Н Надежда Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.

Г Грошкова Насыщенный день: лучшие места Севастополя За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!

Е Елена Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍

А Анна Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.

Н Наталья Первое свидание с Севастополем Здравствуйте,увидели город Севастополь с его славным история сути прошлым и суровым настоящим. Светлана замечательный гид,очень внимательный и ответственный,рекомендую обратить внимание на эксскурсии с ней

Л Любовь Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю Понравилось абсолютно всё где мы были! Светлана специалист своего дела, очень вежливая, улыбчивая, внимательная, огромное ей спасибо 🌹 Рекомендую!!!

И Ирина Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю читать дальше новых интересных исторических подробностей. Увидела многочисленные памятники истории и архитектуры Севастополя. Экскурсия была насыщена фактами, сопровождалась иллюстративным материалом. Огромная благодарность экскурсионному бюро и экскурсоводу. Экскурсию провел Павел Акинфиев. Экскурсия заслуживает наивысших похвал, особенно если экскурсант - учитель истории и литературы из Санкт-Петербурга. Узнала много

Ю Юлия Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю читать дальше о своем любимом городе. На радость мне, я увидела намного больше, чем было заявлено в экскурсии. Под большим впечатлением нахожусь, даже спустя два дня. Благодарю Вас Светлана 🙏. Экскурсия великолепна!!! Меня погрузили полностью в атмосферу славного, героического города. Экскурсовод Светлана, действительно светлая девушка не могла остановиться, когда показывала и рассказывала

Ю Юлия Насыщенный день: лучшие места Севастополя Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!