ежедневно с 08:00 до 22:00

Что вас ждет

Хочется чего-то романтичного или просто хотите что бы ваша избранница поняла, что вы ради нее готовы изрядно заморочиться? Или вы уже женаты и давненько не делали неожиданных романтических сюрпризов? Мы поможем вам. Подводное романтическое свидание, да еще с фото и видео — это как раз то, что не забудется долгие годы!

Мы предварительно установим под водой один из выбранных вами плакатов: «Выходи за меня замуж», «Я тебя люблю», «С праздником», «С Годовщиной». Можете самостоятельно придумать текст, но сообщить нам об этом нужно минимум за неделю, чтобы мы успели изготовить плакат. Программа предполагает погружение двух новичков.

Этапы погружения

Перед погружением состоится брифинг, на котором опытный инструктор объяснит вам простой свод правил.

Стоя по пояс в воде под наблюдением инструктора, вы сделаете свой первый вдох под водой и убедитесь, что все хорошо.

Только по вашей команде вы отправитесь на подводную экскурсию в сопровождении все того же инструктора.

Важно знать

С собой возьмите купальные принадлежности.

Лучше воздержаться от погружения:

при насморке, простуде,

женщинам во время беременности или критических дней.

Обязательно вводите актуальные и корректные контактные данные при бронировании. Гид свяжется с вами по почте или по телефону, чтобы уточнить подробности вашего заказа и сообщить точное место встречи.

Обратите внимание! Гид может перенести вашу экскурсию из-за погоды.

В стоимость подводной прогулки включено:

полный комплект оборудования,

баллон с воздухом,

услуги инструктора,

подводная фото и видео съемка,

цветы, шампанское, плакат.

Туристы оплачивают самостоятельно: