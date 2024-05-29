читать дальше Рекомендую!!!!! Понравилось даже сыну, который живет в Севастополе уже три года и не очень хотел ехать на экскурсию, но получил позитивные впечатления!!!

Замечательный экскурсовод Роман. Человек со своей точкой зрения и настоящий Крымчанин. Интересно, не навязчиво. Для такой небольшой экскурсии все хорошо.