Найдено 4 экскурсии в категории « Подводное плавание » в Севастополе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 2 часа Предложение руки и сердца под водой - эксклюзив в Севастополе Сделайте незабываемое предложение под водой в Севастополе с индивидуальной подготовкой сюрприза Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин «Возраст дайверов Дайвинг — абсолютно безопасное и в то же время увлекательное мероприятие, доступное любому человеку в возрасте от 8 лет» Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00 9 000 ₽ за всё до 2 чел. Индивидуальная 2 часа Подводная романтика в Севастополе: свидание с неожиданностью Удивите свою вторую половинку незабываемым подводным свиданием с профессиональной фото и видеосъемкой Начало: Крым, поселок Ласпи, пляж Дельфин «Возраст дайверов Дайвинг — абсолютно безопасное и в то же время увлекательное мероприятие, доступное любому человеку в возрасте от 8 лет» Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00 8 500 ₽ за всё до 2 чел. Индивидуальная 2 часа Дайвинг на День Рождения в Севастополе: подарок под водой Сделайте праздник по-настоящему особенным, поздравив именинника на дне Голубой бухты Севастополя Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин «Возраст дайверов Дайвинг — абсолютно безопасное и в то же время увлекательное мероприятие, доступное любому человеку в возрасте от 8 лет» Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00 5 000 ₽ за человека Индивидуальная 2 часа Дайвинг для новичков в Севастополе: уникальное погружение Исследуйте подводный мир Черного моря в Голубой бухте Севастополя. Незабываемое погружение для начинающих с инструктором Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин «Дайвинг — абсолютно безопасное и в то же время увлекательное мероприятие, доступное любому человеку в возрасте от 8 лет» Расписание: ежедневно с 09:00 до 19:00 4 000 ₽ за человека Другие экскурсии Севастополя

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Подводное плавание»

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