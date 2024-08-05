8 дней
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Экскусионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит»
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
61 000₽ за человека
5 дней
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Экскусионная поездка из к термальному источнику Гоуджекит»
14 авг в 10:00
17 авг в 10:00
41 000₽ за человека
5 дней
Байкал. Горячие источники Хакусы
Начало: Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
«10:00 Купаемся в термальных источниках»
17 фев в 10:00
2 мар в 10:00
32 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлина5 августа 2024Устроило всё, кроме одного: в самом начале нам сообщили только место встречи, ни номера машины, ни номера телефона водителя -
- ЕЕлена2 июля 2024Организация на высшем уровне! Постоянная связь с сотрудниками Большой Страны. Быстрые ответы на любые вопросы.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ООлеся1 апреля 2023Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35. Часами сидели в горячих
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Термальные источники»
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