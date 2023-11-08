Захватывающее путешествие по Южному берегу Крыма на гору Ай-Петри.
Поднимаясь по живописной дороге на Ай- Петри, Вы увидите знаменитый водопад Учан Су, посетите высокогорное озеро красноухих черепах и Серебряную беседку. На плато
Описание водной прогулки
Как будет проходить экскурсия, что увидит и посетит турист:
- 8ч. 30мин. начало экскурсии на пл. Нахимова. По самой красивой дороге Крыма мы направляемся в Ялту, к подножью горы Ай- Петри.
- От Ялты, по живописной, горной дороге мы будем подниматься на вершину Ай- Петри. Вас ждут остановки на красивых видовых площадках и осмотр достопримечательностей: водопада Учан- Су (30 мин.), высокогорного озера Черепах (20 мин.), Серебряной беседки (15мин.) ✔Гора Ай- Петри-символ Крымского полуострова, окаменелый коралловый риф, одна из красивейших вершин Крымских гор. Она поражает своей красотой даже самых искушенных путешественников. Отсюда открываются великолепные виды на Черное море и Ялту. На Ай- Петри Вы можете посетить древнюю ледяную пещеру "Трехглазка", пройти по подвесному мостику над пропастью к Зубцам Ай- Петри, покататься на катапульте и квадроциклах. (за доп. плату) Время отдыха на Ай- Петри- 2,5 часа.
Обед в кафе на смотровой площадке Ласточкиного гнезда(1 час) ✔Замок "Ласточкино гнездо" со смотровой площадки. Желающие могут спуститься к самому замку во время обеда группы. Спуск 600 ступеней. Подъем назад может быть затруднителен для некоторых категорий туристов!
- Великокняжеское имение Харакс. Наш отдых с Вами продолжается. И мы отправляемся еще в одно поистине шикарное место- великокняжеское имение Харакс, имеющее интересную историю и поражающее своим уютом, чистотой и красотой. Вы осмотрите внешне дворец в шотландском стиле, погуляете по живописному парку и отдохнете на чистейшем Царском пляже. Отдых в имении Харакс 2 часа.
- Ялта. Набережная. Морская прогулка к замку Ласточкино гнездо и обратно. С борта экскурсионного теплохода Вам откроются великолепные виды на Ялтинское побережье: вершину горы Ай Петри, живописные поселки и южнобережные дворцы: Воронцовский, Ливадийский, Кичкине, Харакс, Чаир, Дюльбер и Ласточкино гнездо. 🔵Внимание! В этой экскурсии предусмотрено посещение на выбор имения Харакс или набережной Ялты.
- Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19 часам. 🔵Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, количества туристов и темпа группы. Важная информация: ✅Сбор за 20 мин. до начала экскурсии. Регистрация. ✅Экскурсия авто- пешеходная. ✅Степень сложности- легкая. ✅Возрастных ограничений нет. ✅Иметь удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности. ✅На Ай- Петри температура ниже на 5-7 градусов. Возьмите теплые вещи.
Ежедневно в 8ч. 30 мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южный берег
- Водопад Учан Су
- Озеро Черепах
- Серебряная беседка
- Гора Ай - Петри и ее достопримечательности
- Замок Ласточкино гнездо (см. пл.)
- Имение Харакс
- Царский пляж или
- Ялта
Что включено
- Транспортные услуги. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.
- Услуги сертифицированного экскурсовода.
- Посещение заповедника.
Что не входит в цену
- Личные расход
- Развлечения на Ай - Петри по желанию за доп. плату.
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: ✅ Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8ч. 30 мин.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅Сбор за 20 мин. до начала экскурсии. Регистрация
- ✅Экскурсия авто - пешеходная
- ✅Степень сложности - легкая
- ✅Возрастных ограничений нет
- ✅Иметь удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности
- ✅На Ай - Петри температура ниже на 5-7 градусов. Возьмите теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
8 ноя 2023
Наконец то увидела все, о чем мечтала много лет. Все было супер. Красота нереальная. Рекомендую.
С
Сергей
20 сен 2021
Экскурсия интересная. Все понравилось. Экскурсовод отличный и транспорт комфортный.
М
Мария
6 июл 2021
Интересная, познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье и водителю Степану Михайловичу. Очень галантный и предупредительный. Из пожеланий- хотелось бы больше времени на Ай- Петри.
Л
Лапшина
28 мая 2021
Все четко организовано, все понравилось. Есть право выбора дополнительных посещений. Экскурсовод Татьяна Леонидовна заслуживает особую благодарность за любовь в Крыму. Водитель тоже хороший, спокойный.
И
Инна
14 июн 2019
Интересная и познавательная экскурсия, хотя на Ай- Петри оказалась плохая погода. Каждый турист в группе получил что хотел: и по Ялте погуляли и позагорали, и узнали много интересного о дворцах и санаториях. Пообедали и продегустировали напитки. Большое спасибо женщине и экскурсоводу с большой буквы Розе Анваровне. Вся программа выполнена полностью.
