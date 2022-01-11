Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Маршрут одного часа на лошадях действительно сказочный. Он красив в любое время года.

Среди разноцветия цветущих полей лошадки повезут вас по белой, точно нарисованной мелом, дороге. Минуя миндалевый сад, дорога пойдет в гору, углубляясь в богатый флорой крымский лес. Здесь вы вволю насладитесь запахом можжевельника и крымских сосен.

Подниметесь на смотровую площадку, откуда откроется вид на всю долину. Обычно гостям нравится фотографироваться в этом месте. После конной прогулки есть возможность покормить лошадей, познакомиться и сделать фото с остальными обитателями нашего конного двора.

Важно знать

Дорогие гости, просим вас приезжать за 15 минут до отправления.

В стоимость экскурсии включено:

сопровождение инструктора,

защитная экипировка (шлем),

инструктаж,

аренда беседки и мангала,

аренда лошади в полной амуниции.

Туристы оплачивают самостоятельно: