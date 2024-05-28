Е Екатерина Обзорная экскурсия по Шуе Екатерина провела прекрасную экскурсию. Нам очень понравилось. В спокойном темпе, очень доброжелательно, интересно и познавательно. Подсказала, что ещё можно посетить в городе и округе.

А Александра Открыть прекрасную старинную Шую Узнали про старинную Шую много интересного. Спасибо Татьяне за организацию экскурсии!

С Сергей Открыть прекрасную старинную Шую Татьяна - прекрасный рассказчик и собеседник, отлично владеет материалом, наблюдательна и удивительна) Экскурсия была прекрасна, особое впечатление произвёла часть, посвящённая жд вокзалу!

О Ольга Открыть прекрасную старинную Шую 2 часа экскурсии пролетели незаметно! Спасибо Татьяне за интересный и познавательный рассказ!

М Михаил Обзорная экскурсия по Шуе Отличная экскурсия, прекрасный гид Екатерина!!!

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.

Л Любовь Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла читать дальше историей города. Хотим приехать на Рождественские каникулы, посмотреть на разрекламированные гуляния. Екатерину рекомендуем от чистого сердца! Обязательно посетите музей мыла, который собран и действует благодаря увлекающейся жительнице города. Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Шуе Экскурсовод Екатерина рассказала об истории города и его современности, уделяя особое внимание темам, которые меня очень интересуют. Очень понравилась экскурсия и город! Думаю, приеду сюда ещё! Спасибо!

А Андрей Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов Огромное спасибо нашему гиду Екатерине за интересную и познавательную обзорную экскурсию по Шуе. Гид просто влюбила нас в свой город и мы собираемся приехать в Шую ещё раз на Новый Год.