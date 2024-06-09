1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца под водой - эксклюзив в Севастополе
Сделайте незабываемое предложение под водой в Севастополе с индивидуальной подготовкой сюрприза
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
«Возраст дайверов Дайвинг — абсолютно безопасное и в то же время увлекательное мероприятие, доступное любому человеку в возрасте от 8 лет»
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Подводная романтика в Севастополе: свидание с неожиданностью
Удивите свою вторую половинку незабываемым подводным свиданием с профессиональной фото и видеосъемкой
Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин
«Возраст дайверов Дайвинг — абсолютно безопасное и в то же время увлекательное мероприятие, доступное любому человеку в возрасте от 8 лет»
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на День Рождения в Севастополе: подарок под водой
Сделайте праздник по-настоящему особенным, поздравив именинника на дне Голубой бухты Севастополя
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
«Возраст дайверов Дайвинг — абсолютно безопасное и в то же время увлекательное мероприятие, доступное любому человеку в возрасте от 8 лет»
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг для новичков в Севастополе: уникальное погружение
Исследуйте подводный мир Черного моря в Голубой бухте Севастополя. Незабываемое погружение для начинающих с инструктором
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
«Дайвинг — абсолютно безопасное и в то же время увлекательное мероприятие, доступное любому человеку в возрасте от 8 лет»
Расписание: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Подводное плавание»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Подводное плавание" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 9 000.
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2024 год по теме «Подводное плавание», цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август