Описание экскурсииОдин из самых комфортных и популярных круглогодичных пеших природных маршрутов: не будет подъемов в гору и труднодоступных участков. Подойдет для семей с детьми старше 6 лет, а также для туристов серебряного возраста. Маршрут протяженностью всего 4 км. занимает около 3-х часов и проходит по живописной Байдарской долине. Потребуется спортивная обувь с нескользящей рифленой подошвой. Путь к водопаду стартует от села Передовое, сюда группу от точки сбора доставит комфортабельный автобус. Вас будут окружать горы, а вдали виднеться большое водохранилище. По тенистой лесной тропе мы будем идти вдоль шумной реки, иногда пересекая ее по деревянным мостикам и достигнем водопада Козырек. Его можно обойти и оказаться между водяной завесой и скалой. У подножья скалы от падающего потока воды образовалось круглое озеро изумрудного цвета. Ручей и водопад можно увидеть зимой, весной или летом после обильных дождей. Далее наш путь пролегает к стоянке первобытного человека Шан-Коба и располагающейся рядом с ней пещерой, Карань-Коба. В завершении маршрута мы посетим горное озеро, спрятанное в лесной глуши на склонах Байдарской долины.
По воскресеньям в 08:00 часов
Ответы на вопросы
Что включено
- - Трансфер и запас воды
- - Услуги гида-экскурсовода
- - Аренда сидушки и трекинговых палок
- - Регистрация в спасательной службе
Что не входит в цену
- - Питание
- - Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 08:00 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
