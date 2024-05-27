Семейные развлекательные экскурсии Севастополя

Найдено 21 экскурсия в категории «Можно с детьми» в Севастополе, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
38 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 000 за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Личный гид к Вам в авто - Тайны мыса Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по мысу Фиолент с посещением пляжа Баунти
Погрузитесь в атмосферу тайн и красоты мыса Фиолент, насладитесь чистейшей водой и живописными пейзажами
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
850 за человека
Крым - жемчужина царской короны
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 7 чел.
Первое свидание с Севастополем
🚶 Пешая
Групповая
1 час
2 отзыва
Пешеходная экскурсия «Первое свидание с Севастополем»
Откройте для себя дух Севастополя, пройдитесь по историческим местам и услышьте уникальные рассказы
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
888 за человека
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900 за всё до 5 чел.
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
13 отзывов
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30; 16;00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
950 за человека
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия на авто по историческим местам Севастополя: комфорт и познание
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 400 за человека
Открываем Севастополь! Семейная. Для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Открываем Севастополь! Семейная экскурсия для детей и взрослых
Верите ли вы в единорогов? На этой экскурсии узнаете, как они защищали Севастополь. Узнайте о героях и легендах города, выполняя веселые задания
Начало: Екатерининский сквер. Остановка Дом офицеров флота
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Дайвинг для начинающих. Ласпи (Крым)
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг для новичков в Севастополе: уникальное погружение
Исследуйте подводный мир Черного моря в Голубой бухте Севастополя. Незабываемое погружение для начинающих с инструктором
Начало: Поселок Ласпи, пляж Дельфин
Расписание: ежедневно с 09:00 до 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990 за всё до 6 чел.
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Новый год 100 лет назад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Новогоднее путешествие в прошлое Севастополя: семейная экскурсия 6+
Погрузитесь в атмосферу Севастополя 100 лет назад, узнайте о традициях и праздновании Нового года в прошлом
Начало: Екатерининский сквер
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Город с ликом императрицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Город с ликом императрицы
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 1 999 за всё до 4 чел.
По кольцу Славы
🚶 Пешая
Групповая
1 час
По кольцу Славы
Начало: Площадь Нахимова, у памятника Нахимову
Расписание: ежедневно 10,11,12,13 14,15,16.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.
  • Г
    Грошкова
    16 мая 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Первое свидание с Севастополем
    Здравствуйте,увидели город Севастополь с его славным история сути прошлым и суровым настоящим. Светлана замечательный гид,очень внимательный и ответственный,рекомендую обратить внимание на эксскурсии с ней
  • Л
    Любовь
    31 марта 2024
    Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
    Понравилось абсолютно всё где мы были! Светлана специалист своего дела, очень вежливая, улыбчивая, внимательная, огромное ей спасибо 🌹 Рекомендую!!!
  • И
    Ирина
    24 марта 2024
    Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
    Экскурсию провел Павел Акинфиев. Экскурсия заслуживает наивысших похвал, особенно если экскурсант - учитель истории и литературы из Санкт-Петербурга. Узнала много
    читать дальше

    новых интересных исторических подробностей. Увидела многочисленные памятники истории и архитектуры Севастополя. Экскурсия была насыщена фактами, сопровождалась иллюстративным материалом. Огромная благодарность экскурсионному бюро и экскурсоводу.

  • Ю
    Юлия
    1 марта 2024
    Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
    Экскурсия великолепна!!! Меня погрузили полностью в атмосферу славного, героического города. Экскурсовод Светлана, действительно светлая девушка не могла остановиться, когда показывала и рассказывала
    читать дальше

    о своем любимом городе. На радость мне, я увидела намного больше, чем было заявлено в экскурсии. Под большим впечатлением нахожусь, даже спустя два дня. Благодарю Вас Светлана 🙏.

  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
  • В
    Виталий
    18 февраля 2024
    По кольцу Древности
    Все отлично, гид супер, экскурсия интересная

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
  2. Прекрасны вы, брега Тавриды
  3. Личный гид к Вам в авто - Тайны мыса Фиолент
  4. Крым - жемчужина царской короны
  5. Первое свидание с Севастополем
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 21 экскурсию от 600 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Севастополе на 2024 год по теме «Можно с детьми», 82 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам