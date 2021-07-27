Индивидуальная
до 6 чел.
Цветущий Крым: водопады Байдарской долины - экскурсия в Севастополе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крыма с экскурсией по водопадам Байдарской долины и его живописным уголкам
Начало: Улица Гоголя, 2, Севастополь
«Мы окунемся в цветущую Байдарскую долину, с хрустальными горными реками и водопадами, полянами цветущих цветов и невероятными видами с высоты птичьего полета на морское побережье»
Расписание: 07.04.2021,12.04.2021,14.04.2021 с 9-00 до 19-00
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К водопаду Козырек: тайны Байдарской долины
Комфортный маршрут в Байдарской долине ведет к водопаду Козырек. Подходит для семей с детьми и пожилых туристов. Насладитесь природой и историей
Начало: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
«Путь к водопаду стартует от села Передовое, сюда группу от точки сбора доставит комфортабельный автобус»
Расписание: По воскресеньям в 08:00 часов
3 авг в 08:00
10 авг в 08:00
11 450 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Джип тур: Тайны Демерджи и Джур Джур
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма. Откройте для себя долину Привидений и водопад Джур Джур, полные загадок и красоты
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
«Здесь находится самый полноводный водопад Крыма»
Расписание: по вторникам и пятницам в 8.00.
18 июл в 08:00
22 июл в 08:00
3600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- jjuliaze27 июля 2021Экскурсия по водопадам Байдарской долиныЭкскурсия очень интересная! Даже высокотребовательным детям очень понравилось)) Лариса - замечательный проводник! Её увлечённость такими путешествиями передалась и нам. Более
- oolyaogne11 апреля 2021Цветущий Крым: водопады Байдарской долиныНам всё очень понравилось. Экскурсия была очень интересной. Увидели много живописных мест: водопады, цветущие поляны подснежников, примул и мускури, затерянный
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Водопады»
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