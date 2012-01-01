Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Таежная экспедиция + национальный парк «В гости к снежному человеку»

Комбинированная экскурсионная программа на юг Кемеровской области

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Шерегеше:
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
3 часа
Мини-группа
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Пройти по тайге на меховых лыжах, увидеть тропки зверей и устроить пикник у костра
от вашего отеля
16 мар
18 мар
23 мар
30 мар
5 800 за человека
«Азасская пещера». По следам снежного человека
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Шерегеш
Шерегеш
Нет отзывов
«Азасская пещера». По следам снежного человека
Комбинированная экскурсионная программа на автобусе, моторной лодке и пешком (10 км)
г. Зеленая, Шерегеш
21 мар
28 мар
4 апр
11 апр
8 000 за человека
Озеро Телецкое из Шерегеша
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Шерегеш
Шерегеш
Нет отзывов
Озеро Телецкое из Шерегеша
Телецкое озеро - одна из главных достопримечательностей Алтая
п. Шерегеш
8 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шерегеше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шерегеше
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Комбинированная экскурсионная программа на юг Кемеровской области в п. Усть-Кабырза (авто 80 км + снегоход 40 км + авто 80 км) с посещением «мест обитания Йети».
Таежная экспедиция + национальный парк «В гости к снежному человеку»
Таежная экспедиция + национальный парк «В гости к снежному человеку»
Таежная экспедиция + национальный парк «В гости к снежному человеку»
Таежная экспедиция + национальный парк «В гости к снежному человеку»
Таежная экспедиция + национальный парк «В гости к снежному человеку»
Таежная экспедиция + национальный парк «В гости к снежному человеку»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вы окунётесь в настоящую зимнюю сказку, где горы невероятно чистого снега, потрясающе красивые панорамные виды и такие достопримечательности, как Золотая Шория, Тенгрианский храм, захоронение Шорской Принцессы, священная у шорцев гора — Каратаг, Карчитский замок, 300 летняя могучая сосна.
  • Финальной точкой маршрута, в которую участники прибывают на снегоходах, является Азасская пещера — это место овеяно легендами и былями, здесь в 2012 году участники гумонологической экспедиции обнаружили следы Снежного человека, доказательства присутствия которого хранятся в музее г. Таштагола.
Пещера привлекает внимание к себе и безумно красивыми сталактитами, сталагмитами и подземным озером. Снегоходный маршрут проходит по территории Шорского национального парка — красоты этих мест Вас точно не оставят равнодушными!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсоводов
  • Аренда снегохода
  • Входные билеты в национальный парк
  • Обед
Что не входит
  • Ужин на обратном пути в уютном ресторанчике — 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Шерегеш, Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по субботам в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Групповые
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
У нас ещё много экскурсий в Шерегеше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шерегеше
ХОРОШО
🧭
ТАМ