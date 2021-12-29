ежедневно с 08:00 до 22:00

Подводная романтика: свидание с сюрпризом

Хочется чего-то романтичного

Индивидуально
для 2 чел.
Хочется чего-то романтичного или просто хотите что бы ваша избранница поняла, что вы ради нее готовы изрядно заморочиться? Или вы уже женаты и давненько не делали неожиданных романтических сюрпризов? Мы поможем вам.

Подводное романтическое свидание, да еще с фото и видео — это как раз то, что не забудется долгие годы!
Подводная романтика: свидание с сюрпризом
Подводная романтика: свидание с сюрпризом
Подводная романтика: свидание с сюрпризом
Подводная романтика: свидание с сюрпризом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Хочется чего-то романтичного или просто хотите что бы ваша избранница поняла, что вы ради нее готовы изрядно заморочиться? Или вы уже женаты и давненько не делали неожиданных романтических сюрпризов? Мы поможем вам. Подводное романтическое свидание, да еще с фото и видео — это как раз то, что не забудется долгие годы!
Мы предварительно установим под водой один из выбранных вами плакатов: «Выходи за меня замуж», «Я тебя люблю», «С праздником», «С Годовщиной». Можете самостоятельно придумать текст, но сообщить нам об этом нужно минимум за неделю, чтобы мы успели изготовить плакат. Программа предполагает погружение двух новичков.

Этапы погружения

Перед погружением состоится брифинг, на котором опытный инструктор объяснит вам простой свод правил.
Стоя по пояс в воде под наблюдением инструктора, вы сделаете свой первый вдох под водой и убедитесь, что все хорошо.
Только по вашей команде вы отправитесь на подводную экскурсию в сопровождении все того же инструктора.
Важно знать
С собой возьмите купальные принадлежности.

Лучше воздержаться от погружения:

  • при насморке, простуде,
  • женщинам во время беременности или критических дней.
  • Обязательно вводите актуальные и корректные контактные данные при бронировании. Гид свяжется с вами по почте или по телефону, чтобы уточнить подробности вашего заказа и сообщить точное место встречи.
  • Обратите внимание! Гид может перенести вашу экскурсию из-за погоды.

В стоимость подводной прогулки включено:

  • полный комплект оборудования,
  • баллон с воздухом,
  • услуги инструктора,
  • подводная фото и видео съемка,
  • цветы, шампанское, плакат.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • полный комплект оборудования
  • баллон с воздухом
  • услуги инструктора
  • подводная фото и видео съемка
  • цветы, шампанское, плакат.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения?
г. Севастополь, Казачья бухта, 35 батарея
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно с 08:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Обязательно вводите актуальные и корректные контактные данные при бронировании. Гид свяжется с вами по почте или по телефону, чтобы уточнить подробности вашего заказа и сообщить точное место встречи.
  • Обратите внимание! Гид может перенести вашу экскурсию из-за погоды.
  • С собой возьмите купальные принадлежности.
  • Лучше воздержаться от погружения:
  • при насморке, простуде
  • женщинам во время беременности или критических дней.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно с 08:00 до 22:00

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