Сказочный лес: прогулка на лошади

Мы отправимся на сказочную прогулку верхом

В группе
до 14 чел.
Мы отправимся на сказочную прогулку верхом.

Лошадки повезут вас по белой дороге, через миндалевый сад, углубляясь в богатый крымский лес.

Здесь Вы вволю насладитесь запахом можжевельника и крымских сосен.

Мы полюбуемся живописными видами со смотровых площадок и сделаем множество фото на память.
Сказочный лес: прогулка на лошади
Сказочный лес: прогулка на лошади
Сказочный лес: прогулка на лошади
Сказочный лес: прогулка на лошади
Сказочный лес: прогулка на лошади
Сказочный лес: прогулка на лошади

Что вы можете увидеть 🤩

  • Федюхины высоты
  • долину Кара-Коба
  • хвойный лес.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Маршрут одного часа на лошадях действительно сказочный. Он красив в любое время года.
Среди разноцветия цветущих полей лошадки повезут вас по белой, точно нарисованной мелом, дороге. Минуя миндалевый сад, дорога пойдет в гору, углубляясь в богатый флорой крымский лес. Здесь вы вволю насладитесь запахом можжевельника и крымских сосен.
Подниметесь на смотровую площадку, откуда откроется вид на всю долину. Обычно гостям нравится фотографироваться в этом месте. После конной прогулки есть возможность покормить лошадей, познакомиться и сделать фото с остальными обитателями нашего конного двора.
Важно знать
Дорогие гости, просим вас приезжать за 15 минут до отправления.

В стоимость экскурсии включено:

  • сопровождение инструктора,
  • защитная экипировка (шлем),
  • инструктаж,
  • аренда беседки и мангала,
  • аренда лошади в полной амуниции.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вода,
  • перекус,
  • угощение для животных.

Ответы на вопросы

Что входит
  • сопровождение инструктора
  • защитная экипировка (шлем)
  • инструктаж
  • аренда беседки и мангала
  • аренда лошади в полной амуниции.
Что не входит
  • вода
  • перекус
  • угощение для животных.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, поселок Сахарная Головка
Завершение: пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Дорогие гости
  • просим Вас приезжать за 15 минут до отправления.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 9:00 до 19:00

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