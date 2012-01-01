Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Что вас ожидает:

Вы окунётесь в настоящую зимнюю сказку, где горы невероятно чистого снега, потрясающе красивые панорамные виды и такие достопримечательности, как Золотая Шория, Тенгрианский храм, захоронение Шорской Принцессы, священная у шорцев гора — Каратаг, Карчитский замок, 300 летняя могучая сосна.

Финальной точкой маршрута, в которую участники прибывают на снегоходах, является Азасская пещера — это место овеяно легендами и былями, здесь в 2012 году участники гумонологической экспедиции обнаружили следы Снежного человека, доказательства присутствия которого хранятся в музее г. Таштагола.

Пещера привлекает внимание к себе и безумно красивыми сталактитами, сталагмитами и подземным озером. Снегоходный маршрут проходит по территории Шорского национального парка — красоты этих мест Вас точно не оставят равнодушными!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.