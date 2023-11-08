Как будет проходить экскурсия, что увидит и посетит турист:

8ч. 30мин. начало экскурсии на пл. Нахимова. По самой красивой дороге Крыма мы направляемся в Ялту, к подножью горы Ай- Петри.

От Ялты, по живописной, горной дороге мы будем подниматься на вершину Ай- Петри. Вас ждут остановки на красивых видовых площадках и осмотр достопримечательностей: водопада Учан- Су (30 мин.), высокогорного озера Черепах (20 мин.), Серебряной беседки (15мин.) ✔Гора Ай- Петри-символ Крымского полуострова, окаменелый коралловый риф, одна из красивейших вершин Крымских гор. Она поражает своей красотой даже самых искушенных путешественников. Отсюда открываются великолепные виды на Черное море и Ялту. На Ай- Петри Вы можете посетить древнюю ледяную пещеру "Трехглазка", пройти по подвесному мостику над пропастью к Зубцам Ай- Петри, покататься на катапульте и квадроциклах. (за доп. плату) Время отдыха на Ай- Петри- 2,5 часа.

Обед в кафе на смотровой площадке Ласточкиного гнезда(1 час) ✔Замок "Ласточкино гнездо" со смотровой площадки. Желающие могут спуститься к самому замку во время обеда группы. Спуск 600 ступеней. Подъем назад может быть затруднителен для некоторых категорий туристов!

Обед в кафе на смотровой площадке Ласточкиного гнезда(1 час) ✔Замок "Ласточкино гнездо" со смотровой площадки. Желающие могут спуститься к самому замку во время обеда группы. Спуск 600 ступеней. Подъем назад может быть затруднителен для некоторых категорий туристов!

✔Обед в кафе на смотровой площадке Ласточкиного гнезда(1 час) ✔Замок "Ласточкино гнездо" со смотровой площадки. Желающие могут спуститься к самому замку во время обеда группы. Спуск 600 ступеней. Подъем назад может быть затруднителен для некоторых категорий туристов!