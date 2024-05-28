Пешие экскурсии-прогулки в Шуя с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Шуя, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открыть прекрасную старинную Шую
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Открыть прекрасную старинную Шую
Отдохнуть душой в древнерусском городе и дополнить знания об истории Золотого кольца
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 750 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
Познакомиться с богатой торговой историей города и полюбоваться старинными памятниками архитектуры
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 100 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Шуе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шуе
    Екатерина провела прекрасную экскурсию. Нам очень понравилось. В спокойном темпе, очень доброжелательно, интересно и познавательно. Подсказала, что ещё можно посетить в городе и округе.
  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Узнали про старинную Шую много интересного. Спасибо Татьяне за организацию экскурсии!
  • С
    Сергей
    2 мая 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Татьяна - прекрасный рассказчик и собеседник, отлично владеет материалом, наблюдательна и удивительна) Экскурсия была прекрасна, особое впечатление произвёла часть, посвящённая жд вокзалу!
    Татьяна - прекрасный рассказчик и собеседник, отлично владеет материалом, наблюдательна и удивительна)
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    2 часа экскурсии пролетели незаметно! Спасибо Татьяне за интересный и познавательный рассказ!
    2 часа экскурсии пролетели незаметно! Спасибо Татьяне за интересный и познавательный рассказ!
  • М
    Михаил
    9 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Шуе
    Отличная экскурсия, прекрасный гид Екатерина!!!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.
  • Л
    Любовь
    19 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись
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    историей города. Хотим приехать на Рождественские каникулы, посмотреть на разрекламированные гуляния. Екатерину рекомендуем от чистого сердца! Обязательно посетите музей мыла, который собран и действует благодаря увлекающейся жительнице города.

  • Т
    Татьяна
    9 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе
    Экскурсовод Екатерина рассказала об истории города и его современности, уделяя особое внимание темам, которые меня очень интересуют. Очень понравилась экскурсия и город! Думаю, приеду сюда ещё! Спасибо!
  • А
    Андрей
    27 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
    Огромное спасибо нашему гиду Екатерине за интересную и познавательную обзорную экскурсию по Шуе. Гид просто влюбила нас в свой город и мы собираемся приехать в Шую ещё раз на Новый Год.
  • А
    Алла
    26 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много интересного про новый для нас город Шую. Экскурсия проходила неспешно, в комфортном для нас темпе. Спасибо.
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Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Шуя в июне 2024
Сейчас в Шуя в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 750 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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