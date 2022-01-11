Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Маршрут одного часа на лошадях действительно сказочный. Он красив в любое время года.
Среди разноцветия цветущих полей лошадки повезут вас по белой, точно нарисованной мелом, дороге. Минуя миндалевый сад, дорога пойдет в гору, углубляясь в богатый флорой крымский лес. Здесь вы вволю насладитесь запахом можжевельника и крымских сосен.
Подниметесь на смотровую площадку, откуда откроется вид на всю долину. Обычно гостям нравится фотографироваться в этом месте. После конной прогулки есть возможность покормить лошадей, познакомиться и сделать фото с остальными обитателями нашего конного двора.
Важно знать
Дорогие гости, просим вас приезжать за 15 минут до отправления.
В стоимость экскурсии включено:
сопровождение инструктора,
защитная экипировка (шлем),
инструктаж,
аренда беседки и мангала,
аренда лошади в полной амуниции.
Туристы оплачивают самостоятельно:
вода,
перекус,
угощение для животных.
Ответы на вопросы
Что входит
сопровождение инструктора
защитная экипировка (шлем)
инструктаж
аренда беседки и мангала
аренда лошади в полной амуниции.
Что не входит
вода
перекус
угощение для животных.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, поселок Сахарная Головка
Завершение: пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
Дорогие гости
просим Вас приезжать за 15 минут до отправления.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Анастасия Ш.
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