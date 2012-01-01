Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

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Описание
Что вас ожидает:
Вы окунётесь в настоящую зимнюю сказку, где горы невероятно чистого снега, потрясающе красивые панорамные виды и такие достопримечательности, как Золотая Шория, Тенгрианский храм, захоронение Шорской Принцессы, священная у шорцев гора — Каратаг, Карчитский замок, 300 летняя могучая сосна.
Финальной точкой маршрута, в которую участники прибывают на снегоходах, является Азасская пещера — это место овеяно легендами и былями, здесь в 2012 году участники гумонологической экспедиции обнаружили следы Снежного человека, доказательства присутствия которого хранятся в музее г. Таштагола.
Пещера привлекает внимание к себе и безумно красивыми сталактитами, сталагмитами и подземным озером. Снегоходный маршрут проходит по территории Шорского национального парка — красоты этих мест Вас точно не оставят равнодушными!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги экскурсоводов
Аренда снегохода
Входные билеты в национальный парк
Обед
Что не входит
Ужин на обратном пути в уютном ресторанчике — 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Шерегеш, Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по субботам в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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