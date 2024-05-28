1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Открыть прекрасную старинную Шую
Отдохнуть душой в древнерусском городе и дополнить знания об истории Золотого кольца
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
Познакомиться с богатой торговой историей города и полюбоваться старинными памятниками архитектуры
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Шуе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Екатерина провела прекрасную экскурсию. Нам очень понравилось. В спокойном темпе, очень доброжелательно, интересно и познавательно. Подсказала, что ещё можно посетить в городе и округе.
- ААлександра20 мая 2024Узнали про старинную Шую много интересного. Спасибо Татьяне за организацию экскурсии!
- ССергей2 мая 2024Татьяна - прекрасный рассказчик и собеседник, отлично владеет материалом, наблюдательна и удивительна) Экскурсия была прекрасна, особое впечатление произвёла часть, посвящённая жд вокзалу!
- ООльга30 апреля 20242 часа экскурсии пролетели незаметно! Спасибо Татьяне за интересный и познавательный рассказ!
- ММихаил9 марта 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид Екатерина!!!
- ЕЕкатерина4 ноября 2023Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.
- ЛЛюбовь19 октября 2023Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись
- ТТатьяна9 октября 2023Экскурсовод Екатерина рассказала об истории города и его современности, уделяя особое внимание темам, которые меня очень интересуют. Очень понравилась экскурсия и город! Думаю, приеду сюда ещё! Спасибо!
- ААндрей27 сентября 2023Огромное спасибо нашему гиду Екатерине за интересную и познавательную обзорную экскурсию по Шуе. Гид просто влюбила нас в свой город и мы собираемся приехать в Шую ещё раз на Новый Год.
- ААлла26 августа 2023Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много интересного про новый для нас город Шую. Экскурсия проходила неспешно, в комфортном для нас темпе. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «Пешеходные»
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