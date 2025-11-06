Приглашаем в интересное и познавательное путешествие в самый колоритный город Крыма- древний Бахчисарай, объединивший в себе природные, архитектурные и исторические достопримечательности, которые и сегодня поражают нас своей сказочной красотой, загадочностью и манящей седой стариной.
Описание экскурсии
Как будет проходить экскурсия, что увидит и посетит турист:
- Площадь Нахимова. 8ч. 30 мин. Отсюда мы начинаем путешествие в мир восточной сказки и древней, загадочной старины. Всю дорогу Вас будут сопровождать экскурсионный рассказ и обзор достопримечательностей. Время в пути около 1 часа.
- Бахчисарай. В переводе с крымскотатарского языка-"Дворец сад"- древняя столица Крымского ханства. Город расположен в Крымском предгорье, в долине реки Чурук- Су. Из за своей архитектурной разноликости и богатого исторического прошлого, Бахчисарай получил название "город пяти веков". С уникальной историей Бахчисарая мы и познакомимся сегодня.
- Наше знакомство начнется с знаменитого пещерного города Чуфут- Кале- одной из древних столиц Крымского Ханства. Возникший в 5-6в. в. город до сих пор удивляет своих гостей. Во время прогулки по древнему пещерному городу, Вы увидите вырубленные в скалах хозяйственные помещения, остатки древней мечети, мавзолей дочери хана Тохтамыша, караимские кенассы, жилую усадьбу. С вершины Чуфут - Кале Вам откроется прекрасный вид на окрестности Бахчисарая и еще одну древнюю столицу Крымского Ханства- Давлет Сарай. (ок. 3ч.) Подъем пешком! Чуфут Кале находится на высоте ок. 500м.
- Древний скальный монастырь Святого Успения и чудодейственная икона Божьей Матери. На обратном пути после посещения Чуфут- Кале мы посетим этот монастырь. (20 минут) ✔Ханский дворец- резиденция крымских ханов, уникальный памятник культуры мирового значения, единственный в мире образец крымско- татарской дворцовой архитектуры. В состав дворцового комплекса входит более 20 объектов: северные и южные ворота, дворцовая площадь, Свитский и главный корпус, гарем, ханская кухня, конюшня, библиотека, соколиная башня, ханское кладбище и многое другое. Сегодня Ханский дворец находится на частичной реконструкции и мы посетим только часть объектов. (экскурсия длится 30 минут, но впечатления незабываемые) ✔Обед в уютном, атмосферном кафе с крымско- татарской кухней и дегустацией крымских вин в сопровождении рассказа сомелье(по желанию) 1,5 ч.
- Только в период цветения лаванды бонусом в нашей экскурсии будет посещение лавандовых полей. Уточняйте у организатора экскурсии при бронировании. 🔵Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 8 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Сбор за 20 мин. до начала экскурсии. Регистрация. ✅Место встречи- пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт. ✅Иметь головной убор и удобную, лучше спортивную обувь. ✅Возрастных ограничений нет. ✅Подъем на Чуфут Кале пешком. Высота ок. 500м.
По средам, четвергам, субботам в 8ч. 30 мин.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя. /n
- Услуги сертифицированного экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты: Ханский дворец 300/150, Чуфут Кале 400/300р., дегустация 400р., лаванда только в период цветения 300р. взр.
Где начинаем и завершаем?
Начало: ✅Площадь Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, четвергам, субботам в 8ч. 30 мин.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅Сбор за 20 мин. до начала экскурсии. Регистрация
- ✅Место встречи - пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
- ✅Иметь головной убор и удобную, лучше спортивную обувь
- ✅Возрастных ограничений нет
- ✅Подъем на Чуфут Кале пешком. Высота ок. 500м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
6 ноя 2025
Отличная экскурсия. Было очень интересно и познавательно. Экскурсовод Юрий Сергеевич мастер своего дела
И
Ирина
28 окт 2025
Очень интересная экскурсия.
Большое спасибо экскурсоводу Никите в Чуфут -Кале. Такой интересный рассказчик,с великолепным чувством юмора. Время пролетело незаметно.
Е
Елена
28 окт 2025
А
Александр
20 окт 2025
Все отлично, рекомендую
Л
Людмила
14 окт 2025
Н
Наталья
7 окт 2025
Y
Yuri
28 сен 2025
Прекрасный исторический дворец, хороший экскурсовод. Монастырь в скале интересная экскурсия в город на гору чуфут-кале с весёлым и интересным рассказом экскурсовода
Д
Дмитрий
26 сен 2025
Все
Н
Нина
19 сен 2025
Т
Татьяна
14 сен 2025
Е
Екатерина
14 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию. Великолепная работа гида, Олега Анатольевича. Узнали много нового по теме экскурсии, а также было получено дополнительной информации по истории Крыма и Севастополя. Видно, что Олег Анатольевич
Ж
Жанна
5 сен 2025
Невероятное путешествие вглубь веков! Сильные эмоции и потрясающие виды.
Эта экскурсия — один из главных моментов нашего отдыха в Крыму! Идеальный маршрут для тех, кто любит историю, природу и хочет увидеть
Г
Галина
10 авг 2025
Е
Елена
5 авг 2025
