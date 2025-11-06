читать дальше

настоящую жемчужину полуострова.



Мангуп-Кале — это нечто фантастическое! Подъем на плато древнего пещерного города подарил нам самые сильные впечатления. Невероятные панорамы гор и долин с высоты птичьего полета заставляют замереть от восторга. Дух захватывает! Здесь чувствуешь мощь истории, прикасаешься к пещерным монастырям и представляешь жизнь средневековой крепости.



Бахчисарай стал полной противоположностью — погружением в роскошь и восточный колорит. Ханский дворец с его двориками, резьбой и знаменитым Фонтаном Слез очень атмосферный. Легенды, которые рассказывал гид, оживили прошлое.



Экскурсия очень хорошо организована: динамично, информативно, без скучных пауз. Гид сумел perfectly соединить две разные эпохи. Получили массу ярких фотографий и незабываемых эмоций. Однозначно рекомендуем! Это стоит того, чтобы потратить весь день.