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Групповая
3 часа
Групповая экскурсия: Конные прогулки «Панорамы столицы Шории» в Шерегеше
Вас ждет захватывающее приключение на лошадях по живописным тропам Шерегеша с опытными инструкторами и милыми жеребятами
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
«Добрые, обученные лошадки приглашают на прогулки по лесным тропам в сопровождении опытных инструкторов»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
3 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Треккинг к Каменным верблюдам в Шерегеше с посещением горы Курган
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по священным вершинам Шерегеша, где природа и история сочетаются в гармонии
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл., 652971
«Что вас ожидает: Увлекательная пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев — Каритшал (Зелёная), мимо «Верблюдов» с фотосессией у «Креста»»
Расписание: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
«В мире животных» в Шерегеше: зоопарк, пони, ослики и удивительные встречи
Погрузитесь в мир природы с экскурсией «В мире животных» в Шерегеше. Встречи с удивительными животными и катание на пони ждут вас
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
«Что вас ожидает: Автобусная экскурсия с посещением контактного зоопарка и катанием на пони и осликах (50+50 км)»
Расписание: 12:00, 15:00, 17:00 (ежедневно)
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Рыбалка на хариуса в Шорском национальном парке - групповая экскурсия
Уникальная возможность отправиться на рыбалку на хариуса в Шерегеше. Групповая экскурсия включает поездку на автомобиле и заброску на моторной лодке
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
«Организационные моменты: Рыбалка на территории Шорского национального парка»
Расписание: 09:00 среда, суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Животные»
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