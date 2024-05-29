1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Особое место в списке интересных мест занимает Бисерный храм в Бахчисарае»
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
«Помещения находятся в скале, включая 2 больших храма»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Инкерман: путешествие к крепости и монастырю Святого Климента
Погрузитесь в историю Крыма, посетив крепость Каламита и древний монастырь Святого Климента в Севастополе
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Вы увидите: - Средневековую крепость Каламита времен княжества Феодоро - Надвратную, Угловую, башни Барбакан древнего городища - Скальный мужской монастырь Святого Климента - Комплекс пещерных храмов Мартина, Андрея Первозванного, Климента»
Расписание: Ежедневно в 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Стоит заглянуть в уникальное место: Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь, его по преданию посещал Святой Апостол Андрей Первозванный, в нем проповедовал сам Святитель Климент, именно в этих каменоломнях селились первые христиане»
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда29 мая 2024Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
- ЭЭлина8 января 2024Замечательный экскурсовод Роман. Человек со своей точкой зрения и настоящий Крымчанин. Интересно, не навязчиво. Для такой небольшой экскурсии все хорошо.
- ННаталья7 января 2024Отличная поездка, очень интересная экскурсия, впечатлений масса. Погрузились в историю крепости, наполнились сильнейшей энергетикой монастыря.
- ИИрина29 сентября 2023Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
- ГГалина3 сентября 2023Все было великолепно!
- ИИрина12 мая 2023Спасибо огромное за великолепную прогулку!!!! Безумно живописный маршрут, монастырь Челтер-Мармара невозможно описать словами, это те места, в которых нужно обязательно побывать! Огромное спасибо, нашему гиду, прекрасной девушке Марии!!!!
- ИИрина7 августа 2021Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных винИнкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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