Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Маршрут очень комфортный: здесь не будет подъемов в гору и труднодоступных участков. Дорога по лесу ведет к водопаду Козырек. Здесь у подножья скалы от падающего потока образовалось круглое озеро изумрудного цвета.

Описание экскурсии Один из самых комфортных и популярных круглогодичных пеших природных маршрутов: не будет подъемов в гору и труднодоступных участков. Подойдет для семей с детьми старше 6 лет, а также для туристов серебряного возраста. Маршрут протяженностью всего 4 км. занимает около 3-х часов и проходит по живописной Байдарской долине. Потребуется спортивная обувь с нескользящей рифленой подошвой. Путь к водопаду стартует от села Передовое, сюда группу от точки сбора доставит комфортабельный автобус. Вас будут окружать горы, а вдали виднеться большое водохранилище. По тенистой лесной тропе мы будем идти вдоль шумной реки, иногда пересекая ее по деревянным мостикам и достигнем водопада Козырек. Его можно обойти и оказаться между водяной завесой и скалой. У подножья скалы от падающего потока воды образовалось круглое озеро изумрудного цвета. Ручей и водопад можно увидеть зимой, весной или летом после обильных дождей. Далее наш путь пролегает к стоянке первобытного человека Шан-Коба и располагающейся рядом с ней пещерой, Карань-Коба. В завершении маршрута мы посетим горное озеро, спрятанное в лесной глуши на склонах Байдарской долины.

