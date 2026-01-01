1 день

Шуя и село Парское

10:21 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка Фестиваль «Эх Лук-Лучок».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Люди ещё в далёкие времена облюбовали холм на левом берегу реки Тезы и нарекли поселение именем «Шуя» — так в древности называлась левая сторона.

В XIV веке оно стало вотчиной одной из ветвей суздальских князей, получивших прозвание Шуйских. Князья Шуйские, отважные и своенравные, гордившиеся своей принадлежностью к Рюриковичам, сыграли заметную роль в русской истории.

Обзорная экскурсия по Шуе.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. Шуя это не только история России, но и вкусы и традиции русской кухни.

Переезд на экоферму «Шуйские ягоды» — здесь Вы окунетесь в мир ароматных ягод, узнаете о секретах их выращивания и попробуете натуральные десерты, которые запомнятся надолго.

В ходе экскурсии:

прогуляемся по ягодным плантациям, увидим, как под открытым небом растут садовая земляника, малина, жимолость, смородина и крыжовник;

узнаем, как ухаживают за ягодами, чтобы они оставались экологически чистыми и полезными, о методах выращивания, которые минимизируют воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом богатый вкус и аромат каждой ягоды.

Лучшая часть программы – зона дегустации, где Вы попробуете продукцию (по сезонам), которая станет настоящим праздником для вашего вкуса.

После прогулки по плантациям можно посетить магазин со свежими ягодами, рассадой и саженцами, которые можно вырастить на своем участке. А еще — натуральные продукты из ягод: варенье, соки, нектары и мармелад. В фермерском магазине можно купить хлеб, свежую выпечку, молочную продукцию (молоко, кефир, сметана, творог, сыры, топленое и сливочное масло, медовый квас) и другую монастырскую продукцию.

Переезд в Шую.

Обед в кафе с шуйскими ягодными настойками Шуйского ликеро-водочного завода.

Переезд в село Парское.

Подъезжающие к селу Парское уже издали увидят старинный собор. А оказавшись возле него, под горкой заприметят красивую купальню, выстроенную рядом со Святым источником.

Говорят, именно он дал начало поселению. Первые документальные сведения о Парском датируются концом XIV века.

По желанию можно набрать воды из целебного источника и окунуться в Святом источнике.

Посещение частного музея Музей хлеба и Парского калача.

Здесь Вы погрузитесь в увлекательную историю хлебопекарного дела. Представлен весь круг работ по его изготовлению — начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий батон вынимают из печи. В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне.

Радушная хозяйка Елена Калачева не только проведет интересную экскурсию, но и угостит знаменитыми парским калачом.

Переезд в Иваново, размещение в номерах гостиничного комплекса "Сосновый бор»".

Ужин (за доп. плату, 700 руб).

Свободное время.

