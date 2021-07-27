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всего понравился нам трёхкаскадный водопад. Купались как в природном аквапарке! Ну и, конечно, здорово ходить тропами по местам, где нет туристов. Перед началом экскурсии гид предложила нам два варианта развития событий, исходя из наших пожеланий. В итоге, день вышел насыщенным, много чего посмотрели, дважды купались, вкусно поели и выпили чудесного травяного чая на красивейшей природной смотровой площадке. Спасибо большое Ларисе за экскурсию!! Будем рекомендовать друзьям.