каламита(подъем на Монастырскую скалу к крепости) ИЛИ монастырь Святого Климента и завод марочных вин INKERMAN(крепость Каламита обзорно от монастыря). Продолжительность экскурсии 4 часа. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 2 часа. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 4 часа, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: экскурсия авто- пешеходная. возрастных ограничений нет. степень сложности- легкая. иметь удобную обувь и головной убор.
ежедневно в 13 часов
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сертифицированного экскурсовода
- Услуги транспорта. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Экскурсия на завод 400р.
- Дегустация 900р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Экскурсия авто - пешеходная
- Возрастных ограничений нет
- Степень сложности - легкая
- Иметь удобную обувь и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
6 мая 2025
Все прошло отлично, экскурсия понравилась. Спасибо.
Г
Гуля
27 сен 2021
Завод Инкерман произвел положительное впечатление, хотя раньше я не была в восторге от их продукции. Но там оказалась давняя история, свой порядок и натуральность. Очень понравилась гид Лариса. Понятно и грамотно подает информацию. Еще понравилась быстрая система заказа и оплаты. Спасибо.
О
Ольга
21 сен 2019
Экскурсия очень понравилась. Было динамично и интересно. Экскурсовод- очень приятная женщина. Места красивые и необычные. Обязательно порекомендую друзьям. Почему то о крепости Каламита мало слышно, а посетить ее надо каждому. На себе ощущаешь прикосновение к вечности.
А
Александр
25 авг 2019
Понравилось все. Очень интересно в подвалах. Познакомились с историеей города.
А
Анна
9 июл 2018
Не утомительно, все понравилось, все было в удовольствие. Гид хороший внимательный.
Входит в следующие категории Севастополя
