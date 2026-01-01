Вы увидите уютную Шую и древние сёла, посетите музей хлеба и сыроварню, и сможете попробовать множество различных блюд из лука — от традиционных закусок до десертов и настоек, посмотреть на гонки тракторов, а также самостоятельно прокатиться на необычном транспорте.
Программа тура по дням
Шуя и село Парское
10:21 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка Фестиваль «Эх Лук-Лучок».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Люди ещё в далёкие времена облюбовали холм на левом берегу реки Тезы и нарекли поселение именем «Шуя» — так в древности называлась левая сторона.
В XIV веке оно стало вотчиной одной из ветвей суздальских князей, получивших прозвание Шуйских. Князья Шуйские, отважные и своенравные, гордившиеся своей принадлежностью к Рюриковичам, сыграли заметную роль в русской истории.
Обзорная экскурсия по Шуе.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. Шуя это не только история России, но и вкусы и традиции русской кухни.
Переезд на экоферму «Шуйские ягоды» — здесь Вы окунетесь в мир ароматных ягод, узнаете о секретах их выращивания и попробуете натуральные десерты, которые запомнятся надолго.
В ходе экскурсии:
- прогуляемся по ягодным плантациям, увидим, как под открытым небом растут садовая земляника, малина, жимолость, смородина и крыжовник;
- узнаем, как ухаживают за ягодами, чтобы они оставались экологически чистыми и полезными, о методах выращивания, которые минимизируют воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом богатый вкус и аромат каждой ягоды.
Лучшая часть программы – зона дегустации, где Вы попробуете продукцию (по сезонам), которая станет настоящим праздником для вашего вкуса.
После прогулки по плантациям можно посетить магазин со свежими ягодами, рассадой и саженцами, которые можно вырастить на своем участке. А еще — натуральные продукты из ягод: варенье, соки, нектары и мармелад. В фермерском магазине можно купить хлеб, свежую выпечку, молочную продукцию (молоко, кефир, сметана, творог, сыры, топленое и сливочное масло, медовый квас) и другую монастырскую продукцию.
Переезд в Шую.
Обед в кафе с шуйскими ягодными настойками Шуйского ликеро-водочного завода.
Переезд в село Парское.
Подъезжающие к селу Парское уже издали увидят старинный собор. А оказавшись возле него, под горкой заприметят красивую купальню, выстроенную рядом со Святым источником.
Говорят, именно он дал начало поселению. Первые документальные сведения о Парском датируются концом XIV века.
По желанию можно набрать воды из целебного источника и окунуться в Святом источнике.
Посещение частного музея Музей хлеба и Парского калача.
Здесь Вы погрузитесь в увлекательную историю хлебопекарного дела. Представлен весь круг работ по его изготовлению — начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий батон вынимают из печи. В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне.
Радушная хозяйка Елена Калачева не только проведет интересную экскурсию, но и угостит знаменитыми парским калачом.
Переезд в Иваново, размещение в номерах гостиничного комплекса "Сосновый бор»".
Ужин (за доп. плату, 700 руб).
Свободное время.
Фестиваль Лук-Лучок, гастрономический пир, сыроварня
Завтрак.
Выезд из гостиницы в вещами.
Переезд в посёлок Лух.
До сих пор историки спорят, когда же был основан Лух. Но достоверно известно, что уже при внуке Чингизхана Батые Лух сожгли, а до этого разграбили.
Будущий городок вырос рядом с форпостом Владимиро-Суздальского княжества. От него сохранились земляные валы, на которых воссоздали кусок средневековой деревянной крепости XII-XIV веков.
Лух – родина самого ядреного сорта лука, без которого, по преданию, не обходилась ни одна трапеза Ивана Грозного.
Лух укрепил звание луковой столицы России открытием «Лукового терема».
Сегодня в «Луковом тереме» можно увидеть экспозицию убранства старорусской избы с дореволюционными атрибутами домашнего обихода, предметами кухонной утвари, платьями и рубахами, сшитыми в позапрошлом столетии, попробовать луковые пироги по старинным лухским рецептам, приобрести местную сувенирную продукцию.
Дворовая территория украшена деревянными скульптурами, лавочками, беседкой, созданными руками народного мастера Ивановской области Камиля Давлетова.
Приглашаем вас принять участие в праздновании дня Лука в Лухе.
Вы сможете посетить луковую ярмарку-продажу, угоститься луковой настойкой, выбрать «Королеву Лука» и спеть луковые песни!
На мероприятие ежегодно приезжают 100 тысяч гостей с разных концов России.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенская еда из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Мы угостим вас ароматным чаем с деревенской ватрушкой. Сделаем замечательные фотографии в деревенских нарядах.
Переезд в Шую, где Вас ждёт частная сыроварня, где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.
Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог. Есть возможность купить продукцию сыроварни.
18:30 Окончание программы на ж/д-вокзале г. Шуя.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор» в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека: 19 400 рублей.
Доплата за одноместное размещение: 2 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Сосновый бор»
Гостиница включает в себя несколько двухместных номеров, которые оснащены ванной комнатой, спальными местами, гардеробом, сейфом, санузлом, телевизором, кондиционером. Гостям предоставляются гигиенические принадлежности, тапочки, халат. Есть доступ к сети Wi-Fi.
Каждое утро в гостинице «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». В течение дня гости могут поесть в ресторане.
Для любителей активного отдыха гостиница предоставляет возможность пострелять из лука, поиграть в дартс, настольный теннис. Также имеется сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, терраса. Расстояние до железнодорожного вокзала — 7,2 км, до аэропорта — 5 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка
- Проживание
- Питание: завтрак, 2 обеда
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Дегустации
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Шуи и обратно
- Питание, не включенное в программу: в Т.Ч. ужин (700 руб. /ужин)
- Личные расходы (сувениры, местная продукция и т. д.)
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка.
Какие поезда рекомендуются из Москвы?
Москва – Шуя: поезд: №740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Шую в 10:21.
Шуя – Москва: поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:41, в пути – 3 часа 10 минут.