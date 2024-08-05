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ничего не дали. Если бы один человек из группы не позвонил сам организатору, так бы мы и сидели на вокзале, ждали, кто нас подберёт. В остальном все было отлично: питание разнообразное, горячий завтрак и ужин, обед давали с собой (бутерброды и что-нибудь сладкое). Палатки не протекают, проверено дождём! Туалет, баня, вечерние костры, два часа вечером работает генератор и можно зарядить телефоны и т. д. - всё, как обещали.